 В Германии есть запас препарата ремдесивир для лечения COVID-19 | Новости из Германии о Германии | DW | 01.07.2020

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Германия

В Германии есть запас препарата ремдесивир для лечения COVID-19

Компания Gilead взяла на себя обязательства поставить ремдесивир в Европу, заявляет Минздрав Германии. По его данным, в стране есть запас этого препарата.

Ремдесивир

Ремдесивир

В Германии есть достаточно запасов препарата ремдесивир, который применяется при лечении коронавируса. Об этом в среду, 1 июля, сообщает министерство здравоохранения страны на фоне сообщений о том, что США скупили значительную часть препарата.

Ранее стало известно, что США купит у американской биофармацевтической компании Gilead почти весь объем ремдесивира,который та произведет в следующие три месяца. Ожидается, что больницы США закупят 500 тысяч курсов - это 100 процентов прогнозируемого объема производства препарата в июле, и по 90 процентов в августе в сентябре.

"Они получили доступ практически к большей части запасов препарата, так что для Европы ничего не осталось", - сказал тогда газете The Guardian старший приглашенный научный сотрудник Ливерпульского университета Эндрю Хилл.

Европейское агентство по лекарственным средствам в конце июня рекомендовало разрешить продажу ремдесивира в странах ЕС. Компания Gilead взяла на себя обязательства поставить препарат в Европу "в разумных объемах", заявляют в Минздраве Германии и надеются, что производитель выполнит договоренности. Власти Великобритании также заявили, что у них есть достаточное количество ремдисивира.

Препарат также одобрен для лечения коронавируса в Израиле, Японии и Южной Корее.

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    Автор: Марина Барановская


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