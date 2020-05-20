Вышки 5G - жертвы теорий заговора во времена коронавируса

Сторонники теорий заговора в ряде стран жгут вышки мобильной связи 5G, веря в то, что они влияют на распространение COVID-19. Сергей Елкин вспомнил в связи с этим библейский сюжет.
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