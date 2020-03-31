В Беларуси главред "Ежедневника" Сергей Сацук освобожден из-под стражи

Генеральный прокурор Беларуси в субботу, 4 апреля, отменил решение о взятии под стражу главного редактора онлайн-издания "Ежедневник" Сергея Сацука, против которого 31 марта было возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

О задержании Сергея Сацука и обысках в помещении редакции "Ежедневника" коллеги журналиста сообщили 26 марта. Спустя пять дней, 31 марта, на сайте Комитета государственного контроля (КГК) Беларуси была опубликована информация о том что, по версии ведомства, Сацук получил 5000 долларов США "за подготовку и размещение на принадлежащем ему сайте статьи, содержащей компрометирующие сведения в отношении конкурентов субъекта хозяйствования - компании "Анимед".

Ранее в возглавляемом Сацуком издании "Ежедневник" было опубликовано несколько журналистских расследований, касающихся коррупции во властных структурах РБ и критикующих работу системы здравоохранения Беларуси на фоне пандемии коронавируса.

Сацук сохранил статус подозреваемого по делу о взятке

Как рассказал Сергей Сацук Белорусской ассоциации журналистов 4 апреля, накануне своего задержания он получил материалы для очередного расследования, касающегося новой президентской больницы.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, при освобождении из-под стражи с главреда "Ежедневника" не стали брать подписку о невыезде, ограничившись обязательством о явке. При этом Сацук сохранил статус подозреваемого.

В международной неправительственной организации "Репортеры без границ" (RSF)"назвали арест главреда "Ежедневника" "предупреждением для СМИ, которые ставят под сомнение политику правительства Беларуси в области здравоохранения".

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