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Высшее образование

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "высшее образование".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Studenten und ein Gebäufe der linguistischen Uni in Minsk Thema Stimmung in belorussischen Hochschulen und bei Studenten in Zeiten der Proteste DW, Tatiana Newedomskaja, 11. September 2020

Недобрали 6000 студентов. Что происходит в белорусских вузах 30.08.2021

Как прошла вступительная кампания в вузы Беларуси, какие выводы можно из нее сделать и каким образом политический кризис в стране повлиял на ситуацию с высшим образованием - у DW.
08.04.2020, Sachsen-Anhalt, Halle (Saale): Zu Beginn des Sommersemesters an der Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg hält Prof. Dr. Jörg Schilling am Institut für Physik vor leerem Hörsaal eine Online-Video-Vorlesung zum Thema «Experimentalphysik» mit Experimenten für verschiedene Fachbereiche. Aufgrund der Corona-Pandemie können die Studenten bis zur Lockerung der Ausgangsbeschränkungen in der nächsten Zeit Vorlesungen von vielen Instituten online auf ihren Laptops verfolgen. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Учеба в Германии во время пандемии: что рассказывают студенты-иностранцы 19.05.2021

Вот уже третий семестр немецкие вузы работают в онлайн-режиме. Как справляются с этим иностранные студенты?
MINSK, BELARUS - OCTOBER 29, 2020: Demonstrators hold signs during a protest in support of students of the Belarusian State Medical University. The messages on the signs read: We want our students back and Students, health workers stand by you, On 27 October, the president of Belarus announced plans to expel students from universities for taking part in opposition protests. Mass protests organised by the opposition have been taking place in Belarus after the 9 August presidential election. Stringer/TASS

Германия даст доучиться студентам из Беларуси 07.05.2021

Вас отчислили из белорусского вуза в связи с нынешними репрессиями в стране? Став участником новой стипендиальной программы, можно получить немецкий диплом.
ILLUSTRATION - Zwei Frauen schauen sich am 29.08.2019 in einem Buero in Hamburg Bewerbungsunterlagen an (gestellte Szene). Foto: Christin Klose || Modellfreigabe vorhanden

Где лучше учиться, чтобы устроиться на работу 07.12.2020

Репутация немецких вузов у работодателей в разных странах все выше. Новый рейтинг показывает, где выпускников готовят к старту карьеры лучше всего.
ILLUSTRATION - Eine Frau sitzt am 03.06.2019 erschoepft in einem Buero in Berlin (gestellte Szene). Foto: Klaus-Dietmar Gabbert | Verwendung weltweit

Не бойся что-то менять: как в Германии помогают студентам 27.11.2020

Поступил на "факультет мечты", а потом понял, что это - не твое? Не знаешь, как быть дальше? Студентам немецких вузов помогает необычнй проект.
Coronakrise macht kasachischen Hochschulen zu schaffen. Auf den Bildern ist die Transportsakademie in Almaty. via Vladimir Dorokhov

Что не так с высшим образованием в Казахстане и при чем тут коронавирус 20.10.2020

Отзыв лицензии у Академии транспорта, одного из старейших вузов Казахстана, вызвал дискуссию об их качестве. Что на него негативно влияет и как изменить ситуацию - у DW.
ARCHIV - 10.07.2010, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Absolventen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn werfen auf dem Campus in Talare gekleidet ihre Barette in die Luft. Wer wird Exzellenzuniversität? - Eine Kommission verkündet am Freitag die Entscheidung über künftige Förderungen. (zu dpa: Elf deutsche Unis und Verbünde künftig «Elite-Unis») Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Без экзаменов и бесплатно: высшее образование в Германии 24.06.2020

Министерство образования и научных исследований ФРГ вместе с большой группой независимых экспертов подготовило подробный доклад о том, где, как и кто учится в Германии.
11.03.2020, Baden-Württemberg, Stuttgart: Ein Hörsaal der Universität Stuttgart. Der Start des Sommersemesters wurde aufgrund der Verbreitung des Coronaviruses verschoben. Foto: Sebastian Gollnow/dpa | Verwendung weltweit

Коронавирус и образование: кто поможет иностранным студентам в Германии? 24.04.2020

