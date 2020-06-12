 Выборы в Исландии: фаворитом считается действующий президент | Новости из Германии о Европе | DW | 27.06.2020

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Европа

Выборы в Исландии: фаворитом считается действующий президент

У президента Исландии Гудни Йоханнессона есть все шансы занимать свой пост еще четыре года: по прогнозам, он может получить 90 процентов голосов на проходящих в стране выборах.

Президент Исландии Гудни Йоханнесон

У Гудни Йоханнесона есть все шансы сохранить президентский пост

В Исландии в субботу, 27 июня, состоятся президентские выборы. Избирательные участки откроются в 11.00 по центральноевропейскому времени. Абсолютным фаворитом считается действующий президент страны 52-летний Гудни Йоханнессон, не принадлежащий к какой-либо политической партии. По предварительным опросам, он может рассчитывать на 90 процентов голосов и имеет все шансы сохранить президентский пост в течение ближайших четырех лет.

Основным соперником Йоханнессона на выборах станет Гудмундур Франклин Йонссон, выступающий кандидатом от правых сил. Президент в Исландии исполняет, в основном, представительские функции, но у него есть право накладывать вето на принимаемые законы и созывать референдумы.

Пандемия коронавируса  едва ли повлияет на ход голосования в Исландии. В стране с 365 тыс. населения им с начала пандемии заражены менее десяти человек. Тем не менее, при голосовании избиратели должны соблюдать минимальное расстояние в два метра, а избирательные участки оснащены дезинфицирующими средствами.

Первые прогнозы ожидаются после закрытия участков в 24.00 по центральноевропейскому времени.

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    Автор: Лавдей Райт, Марина Барановская


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