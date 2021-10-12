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Вячеслав Володин

Бывший первый замглавы администрации президента РФ, предложен на пост председателя Госдумы седьмого созыва

MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 12, 2021: Russian State Duma members stand for the Russian national anthem during the first meeting of the Russian State Duma of the 8th convocation. Anton Novoderezhkin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS113D27

В Москве прошло первое заседание Госдумы VIII созыва 12.10.2021

На первом заседании Госдумы VIII созыва Вячеслав Володин вновь был избран спикером. Важнейшие комитеты возглавили представители "Единой России".
The building of the State Duma of the Russian Federation in Moscow | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"Инструмент в руках президента": чем займется новая Госдума РФ 12.10.2021

Государственная дума России впервые собралась в новом составе. Чего ждать от нового созыва российского парламента, и можно ли считать, что Кремль наказал КПРФ за протесты?
14.06.2021 A graffiti depicting Alexei Anatolievich Navalny Founder of the Anti-Corruption Foundation, he is known for his opposition to the regime of President Vladimir Putin, in Geneva, Switzerland, Monday, June 14, 2021. The meeting between US President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin in Geneva, scheduled for Wednesday, June 16, 2021. (KEYSTONE/Martial Trezzini)

Иск Навального к Пескову о работе с ЦРУ отклонен судом 10.08.2021

Почему суд отклонил иск Навального к Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации, не сообщается. Прошлой осенью пресс-секретарь Путина заявил, что с оппозиционером работают сотрудники ЦРУ.
Karikatur von Sergey Elkin. Autonomes Internet in Russland

Комментарий: Блокировки сайтов будут не только у сторонников Навального 26.07.2021

Массовая блокировка сайтов команды Навального демонстрирует приверженность российских властей силовому давлению на любых своих оппонентов, считает Федор Крашенинников.
12.07.2019, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - JULY 12, 2019: Russian State Duma Chairman Vyacheslav Volodin attends a meeting of permanent members of the Security Council at the Moscow Kremlin. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Foto: Alexei Druzhinin/TASS/dpa |

ФБК сообщил о полетах спикера Думы Володина в Саратов за 75 млн рублей 22.07.2021

По данным команды Навального, за последний год Вячеслав Володин, баллотирующийся в Госдуму от Саратовской области, 25 раз летал туда на дальнемагистральном самолете Falcon 7X.
Facebook, Twitter and Google logos displayed on a phone screen and keyboard are seen in this multiple exposure illustration photo taken in Poland on June 14, 2020. European Commission officials said that Facebook, Twitter and Google should provide monthly fake news reports to prevent fake news about coronavirus pandemic. (Photo Illustration by Jakub Porzycki/NurPhoto)

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об IT-гигантах 01.06.2021

Принятый в первом чтении законопроект принуждает IT-концерны с аудиторией от 0,5 млн россиян открывать филиалы в РФ. За отказ предусмотрены штрафные меры вплоть до блокировки.

Новые ограничения в интернете в ответ на стрельбу в Казани? (12.05.2021) 12.05.2021

После стрельбы в школе в Казани спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить запрет на анонимность в интернете. По мнению политологов, это может предвещать новое закручивание гаек в России.
A woman exits a polling booth before casting at a polling station during a city council election in Moscow, Russia, Sunday, Sept. 8, 2019. Residents of Russia's capital are voting in a city council election that is shadowed by a wave of protests that saw the biggest demonstrator turnout in seven years and a notably violent police response. (AP Photo/Pavel Golovkin)

Соратники Навального высмеяли слова Володина об "Умном голосовании" 20.03.2021

Вячеслав Володин связал "Умное голосование" с желанием попасть во власть и западными спецслужбами. Соратники Навального в ответ указали на обилие во власти представителей "Единой России".
Veldar Schukurdschiev und Alexander Krawtschenko in Krym bei einer Demonstration, März 2016 © Anastasia Magazowa

В России приравняли отчуждение части страны к экстремизму 22.07.2020

Закон, направленный на реализацию поправок к конституции, принят Госдумой в окончательном чтении. Он приравнивает к экстремизму нарушения территориальной целостности России.
Veldar Schukurdschiev und Alexander Krawtschenko in Krym bei einer Demonstration, März 2016 © Anastasia Magazowa

Призывы к отчуждению части РФ могут быть приравнены к экстремизму 14.07.2020

Законопроект, приравнивающий призывы к отчуждению части территории РФ к экстремизму, был принят Госдумой в первом чтении.
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), European Court of Human Rights, aufgenommen am 13.02.2017 in Strassburg (Strasbourg). Der Gerichtshof wacht über die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention in den 47 Mitgliedsstaaten, die die Konvention ratifiziert haben. Das heutige Gebäude des Gerichtshofs in Strassburg wurde 1994 von dem britischen Architekten Lord Richard Rogers entworfen. Aktuell liegen viele Klagen aus der Türkei bei dem Gericht anhängig. Foto: Winfried Rothermel | Verwendung weltweit

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 7800 евро депутату Рашкину 07.07.2020

Европейский суд по правам человека счел приемлемым высказывание Валерия Рашкина, из-за которого Вячеслав Володин в 2010 году выиграл иск о защите чести и достоинства.
A photo taken on April 2, 2018 shows the building of Russian parliament's lower house, the State Duma. / AFP PHOTO / Mladen ANTONOV (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images)

В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах 10.03.2020

Депутаты от "Единой России" и ЛДПР высказали идею провести досрочные выборы в Думу. Спикер парламента Володин пообещал рассмотреть предложение в тот же день.
3009366 01/13/2017 Speaker of the State Duma Vyacheslav Volodin at a State Duma plenary meeting. Vladimir Fedorenko/Sputnik |

Киев отреагировал на слова Володина о "малых народах" Украины 02.12.2019

Председатель Госдумы РФ заявил, что Киев рискует потерять ряд областей, если продолжит притеснять малые народы. В Киеве считают, что в Украине живет один многонациональный народ.

23.01.2019, Russland: MOSCOW REGION, RUSSIA - JANUARY 23, 2019: The 9M729 missile demonstrated after a briefing for military attaches and international media by the Russian Defence Ministry at the Patriot Congress and Exhibition Centre in Kubinka, Moscow Region, on the 9M729 missile system; Russia does not recognize the USA's unilateral decision to quit the 1987 INF disarmament treaty (the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty). Sergei Bobylev/TASS Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

Госдума РФ поддержала приостановку договора о РСМД 18.06.2019

С целью "защиты национальных интересов" Госдума РФ одобрила законопроект о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного с США в 1987 году.
autonomes Internet in Russland, Internet in Russland, Gesetz über autonomes Internet, Vyacheslav Volodin, Wyatscheslaw Wolodin, Karikatur, Sergey Elkin.

Автономному интернету - удаленное голосование 12.04.2019

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал за законопроект об изоляции Рунета, не находясь в парламенте. Как он это сделал, предполагает карикатурист Сергей Елкин.
MOSCOW, RUSSIA - MARCH 18, 2018: People listen to a speech by Russia's current president Vladimir Putin, a candidate in the 2018 Russian presidential election, during a combined rally and concert titled Russia. Sevastopol. Crimea, marking the 4th anniversary of Crimea's reunification with Russia in Manege Square. Sergei Bobylev/TASS Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

В Думе создали группу по оценке "потерь Крыма от аннексии Украиной" 20.03.2019

Председатель Госдумы Володин объявил о создании рабочей группы по подсчету ущерба, который якобы нанесен Крыму нахождением в составе Украины. По его словам, "Украина обошлась с Крымом очень непорядочно".

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