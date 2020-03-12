 В Казахстане из-за коронавируса отменяют парад ко Дню Победы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.03.2020

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Мир

В Казахстане из-за коронавируса отменяют парад ко Дню Победы

Из-за угрозы распространения инфекции президент республики Касым-Жомарт Токаев решил также отменить массовое празднование Навруза. Пока в Казахстане коронавирус не выявлен.

Нур-Султан - столица современного Казахстана

Нур-Султан - столица современного Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение в связи с угрозой распространения коронавируса отменить военный парад в честь 75-летия Победы. Об этом в своем Facebook сообщил в среду, 12 марта, пресс-секретарь главы государства Берик Уали. "В рамках мер по недопущению распространения коронавируса президент принял решение отменить публичные мероприятия по празднованию Навруза, а также военный парад в столице Казахстана, посвященный 75-летию Победы", - указал он.

Казахстанские власти также сообщили об отмене проведения в республике запланированной на 8 - 11 июня министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО).

Запрещены любые массовые мероприятия

В тот же день стало известно, что правительство Казахстана приступает к реализации специальных превентивных мер на фоне объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса. Об этом сообщил в своем Twitter Касым-Жомарт Токаев.

О сути противоэпидемических мероприятий рассказал на пресс-конференции в Нур-Султане вице-премьер правительства страны Ералы Тугжанов. По его словам, с 13 марта в республике вводится запрет на проведение любых массовых мероприятий, включая культурные и спортивные, а также конференций, семинаров и выставок. Будут закрыты кинотеатры в торговых развлекательных центрах. Раньше обычного начнутся весенние каникулы у школьников: они продлятся с 16 марта по 5 апреля. С того же дня колледжи и вузы перейдут на дистанционное обучение.

Кроме того, будет "усилен санитарно-дезинфекционный режим на объектах здравоохранения, образования, массового пребывания и жизнеобеспечения", цитирует Тугжанова сайт Forbes.kz. По словам вице-премьера, общественный транспорт будут обрабатывать с применением дезинфицирующих средств.

По официальным данным, в Казахстане пока не зарегистрировано ни одного случая заражения новым коронавирусом.

ВОЗ объявила пандемию COVID-19

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии новой инфекции. По данным сайта Worldometers, общее число заразившихся коронавирусом в мире утром 12 марта превысило 126 тысяч человек. От последствий заболевания, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, скончались более 4600 человек, излечившимися считаются более 68 тысяч пациентов по всему миру. Эпидемия охватила 124 страны.

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    Автор: Марина Барановская


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