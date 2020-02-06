 В Китае выявлено свыше 3000 новых случаев заражения коронавирусом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.02.2020

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Мир

В Китае выявлено свыше 3000 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки еще 73 человека в Китае умерли от заболевания, вызываемого вирусом 2019-nCoV. В стране заражены более 28 тысяч человек.

Пациенты больницы в китайском городе Ухань

Пациенты больницы в китайском городе Ухань

За последние сутки еще 73 человека в Китае скончались от легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV. Такие данные Национальная комиссия здравоохранения КНР предоставила утром в четверг, 6 февраля. Таким образом, жертвами опасной инфекции в материковом Китае стали уже 563 человека.

Кроме того, за день выявлено 3694 новых случая заражения, 2987 из них - в провинции Хубэй, с которой началось распространение вируса. Число заболевших во всей стране, по официальным данным, выросло до 28 018 человек.

Билл Гейтс выделил 100 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Между тем Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделяет дополнительные средства на борьбу с новым вирусом. В частности, до 20 млн долларов США будет направлено на мероприятия по выявлению заболевших, а также уход за пациентами с выявленным заболеванием и их изоляцию. Еще до 20 млн на аналогичные цели предназначены отдельно странам Африки и Южной Азии. Наконец, до 60 млн пойдут на разработку и исследование методов лечения и вакцин.

Контекст

Как российских граждан вывезли из пораженного коронавирусом Уханя, где их разместили на родине, в каких условиях они находятся сейчас, рассказала DW одна из эвакуированных россиянок. (05.02.2020)

Власти Китая ежедневно обновляют данные о заразившихся и умерших от коронавируса. Сотрудник одной из клиник Уханя поделился в интервью DW своей оценкой распространения вируса. (04.02.2020)

Десятки миллионов человек в Китае - под фактическим карантином

Первые массовые случаи заражения новым коронавирусом были зафиксированы в конце декабря 2019 года. Его появление связывают с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань в провинции Хубэй.  Власти КНР ограничили транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин более 50 млн человек. С начала вспышки вирус распространился более чем в 20 стран на 3 континентах.

Эвакуированные из Китая россияне - в карантине в Тюменской области

За пределами Китая выявлено более 200 случаев заражения, в том числе в России и Германии. Ряд стран начали эвакуировать своих граждан из Китая. Так, более 100 россиян были вывезены из Уханя самолетами Минобороны России и помещены в двухнедельный карантин в реабилитационном центре в Тюменской области.

Власти борются с распространением заболевания. В частности, в Японии круизный лайнер Diamond Princess был помещен на карантин из-за коронавируса. Заражение выявлено у 20 человек из примерно 3700, находящихся на борту судна. А в аэропорту столицы Австрии Вены с 6 февраля будут измерять температуру у пассажиров, прибывающих в Австрию прямыми рейсами из Пекина.

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  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Две больницы за две недели

    Две недели назад здесь была голая земля. Сейчас одна из двух новых больниц, в целом рассчитанных на более 2500 койко-мест, готова к приему пациентов, другая будет достроена в ближайшие дни. В новых комплексах, возведенных менее чем за две недели, будут лечить только пациентов с коронавирусом. Другие клиники в изолированном от остального мира мегаполисе переполнены.

  • Разноцветные экскаваторы на стройке

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Балет разноцветных экскаваторов

    Все началось 23 января со строительных работ в Ухане. Хитом в интернете стали прямые трансляции со стройплощадки. Хотя на видео можно было увидеть статичную картинку, да еще и снятую с большого расстояния, оно собрало миллионы просмотров, сообщают китайские СМИ. Пользователи даже придумали имена для некоторых экскаваторов - в зависимости от их цвета.

  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Больницы из сборных модулей

    Строительство ведется из сборных модулей, что позволяет завершить его в максимально сжатые сроки. Тем не менее поражает то, сколько рабочих, оборудования и необходимых материалов доставили в Ухань за такое короткое время.

  • Рабочий спит, лежа на трубе

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Работа до изнеможения

    Лишь на одной из двух строительных площадок заняты более 3000 рабочих. Как сообщает китайская телекомпания CGTN, в первые дни строители были вынуждены работать по 12 часов в день - не хватало персонала. Сейчас работы ведутся в три смены.

  • Рабочие размешивают бетон

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Резиновые сапоги и защитные маски

    Строительство не останавливается даже ночью и в дождь. Рабочие в обязательном порядке должны носить защитные маски. Периодически всем строителям измеряют температуру. По состоянию на 2 февраля в Китае от коронавируса умерли 304 человека, подтвержденных случаев заражения в этой стране - более 14,3 тысячи.

  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Плечом к плечу

    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    В рекордно короткие сроки

    Строительство больниц идет молниеносными темпами. Некоторые государственные СМИ сообщили о том, что первое здание было построено спустя 16 часов. В качестве доказательства они использовали снимок дома в Циндао - города более чем в 800 км от Уханя. Но это оказалось типичным примером фейковых новостей. В действительности еще 30 января стройка выглядела так, как на фото сверху.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Строительство завершается

    В воскресенье, 2 февраля, власти объявили, что первый из двух экспресс-госпиталей готов. Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов 6 февраля.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Внутри больницы - спартанская обстановка

    Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


Смотреть видео 03:07

Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом?

Контекст

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

В борьбе с коронавирусом Китай принимает срочные меры. В Ухане уже появился один огромный больничный комплекс, скоро будет готов еще один. Строительство ведется в ускоренном темпе. Галерея DW о том, как это происходит. (31.01.2020)  

Ссылки в интернете

Число зараженных коронавирусом из Китая, погибших и выздоровевших

Актуальная статистика в режиме реального времени на сайте Worldometer

Аудио- и видеофайлы по теме

Как отразится эпидемия коронавируса на туризме в России  

Эпидемия коронавируса: в Германии уверены - паниковать не стоит  

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