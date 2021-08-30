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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "высшее образование".
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Как прошла вступительная кампания в вузы Беларуси, какие выводы можно из нее сделать и каким образом политический кризис в стране повлиял на ситуацию с высшим образованием - у DW.
Вот уже третий семестр немецкие вузы работают в онлайн-режиме. Как справляются с этим иностранные студенты?
Вас отчислили из белорусского вуза в связи с нынешними репрессиями в стране? Став участником новой стипендиальной программы, можно получить немецкий диплом.
Репутация немецких вузов у работодателей в разных странах все выше. Новый рейтинг показывает, где выпускников готовят к старту карьеры лучше всего.
Поступил на "факультет мечты", а потом понял, что это - не твое? Не знаешь, как быть дальше? Студентам немецких вузов помогает необычнй проект.
Отзыв лицензии у Академии транспорта, одного из старейших вузов Казахстана, вызвал дискуссию об их качестве. Что на него негативно влияет и как изменить ситуацию - у DW.
Министерство образования и научных исследований ФРГ вместе с большой группой независимых экспертов подготовило подробный доклад о том, где, как и кто учится в Германии.
Во время пандемии в трудном финансовом положении оказались и иностранные студенты в Германии. DW связалась с некоторыми из них, а также попросила эксперта прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Вирусологи - герои нашего времени. От результата их работы зависят жизни многих людей. Какими знаниями должны обладать эти специалисты? И где в Германии учат взламывать вирусы?
1 марта в Германии вступает в силу новый закон, который облегчит специалистам не из ЕС доступ к немецкому рынку труда. DW объясняет, что конкретно изменится.
Кто получает больше в Германии: те, у кого есть высшее образование, или те, у кого его нет? Ответ не столь однозначен, как могло бы показаться.
В Германии объявили, кто стал "студентом года". Сагитжан Сурендра из Баварии, сам выросший в сложных условиях, помогает детям из неблагополучных семей реализовать себя.
В Северном Рейне - Вестфалии решили не вводить плату для студентов не из ЕС. Где с иностранцев берут деньги? Когда высшее образование в Германии бесплатное? DW отвечает на главные вопросы.
Получить немецкое образование в транспортной сфере - хороший шанс стать востребованным специалистом. Вузы предлагают два направления: строительную и транспортную инженерию.
Индивидуальная образовательная траектория для учащихся немецких вузов - обычная практика. Им предоставлена большая свобода выбора. Как это работает?
Среди уроженцев других стран с высшим образованием в Германии почти каждый четвертый является выходцем одного из государств бывшего СССР. Подробности у DW.
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