Новые ограничения в интернете в ответ на стрельбу в Казани? (12.05.2021)

После стрельбы в школе в Казани спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить запрет на анонимность в интернете. По мнению политологов, это может предвещать новое закручивание гаек в России.