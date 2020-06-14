 В Германии приложение против коронавируса будет запущено 16 июня | Новости из Германии о Германии | DW | 14.06.2020

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Германия

В Германии приложение против коронавируса будет запущено 16 июня

Приложение, которое разрабатывают Deutsche Telekom и SAP, должно отслеживать цепочки заражений коронавирусом и предупреждать, если поблизости находится зараженный человек.

Девушка со смартфоном на улице Берлина

В Германии 16 июня будет официально запущено приложение для смартфонов, предупреждающее о возможной опасности заразиться коронавирусом. Об этом сообщает немецкое информагентство dpa в воскресенье, 14 июня, со ссылкой на собственные источники в Берлине. По их информации, в презентации приложения примут участие министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn), глава МВД Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) и глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун (Helge Braun).

Приложение, которое разрабатывают телекоммуникационный концерн Deutsche Telekom и концерн по производству программного обеспечения SAP, должно способствовать тому, чтобы проследить и разорвать цепочки заражений вирусом. Оно будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным вирусом SARS-CoV-2.

Французское приложение для отслеживания распространения коронавируса

Французское приложение для отслеживания распространения коронавируса

Если о том, что человек заражен, станет известно позже, все мобильные телефоны, которые находились рядом с его устройством, также получат специальное  уведомление. "Цель заключается в том, чтобы участие приняли миллионы человек", - пояснил в беседе с dpa менеджер SAP Юрген Мюллер (Jürgen Müller).

Подобные приложения есть в других странах

Приложение будет работать с помощью технологии беспроводных персональных сетей Bluetooth и, по оценкам экспертов, не должно расходовать много энергии. Оно может быть в любой момент удалено со смартфона, и его установка не будет обязательной. 

Ранее подобные приложения уже были запущены в ряде других стран мира, в том числе Италии и Франции.

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