 В Бразилии впервые введены локдауны в нескольких городах | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.05.2020

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Мир

В Бразилии впервые введены локдауны в нескольких городах

В четырех городах штата Мараньян на 10 дней запрещена любая деятельность, не являющаяся жизненно необходимой. Суд обосновал это тем, что "люди развлекаются, когда другие умирают".

Похороны коронавирусных больных в Бразилии

Похороны коронавирусных больных в Бразилии

В Бразилии в связи с усиливающейся эпидемией коронавируса впервые введены локдауны в нескольких городах. В административном центре штата Мараньян Сан-Луисе и еще трех городах в этом регионе на севере Бразилии с 5 мая на десять дней запрещена любая деятельность, не являющаяся жизненно необходимой, следует из постановления суда в Сан-Луисе, обнародованного в четверг, 30 апреля.

Прокуратура, подавшая ходатайство о локдауне, обосновала необходимость этой меры тем, что в государственных клиниках Сан-Луиса заняты уже все 112 коек в отделениях интенсивной терапии. Судья Дуглас ди Мелу Мартинс в интервью интернет-порталу G1 заявил, что он принял решение о локдауне, поскольку "люди развлекаются, когда другие умирают". Губернатор Мараньяна Флавиу Дину заявил, что будет соблюдать постановление суда.

Система здравоохранения Бразилии на пределе

По данным министерства здравоохранения Бразилии, в этой стране на данный момент зарегистрировано более 85 тысяч случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5901 – с летальным исходом. Во многих городах больницы не справляются с наплывом больных, для захоронения трупов вырывают братские могилы.

В то же время правопопулистский президент Бразилии Жаир Болсонару по-прежнему не воспринимает ситуацию всерьез и выступает за скорейшее возвращение к нормальной жизни. 30 апреля Болсонару присутствовал в городе Порту-Алегри на юге страны на торжествах в честь одного из генералов. В то время как другие генералы приветствовали виновника торжества локтями, Болсонару, на котором не было защитной маски, демонстративно пожимал другим руки, хлопал их по плечам и провоцировал скопления людей.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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