Во время пандемии в трудном финансовом положении оказались и иностранные студенты в Германии. DW связалась с некоторыми из них, а также попросила эксперта прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Portrait of a attractive, young, confident female health care professional in hes working environment. | Verwendung weltweit, Royalty free: Bei werblicher Verwendung Preis auf Anfrage., Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Где надо учиться, чтобы стать вирусологом? 02.04.2020

Вирусологи - герои нашего времени. От результата их работы зависят жизни многих людей. Какими знаниями должны обладать эти специалисты? И где в Германии учат взламывать вирусы?
ARCHIV - Ein Siemens-Facharbeiter montiert am 16.09.2016 in Berlin im Gasturbinenwerk eine Turbine in der Endmontage. (Zu dpa Der Fachkräftemangel - Mythos oder reale Gefahr für die Wirtschaft? vom 20.04.2017) Foto: Maurizio Gambarin/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Новый закон для иностранцев: работать в Германии смогут (почти) все 01.03.2020

1 марта в Германии вступает в силу новый закон, который облегчит специалистам не из ЕС доступ к немецкому рынку труда. DW объясняет, что конкретно изменится.
ILLUSTRATION - Die Figur eines Mannes mit Aktentasche steht am 11.03.2016 in Berlin auf einer Treppe aus Centstuecken. Foto: Andrea Warnecke | Verwendung weltweit

C высшим образованием и без него: кто зарабатывает в Германии больше? 25.02.2020

Кто получает больше в Германии: те, у кого есть высшее образование, или те, у кого его нет? Ответ не столь однозначен, как могло бы показаться.
Student des Jahres Sagithjan Surendra Copyright: privat

У всех ли в Германии есть шанс на образование? 07.02.2020

В Германии объявили, кто стал "студентом года". Сагитжан Сурендра из Баварии, сам выросший в сложных условиях, помогает детям из неблагополучных семей реализовать себя.
ILLUSTRATION - Ein Sparschwein steht am 13.03.2013 in Berlin neben einem Stapel Bücher. | Verwendung weltweit

Сколько стоит учеба в университетах Германии 02.12.2019

В Северном Рейне - Вестфалии решили не вводить плату для студентов не из ЕС. Где с иностранцев берут деньги? Когда высшее образование в Германии бесплатное? DW отвечает на главные вопросы.
06.09.2018, Niedersachsen, Bockel: Ein Blick auf die starkbefahrene Autobahn A1 in der Nähe der Anschlussstelle Bockel zwischen Bremen und Hamburg. Im Fall der Millionenklage des Autobahnbetreibers A1 mobil gegen den Bund gibt das Landgericht Hannover am 07.09.2018 seine Entscheidung bekannt. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa | Verwendung weltweit

Где в Германии учат строить дороги 15.10.2019

Получить немецкое образование в транспортной сфере - хороший шанс стать востребованным специалистом. Вузы предлагают два направления: строительную и транспортную инженерию.
MUNICH, GERMANY - APRIL 09: Architecture students sit at study tables in the 'Werner-von-Siemens-Hoersaal' during a welcome adress in the Auditorium Maximum (Main Auditorium) at the Main Campus of the Technical University of Munich (TU Muenchen/ TUM) on April 9, 2018 in Munich, Germany. The university is celebrating the 150th anniversary of its founding this year and will host an event to include German President Frank-Walter Steinmeier on April 12. Founded in 1868 by Bavarian King Ludwig II, the TU Munich today is Germany's highest-ranked university for science and engineering and includes a range of top-notch research centers spread across four campuses. (Photo by Joerg Koch/Getty Images)

Сколько свободы может вынести студент: немецкий опыт 09.10.2019

Индивидуальная образовательная траектория для учащихся немецких вузов - обычная практика. Им предоставлена большая свобода выбора. Как это работает?
Ein Absolvent der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universtät in Bonn trägt am Samstag (18.07.2009) auf dem Campus eine Talar und ein Barett. Rund 1000 Studenten nahmen an der Abschlussfeier teil. Foto: Rolf Vennenbernd dpa/lnw +++(c) dpa - Report+++

Из каких стран в Германии больше всего людей с высшим образованием (инфографика) 15.08.2019

Среди уроженцев других стран с высшим образованием в Германии почти каждый четвертый является выходцем одного из государств бывшего СССР. Подробности у DW.
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