В КНР за сутки выявлено рекордно малое число новых заражений коронавирусом

Число новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Китае достигло минимума с начала ведения ежедневной статистики. Это следует из данных Национальной комиссии здравоохранения, опубликованных в четверг, 12 марта. За последние сутки подтверждено всего 15 случаев заражения, половина из них приходится на мегаполис Ухань. Днем ранее власти сообщали о 19 новых инфицированных.

Кроме того, за сутки 11 человек в КНР скончались от инфекции COVID-19, вызываемой вирусом нового типа. На Китай по-прежнему приходится абсолютное большинство заболеваний (80793 человека) и летальных исходов (3169 человек). В середине февраля власти КНР изменили методику подсчета зараженных, перестав причислять к ним инфицированных людей без симптомов заболевания.

ВОЗ объявила о пандемии

Тем временем Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии новой инфекции. Мировое сообщество идет на решительные меры, чтобы бороться с заболеванием, обнаруженным уже более чем в 110 странах. Так, власти США с 13 марта вводят 30-дневный запрет на въезд иностранцев из 26 стран Европы. В Италии, лидирующей в Европе по распространению вируса, ограничена свобода передвижения и до 25 марта закрыты все магазины, кроме супермаркетов и аптек, а Израиль 9 марта ввел двухнедельный карантин для всех въезжающих.

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