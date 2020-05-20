Вышки 5G - жертвы теорий заговора во времена коронавируса

Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

Защита от брызг болоньезе

Перегородки из оргстекла установлены и в этом миланском ресторане Gaga Café. Они разделяют как гостей за столом, так и столы и проходы. Эта мера предосторожности должна снизить риск заражения коронавирусом. Но маски все равно надо носить - по крайней мере до тех пор, пока вы не начнете пить или есть. В Италии, сильно пострадавшей от пандемии, жизнь постепенно входит в нормальное русло.