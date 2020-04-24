Выход из локдауна: какие страны смягчают карантин

С 27 апреля сразу несколько стран постепенно ослабляют карантинные меры, введенные для населения и бизнеса из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Одними из первых по пути к выходу из локдауна движутся некоторые страны Евросоюза.

Чехия первой приоткроет границы в ЕС

Чехия первой из стран ЕС с 27 апреля открыла границы для своих граждан. Это было сделано на фоне того, что в стране продолжает падать число новых случаев заболевания COVID-19.

Селфи в защитной маске на фоне граффити с изображением Джона Леннона

Поводом для смягчения карантина стало решение суда в минувший четверг, которое признало ранее принятые правительством меры по борьбе с распространением коронавируса, нарушающими законы страны. "Можно выезжать за границу, даже в отпуск. Но каждый, кто возвращается, должен будет подтвердить негативный результат теста на коронавирус либо провести две недели на домашнем карантине", - заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех.

Въезд иностранцев в Чехию по-прежнему ограничен, исключения сделаны для предпринимателей из Евросоюза. С 27 апреля в стране возобновят работу магазины площадью до 2,5 тыс. кв.м и автошколы. А вузы смогут восстановить обучение, но с ограничением до пяти человек в помещениях.

В Швейцарии и Австрии откроются парикмахерские

Смягчают карантинные меры и две альпийские республики Швейцария и Австрия. В Швейцарии с 27 апреля возобновят работу, например, парикмахеры и физиотерапевты, а также предприятия, предоставляющие бытовые услуги. Открыть школы власти собираются после 11 мая, а вот бары и рестораны останутся закрытыми как минимум до 8 июня.

Кафе, бары и рестораны закрыты из-за пандемии COVID-19

На текущей неделе смягчение карантинного режима ожидает и Австрию: с 1 мая откроются магазины, парикмахерские, маникюрные салоны и так далее.

С ограничениями откроются и рестораны. Заведения не должны работать позднее 23 часов, сотрудники обязаны носить маски, количество посетителей и их расположение в ресторанах тоже будет строго регулироваться, объяснил канцлер Австрии Себастиан Курц. Детали Курц пообещал представить 28 апреля. К середине мая могут открыться церкви, в которых будут проводиться богослужения, но решение будет принято в зависимости от динамики числа заболевших, подчеркнул австрийский лидер.

Нидерланды разрешат детям командные виды спорта

С понедельника, 27 апреля, вступает в силу смягчение карантинных мер в Литве: откроются музеи, библиотеки, уличные кафе, а также парикмахерские и косметические салоны. На спортивных площадках разрешат такие виды спорта, как гольф и теннис. Также откроются зоопарки и ботанические сады. Ранее, с минувшего четверга, власти разрешили открыть все розничные магазины, включая те, что работают в торговых центрах. Такое решение принято одновременно с продлением локдауна до 11 мая.

Дети играют в теннис

Соседние с Германией Нидерланды пойдут еще дальше. С 11 мая карантинные меры смягчат в отношении детей. Откроются детские сады, а классы начальных школ будут заниматься в "полсилы": классы разобьют на две или несколько групп, чтобы снизить риск заболеваний. Остальные ученики должны постепенно вернуться в школы со 2 июня. В решении ослабить карантинные меры власти Нидерландов опираются на статистику, согласно которой из 34 тысяч инфицированных в стране только 147 человек были младше 14 лет, из них в больницу обращались лишь 47.

С конца мая школьникам разрешат заниматься спортом, включая командные виды спорта с телесным контактом. Ученикам до 18 лет разрешат спорт, но только такой, при котором можно соблюдать дистанцию в 1,5 метра, например, настольный или большой теннис. Спортивные клубы также смогут возобновить занятия, но разрешат только индивидуальные виды спорта.

Испания: смягчение, но совсем чуть-чуть

Власти Испании ослабляют одну из самых строгих мер карантина в Европе. С 26 апреля всем детям не старше 14 лет разрешено выходить на улицу - без ограничений. Правительство официально извинилось перед детьми за введенные ранее ограничения. "Для вас это было совсем не легко, поэтому мы просим у вам прощения", - заявил в конце минувшей недели вице-премьер страны Пабло Иглесиас.

Первыми из регионов Испании выход из локдауна планируют Канарские острова, начиная с Гомеры. На этом острове не зафиксировано новых случаев заболеваний с 29 марта. Дальнейшее смягчение возможно во второй половине мая, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Новая Зеландия надеется совсем избавиться от коронавируса

Власти Новой Зеландии идут на ослабление локдауна на фоне того, что число инфицированных практически перестало расти, не превышая 20 случаев ежедневно, а на минувшей неделе, в четверг, было зафиксировано всего три новых случая заражения SARS-CoV-2.

"У нас есть возможность сделать то, что пока не удалось другим странам - избавиться от вируса", - заявила ранее премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Джасинда Ардерн

С 27 апреля возобновят работу некоторые предприятия и школы, последует смягчение ограничений на внутренние перемещения. Кроме того, разрешат собрания до 10 человек, в частности, для свадеб и похорон. В понедельник правительство обсудит дальнейшие меры по смягчению: ограничительные меры в Новой Зеландии считались одними из самых строгих на планете.

Кто уже ранее пошел на смягчение карантина

С 20 апреля смягчили карантинные меры Дания и Норвегия. В Дании возобновили работу предприятия малого бизнеса, открыты школы и детские сады. В Норвегии тоже открылись детсады, а школы откроются с 27 апреля для учеников 1-4 классов. Параллельно норвежцев призывают воспользоваться добровольным мобильным приложением для отслеживания инфицированных COVID-19.

Также ранее на некоторые меры по смягчению карантина пошли власти Польши, разрешив гулять в парках и лесопарках. Увеличено максимальное количество клиентов в магазинах. Варшава планирует ослаблять или усиливать карантинные меры постепенно - в зависимости от развития ситуации.

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