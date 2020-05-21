Какому немецкому политику пандемия поможет стать следующим канцлером?

Если бы в начале этого года кто-нибудь предсказал, что рейтинг немецких консерваторов достигнет к маю почти 40 процентов, его подняли бы на смех. Прошлой зимой все три правящие в ФРГ партии - Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы, объединенные в консервативный блок ХДС/ХСС, и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - в сумме едва дотягивали в регулярных опросах до такого уровня доверия, и все гадали, устоит ли правительственная коалиция до следующих очередных выборов в 2021 году или преждевременно развалится.

Но тогда и паралич общественной и экономической жизни вследствие пандемии COVID-19 казался немцам столь же вероятным, как визит пришельцев. Коронавирус не только заметно улучшил отношение жителей Германии к правящим консерваторам, но и внес сумятицу в казалось бы незыблемые идеологические догмы ведущих политических партий ФРГ, а также расширил круг потенциальных преемников Ангелы Меркель (Angela Merkel) на посту канцлера.

Рейтинг консерваторов растет, но не их партнеров по правительству

Считается, что в условиях чрезвычайной ситуации люди сплачиваются вокруг своего правительства. "Пробил час наделенных властью", - говорит немецкий политолог Андреа Рёммеле (Andrea Römmele). Особенность немецкой политической ситуации, однако, в том, что очки у избирателей сейчас набирают только консерваторы. Рейтинг же социал-демократов, как и прошлой зимой, остается на уровне 13-15 процентов.

И это несмотря на то, что финансовой "базукой" размахивает вице-канцлер и глава Минфина социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz), выделяющий миллиарды за миллиардами на дешевые кредиты и безвозмездную помощь всем оказавшимся из-за коронавируса в трудной экономической ситуации - будь то предприниматели или трудящиеся.

Пакет финансовой помощи сам Олаф Шольц назвал "базукой"

Впрочем, так было и раньше, когда многие толковые и популярные меры немецкого коалиционного правительства, принятые по инициативе социал-демократических министров, публика упорно заносила в актив консервативного канцлера. Вот и сейчас Ангела Меркель по-прежнему уверенно лидирует в десятке самых популярных отечественных политиков. А "щедрый" Шольц занимает только третье место.

А на втором - вообще не входящий в федеральное правительство Маркус Зёдер (Markus Söder), премьер-министр Баварии и лидер ХСС. Это имя имеет смысл запомнить. Вполне возможно, что именно он, а не один из трех официальных христианско-демократических претендентов, станет в 2021 году кандидатом консерваторов в преемники Меркель на посту главы правительства.

У немецкой оппозции нет альтернативных предложений

Что же касается представленных в бундестаге оппозиционных партий, то они какой-либо убедительной альтернативы прагматичному, спокойному, опирающемуся на рекомендации ученых курсу канцлера предложить не могут. Коронавирус вообще застал их врасплох и привел к эрозии казалось бы незыблемых идеологических догм.

В Германии ширятся протесты против карантинных ограничениий

Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП), например, претендует на роль выразительницы интересов наиболее обеспеченных и образованных слоев населения. Но в условиях коронавируса она - вопреки советам эпидемиологов - ратует за скорейшую отмену карантинных мер.

А вот посткоммунистическая Левая партия, избиратели которой полицейских иначе чем "легавыми" ("Bullen") не называют, поддерживает меры властей по соблюдению эпидемиологической дисциплины. В свою очередь, "зеленые", среди которых много сторонников альтернативной, не подкрепленной научными фактами медицины, теперь внимают медицинским экспертам.

Как ни парадоксально, но в одной идеологической компании в условиях пандемии оказались посткоммунисты, "зеленые" и Маркус Зёдер с его ХСС. В ХДС же мнения разделились: одни поддерживают курс Меркель, другие, как один из внутрипартийных кандидатов в ее преемники Армин Лашет (Armin Laschet), премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии, скорее, торопят с отменой ограничений.

Популисты из АдГ теряют поддержку избирателей

В незавидном положении оказалась крупнейшая из оппозиционных партий - правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ), занятая внутренними распрями и склоками. В отличие от 2015 года, когда на пике миграционного кризиса в Европе АдГ, как на дрожжах, поднялась, муссируя темы наплыва беженцев, угрозы исламизации и требуя закрыть границы Германии, сейчас популистам, похоже, нечего предложить. Люди видят, что в условиях по-настоящему чрезвычайной ситуации на эту партию не имеет смысла возлагать больших надежд.

Миграционный кризис привел к росту рейтинга АдГ

АдГ, как и СвДП, тоже ратует за быструю отмену ограничений, но при этом оказывается в остром противоречии и со своими прежними лозунгами "права и порядка", и с ее идеологическими союзниками в лице правящих в Венгрии и Польше партий, проводящих жесткую карантинную политику. В итоге рейтинг популистов просел примерно на треть - с плюс-минус 15 процентов до начала пандемии до 10 процентов в середине мая.

Опросы к тому же показывают, что более половины жителей Германии (56 процентов) считают действующие в стране ограничения оправданными и выступают против дальнейших шагов по их отмене. Такие настроения в целом и выражают консерваторы, которые - в отличие от "зеленых" и посткоммунистов - всегда выступали за действенные меры по защите внутреннего мира, безопасности граждан и расширение полномочий полиции.

Какой будет главная тема выборов-2021?

Если вызванная коронавирусом чрезвычайность ситуации в той или иной степени сохранится в Германии до осени будущего года, то самые большие шансы одержать победу на следующих выборах были бы снова у консерваторов, и Ангела Меркель легко бы стала в очередной раз канцлером. Но на пятый срок она решила не идти, и какая именно проблема, какой кризис будет доминирующей темой избирательной кампании летом-осенью 2021 года, пока никто предсказать не берется.

Природные катаклизмы убедили немцев в остроте климатической проблемы

Разные кризисы генерируют рейтинги разных партий. Миграционный кризис 2015 года стал ветром в паруса правых популистов. Затем один за другим начались климатические катаклизмы - в некоторые периоды "зеленые" шли в опросах вровень с консерваторами, в начале года уступали им всего 4 процентных пункта (23 против 27).

Партия защитников природы и до сих пор занимают второе место по популярности - 18 процентов. И, кстати, именно изменение климата, а не проблему охраны здоровья, немцы - невзирая на пандемию COVID-19 - по-прежнему считают главным вызовом и для себя, и для всего человечества.

У Маркуса Зёдера есть реальные шансы стать новым канцлером. Правильно носить маску он уже научился

Маркус Зёдер, судя по всему, ориентируется на предстоящую в будущем году комбинацию проблем климата и коронавируса: он проявляет решительность в борьбе с эпидемией и делает реверансы в сторону "зеленых". Если его прогноз окажется верным, то следующее правительство Германии станет снова коалиционным, но другим по составу: консерваторы и "зеленые".

А канцлером в таком случае впервые в истории страны с третьей попытки станет выходец из Баварии и представитель ХСС - после двух неудач, постигших ранее баварских кандидатов в канцлеры: Франца Йозефа Штрауса (Franz Josef Strauß) в 1980 году и Эдмунда Штойбера (Edmund Stoiber) в 2002-м.

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