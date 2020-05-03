 В ледовом дворце ″Крылатское″ развертывают госпиталь для больных COVID-19 | Новости из Германии о России | DW | 03.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В ледовом дворце "Крылатское" развертывают госпиталь для больных COVID-19

Во временном госпитале для пациентов с COVID-19, под который переоборудуют ледовый дворец в Крылатском, больных с коронавирусом будут размещать на долечивание.

Медперсонал, лечащий пациентов с коронавирусом в университетской клинике МГУ

Медперсонал, лечащий пациентов с коронавирусом в университетской клинике МГУ

В Москве в воскресенье, 3 мая, начались работы по развертыванию в ледовом дворце "Крылатское" временного госпиталя для больных, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2. Ранее, 29 апреля, на официальном портале района "Крылатское" была размещена информация о планах мэрии Москвы по развертыванию госпиталя. При этом сообщалось, что пациентов с COVID-19 там будут размещать "на долечивание".

Ледовый дворец Крылатское (фото из архива)

Ледовый дворец "Крылатское" (фото из архива)

В тот же день, 29 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин, написал на своей странице в соцсети "В контакте", что властями столицы было "принято решение о подготовительных работах к развертыванию временных госпиталей мощностью 10 тысяч коек". Перечень конкретных объектов будет уточнен после окончательной проработки, говорилось тогда в сообщении. "Фактическое их использование будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса", - уточнил градоначальник.

По данным Минздрава России за 3 мая, в Москве насчитывается 68 606 пациентов с коронавирусом. Число жителей Подмосковья с этим диагнозом составляет 14 136.

Смотрите также:

  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Две больницы за две недели

    Две недели назад здесь была голая земля. Сейчас одна из двух новых больниц, в целом рассчитанных на более 2500 койко-мест, готова к приему пациентов, другая будет достроена в ближайшие дни. В новых комплексах, возведенных менее чем за две недели, будут лечить только пациентов с коронавирусом. Другие клиники в изолированном от остального мира мегаполисе переполнены.

  • Разноцветные экскаваторы на стройке

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Балет разноцветных экскаваторов

    Все началось 23 января со строительных работ в Ухане. Хитом в интернете стали прямые трансляции со стройплощадки. Хотя на видео можно было увидеть статичную картинку, да еще и снятую с большого расстояния, оно собрало миллионы просмотров, сообщают китайские СМИ. Пользователи даже придумали имена для некоторых экскаваторов - в зависимости от их цвета.

  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Больницы из сборных модулей

    Строительство ведется из сборных модулей, что позволяет завершить его в максимально сжатые сроки. Тем не менее поражает то, сколько рабочих, оборудования и необходимых материалов доставили в Ухань за такое короткое время.

  • Рабочий спит, лежа на трубе

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Работа до изнеможения

    Лишь на одной из двух строительных площадок заняты более 3000 рабочих. Как сообщает китайская телекомпания CGTN, в первые дни строители были вынуждены работать по 12 часов в день - не хватало персонала. Сейчас работы ведутся в три смены.

  • Рабочие размешивают бетон

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Резиновые сапоги и защитные маски

    Строительство не останавливается даже ночью и в дождь. Рабочие в обязательном порядке должны носить защитные маски. Периодически всем строителям измеряют температуру. По состоянию на 2 февраля в Китае от коронавируса умерли 304 человека, подтвержденных случаев заражения в этой стране - более 14,3 тысячи.

  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Плечом к плечу

    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    В рекордно короткие сроки

    Строительство больниц идет молниеносными темпами. Некоторые государственные СМИ сообщили о том, что первое здание было построено спустя 16 часов. В качестве доказательства они использовали снимок дома в Циндао - города более чем в 800 км от Уханя. Но это оказалось типичным примером фейковых новостей. В действительности еще 30 января стройка выглядела так, как на фото сверху.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Строительство завершается

    В воскресенье, 2 февраля, власти объявили, что первый из двух экспресс-госпиталей готов. Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов 6 февраля.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Внутри больницы - спартанская обстановка

    Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


Смотреть видео 14:14

Коронавирус в Москве: внезапное открытие салонов красоты и суд над Иисусом. DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

В чем проблема цифровых пропусков в России и как Трамп остановил иммиграцию. DW Новости  

Пропускной режим в Москве: что привело к транспортному коллапсу  

Также по теме

Russland Murmansk Mobiles Krankenhaus

В Мурманской области растет число заражений коронавирусом 03.05.2020

Подавляющее большинство случаев заражения коронавирусом в Мурманской области зафиксировано в селе Белокаменка.

Russland - Coronavirus

Хроника пандемии: в России более 10 тысяч новых инфицированных за сутки 03.05.2020

В мире продолжается пандемия SARS-CoV-2. Коронавирус выявлен почти у 3,5 млн человек, скончались свыше 240 тысяч. Выздоровели более 1,1 миллиона человек. DW следит за событиями 3 мая.

USA Russland | humanitäre Hilfe zur Bekämpfung des Coronavirus | Flugzeugs (Antonow-124 )

Гуманитарная помощь и налоги: как правильно помочь в борьбе с COVID-19 17.04.2020

Состоятельные люди по всему миру, в том числе российские бизнесмены, подключились к борьбе с COVID-19. Что нужно учитывать тем, кто хочет пойти по их стопам, - в материале DW.

Реклама

Самые читаемые

Экс-канцлер ФРГ Шрёдер призвал отменить санкции в отношении России  

На границе между КНДР и Южной Кореей произошла перестрелка  

Почему Лукашенко раздражают Telegram-каналы?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно