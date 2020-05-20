 Вышки 5G - жертвы теорий заговора во времена коронавируса | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 21.05.2020

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Мир

Вышки 5G - жертвы теорий заговора во времена коронавируса

Сторонники теорий заговора в ряде стран жгут вышки мобильной связи 5G, веря в то, что они влияют на распространение COVID-19. Сергей Елкин вспомнил в связи с этим библейский сюжет.

Карикатура Сергея Елкина: люди атакуют Вавилонскую башню, на которой написано 5G

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    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    Восторг в полной тишине

    Артисты, например комик Бюлент Чейлан (Bülent Ceylan), также с успехом выступают в автокинотеатрах. В гессенском Фирнхайме парковка торгового центра во время такого фестиваля была забита битком. Не все были в восторге от представления: шутки слышны лишь по радио, а вот сигналы машин, заменяющие аплодисменты, мешали жителям соседних домов. Поэтому этот водитель выбрал "бесшумные аплодисменты".

  • Офис, в котором черными кругами вокруг рабочих мест обозначено расстояние, на которое можно приближаться к коллегам

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    "Черные острова" в офисах

    Вот как может выглядеть офис будущего: черные круги на полу показывают, на какую дистанцию вы можете подойти к коллеге, не нарушая "правила двух метров". Перегородки из оргстекла за мониторами обеспечивают дополнительную защиту. Однако для обустройства такого офиса как в этом амстердамском филиале крупной консалтинговой компании по недвижимости необходимо много места.

  • Круги со следами от обуви - разметка на станции метро в Ницце

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    Ожидание в очереди на безопасном расстоянии

    Но не только внутри зданий люди должны будут в ближайшие месяцы сохранять безопасное расстояние. На этой станции метро в Ницце сделали специальную разметку, показывающую, где можно ждать прибытия поезда. Похожие примеры есть по всему миру. Однако скоплению людей при посадке в вагоны это воспрепятствовать не может.

  • Люди в Ольборге идут по размеченным дорожкам

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    Безопасное движение пешеходов по торговым улицам

    В Дании на улицах, где расположены магазины, люди должны двигаться только по обозначенным дорожкам. В Ольборге соответствующие правила - как и в случае с автомобилями и велосипедами - просты: всегда держись правой стороны. Таким образом удастся избежать приближения друг к другу. Действительно ли это правило будет работать, на первый взгляд, кажется сомнительным.

  • Житель Гонконга с пластиковой бутылкой на голове

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

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    В густонаселенном Гонконге некоторые его жители, надев на голову предварительно разрезанную пластиковую бутылку, так решают вопрос не только "социальной дистанции", но и полной защиты лица от случайных брызг. По общему признанию, данный способ защиты не выглядит удобным, но само приспособление по крайней мере недорого.

  • Устройство для открывания двери, позволяющее делать это, нем касаясь ладонью дверной ручки

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    Необычная дверная ручка

    Сохранять дистанцию - это одно, совсем другое дело - избегать инфицирования при касании различных предметов и поверхностей. Для этого многие используют локти или рукава, помогая себе при входе в кабинет врача или в общественный туалет. Но такие приемы - лишь для умелых. Изображенный на фото механизм для открывания двери, по словам его производителей, должен решить проблему для всех.

  • Один закрытый писсуар между двумя работающими

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    Закрытые писсуары в общественных туалетах

    Ну а все те, кто добрался до общественного туалета, не касаясь ручки входной двери, должны приспособиться к правильному его использованию - не нарушая требований социального дистанцирования. Так, обслуживающие этот общественный туалет в Брюсселе в целях безопасности посетителей закрыли некоторые писсуары.

    Автор: Штефани Хёпнер


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