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Бывший первый замглавы администрации президента РФ, предложен на пост председателя Госдумы седьмого созыва
На первом заседании Госдумы VIII созыва Вячеслав Володин вновь был избран спикером. Важнейшие комитеты возглавили представители "Единой России".
Государственная дума России впервые собралась в новом составе. Чего ждать от нового созыва российского парламента, и можно ли считать, что Кремль наказал КПРФ за протесты?
Почему суд отклонил иск Навального к Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации, не сообщается. Прошлой осенью пресс-секретарь Путина заявил, что с оппозиционером работают сотрудники ЦРУ.
Массовая блокировка сайтов команды Навального демонстрирует приверженность российских властей силовому давлению на любых своих оппонентов, считает Федор Крашенинников.
По данным команды Навального, за последний год Вячеслав Володин, баллотирующийся в Госдуму от Саратовской области, 25 раз летал туда на дальнемагистральном самолете Falcon 7X.
Принятый в первом чтении законопроект принуждает IT-концерны с аудиторией от 0,5 млн россиян открывать филиалы в РФ. За отказ предусмотрены штрафные меры вплоть до блокировки.
После стрельбы в школе в Казани спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить запрет на анонимность в интернете. По мнению политологов, это может предвещать новое закручивание гаек в России.
Вячеслав Володин связал "Умное голосование" с желанием попасть во власть и западными спецслужбами. Соратники Навального в ответ указали на обилие во власти представителей "Единой России".
Закон, направленный на реализацию поправок к конституции, принят Госдумой в окончательном чтении. Он приравнивает к экстремизму нарушения территориальной целостности России.
Законопроект, приравнивающий призывы к отчуждению части территории РФ к экстремизму, был принят Госдумой в первом чтении.
Европейский суд по правам человека счел приемлемым высказывание Валерия Рашкина, из-за которого Вячеслав Володин в 2010 году выиграл иск о защите чести и достоинства.
Депутаты от "Единой России" и ЛДПР высказали идею провести досрочные выборы в Думу. Спикер парламента Володин пообещал рассмотреть предложение в тот же день.
Председатель Госдумы РФ заявил, что Киев рискует потерять ряд областей, если продолжит притеснять малые народы. В Киеве считают, что в Украине живет один многонациональный народ.
С целью "защиты национальных интересов" Госдума РФ одобрила законопроект о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного с США в 1987 году.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал за законопроект об изоляции Рунета, не находясь в парламенте. Как он это сделал, предполагает карикатурист Сергей Елкин.
Председатель Госдумы Володин объявил о создании рабочей группы по подсчету ущерба, который якобы нанесен Крыму нахождением в составе Украины. По его словам, "Украина обошлась с Крымом очень непорядочно".
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