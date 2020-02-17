Второй россиянин на лайнере Diamond Princess заразился коронавирусом

Коронавирусом заразился супруг россиянки, у которой COVID-19 был диагностирован накануне, сообщило во вторник, 18 февраля, посольство России в Японии. По сведениям дипмиссии, заболевший чувствует себя нормально, он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити, а его супруга госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава.

14-дневный карантин на Diamond Princess, установленный Министерством здравоохранения Японии, истекает в среду, 19 февраля. Ожидается, что около 500 туристов покинут лайнер, точное их число неизвестно, так как они должны сами решать, когда они уезжают. Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия, Австралия объявили об эвакуации своих граждан после карантина. США уже эвакуировали американцев. Всем им придется пройти еще один двухнедельный карантин в Соединенных Штатах. От пассажиров-россиян, заявляет посольство РФ, просьб об эвакуации с судна, по данным на 16 февраля, не поступало.

Общее число заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess составляет 542 человека, они госпитализированы в японские больницы. Лайнер с 3 февраля дрейфует в гавани японского города Йокогама, после того, как на предыдущей стоянке суда в Гонконге с него сошел пассажир, у которого был зафиксирован вирус. Всего на борту было более 3500 пассажиров и членов экипажа, 24 из них - граждане России.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:47 Поделиться Как коронавирус может аукнуться "Газпрому" Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3Xgdj Чем эпидемия коронавируса в Китае грозит "Газпрому"