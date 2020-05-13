 В Германии запретят трудовые подряды в мясной промышленности | Новости из Германии о Германии | DW | 20.05.2020

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Германия

В Германии запретят трудовые подряды в мясной промышленности

С 2021 года забой скота разрешат лишь собственному персоналу предприятий. За привлечение внешних подрядчиков, в том числе из Восточной Европы, предусмотрен высокий штраф.

На скотобойне в Германии

Правительство ФРГ на фоне недавних вспышек нового коронавируса в мясной промышленности вводит запрет на договоры с субподрядчиками в данной отрасли. С января 2021 года забой скота и переработка мяса будут разрешены лишь собственному персоналу того или иного предприятия, подряд работников со стороны запрещается, следует из программы защиты мясной промышленности, одобренной кабинетом в среду, 20 мая.

Это правило распространяется на предприятия, основным видом деятельности которых является забой скота и переработка мяса. Под запрет не подпадают мелкие мясницкие предприятия.

Критики считают, что причиной стремительного распространения коронавируса в мясной отрасли Германии являются крупные общежития для подрядчиков из Восточной Европы и существующие там низкие стандарты гигиены.

Ужесточение контроля

Правительство намерено также принудить работодателей к соблюдению норм в сфере охраны здоровья. Предприятия обяжут ввести цифровой контроль за рабочим временем. Штрафы за нарушения удвоят до 30 тысяч евро.

В мясной промышленности ФРГ работают около 200 тысяч человек, в том числе большое число рабочих из Восточной Европы, которые зачастую имеют лишь договоры подряда и проживают в тесных общежитиях.

Только недавно на мясных заводах в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия, Баден-Вюртемберг и Шлезвиг-Гольштейн коронавирусом SARS-CoV-2 заразились более 600 человек.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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