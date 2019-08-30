Вторая мировая война: как все начиналось

Нет, эта война не началась внезапно. Гитлер (Adolf Hitler) не делал тайны из своих захватнических планов - даже если порой "фюрер", как он сам выражался, "запускал пацифистскую пластинку". Как поясняет сотрудник берлинского информационно-выставочного центра "Топография террора" Клаус Хессе (Klaus Hesse), Гитлер вел подготовку к войне с момента своего прихода к власти в 1933 году: "Все его действия были направлены на пересмотр Версальского мирного договора, возобновление гегемонии "Великой Германии" в Европе, создание промышленного потенциала, который позволил бы стране вести продолжительную войну".

Война против оппозиции и евреев

Мирный договор, заключенный 28 июня 1919 года в Версале, возлагал на Германию и ее союзников всю полноту ответственности за развязывание Первой мировой войны и обязывал страну к репарационным выплатам, разоружению и сокращению численности германской армии. Германии пришлось отказаться от ряда территорий в пользу Франции, Бельгии и Польши. С точки зрения Гитлера это было актом национального унижения, подлежащего скорейшему "исправлению". Национал-социалисты охотно распространяли легенду об "ударе в спину", о том, что якобы существовал некий заговор. Согласно этому мифу вся вина за поражение немцев в Первой мировой войне возлагалась на "внутреннего врага": евреев и социал-демократов.

Уже через несколько дней после своего прихода к власти в 1933 году нацисты организовали первый общегерманский (якобы стихийный) бойкот магазинов, принадлежащих евреям. За этой акцией последовало принятие закона "О восстановлении статуса госслужащего" (Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums) – нормативного акта, запрещающего, в частности, гражданам еврейского происхождения находиться на государственной службе.

Еще до начала открытых грабежей государство оказывало давление на еврейских предпринимателей. И даже из массового бегства евреев из Германии нацисты стремились извлечь выгоду, обязав каждого уезжающего уплатить в казну 25 процентов стоимости своего имущества. В течение первых двух лет нацистского господства это обеспечило казне "третьего рейха" приток в 153 миллиона рейхсмарок.

Большинство немцев видели в Гитлере (по крайней мере до 1939 года) если не мессию, то уж точно спасителя нации. Многим диктатура обеспечила улучшение материального положения. Безработица пошла на убыль, уровень потребления – на подъем. "Гитлер был слишком опытным популистом, чтобы не понимать, что народу нужны не только пушки, но и масло", - говорит Клаус Хессе. Масло было. Но основной целью были все-таки пушки.

В 1936 году весь спортивный мир собрался в Берлин на Олимпиаду. А Гитлер продолжал реализацию своих милитаристских планов: за четыре года, по его расчетам, вермахт должен был подготовиться к войне на востоке. В засекреченном документе под названием "Инструкция к четырехлетнему плану" ("Denkschrift zum Vierjahresplan") содержались конкретные указания. Одним из главных пунктов было создание автаркии - замкнутой, не зависящей от мировых процессов немецкой экономики, нацеленной на производство вооружений.

Сентябрь 1938-го: война откладывается, но не отменяется

В 1938 году Гитлер осуществил "аншлюс", включив в состав Германии свою родину - Австрию. Вскоре он пригрозил вторжением Чехословакии, якобы озаботившись проблемой дискриминации судетских немцев. Британские и французские политики боялись войны, которая может охватить всю Европу, и пытались проводить политику умиротворения, надеясь, что Гитлер успокоится, получив часть территории Чехословакии. В "Мюнхенском соглашении", составленном 29 сентября 1938 года и подписанном премьер-министром Великобритании Чемберленом, премьер-министром Франции Даладье, премьер-министром Италии Бенито Муссолини и Гитлером, было закреплено присоединение Судетской области к Германии.

"Мюнхенский сговор": Чемберлен (крайний слева), французский премьер Даладье и Муссолини (справа) с Адольфом Гитлером

"Чемберлен позволил Гитлеру существенно увеличить территорию "рейха", еще не начав войны", - говорит британский историк Энтони Бивор. Что было бы, если бы Черчилль, противник политики умиротворения", уже тогда занимал премьерское кресло? На этот вопрос Бивор не берется отвечать однозначно.

В самой Германии в 1938 году уже многие боялись войны. "Было очевидно, что превращение Германии из проигравшей Первую мировую войну страны в новую европейскую сверхдержаву неизбежно приведет к конфликту", - говорит историк Клаус Хессе. Между тем "Мюнхенское соглашение" (его еще называют "мюнхенским сговором") превозносилось нацистской пропагандой как доказательство миролюбия режима.

Последний шанс остановить войну?

Трагедия сентября 1938 года заключается в том, что в этот момент история, казалось, еще могла бы пойти по другому пути. Гитлер на этот момент был фактически одинок в своих намерениях развязать войну. Критически настроенные по отношению к "фюреру" военные и высокопоставленные чиновники пытались "подружиться" с бывшими социал-демократическими политиками и обсуждали план создания нового правительства. Секретный отряд был готов пойти на штурм рейхсканцелярии в случае объявления Гитлером войны.

Совместный парад нацистских и советских войск в Бресте после разгрома Польши. 1939 год

Год спустя, в сентябре 1939 года, ни о каком путче уже не могло быть и речи. Большинство немцев поддерживало вторжение в Польшу, тем более что Гитлер заручился перед этим поддержкой Сталина, заключив так называемый "пакт Молотова-Риббентропа". Война началась победоносно для вермахта. Но это было только начало...

Десятки миллионов человек погибнут в результате развязанной Гитлером Второй мировой войны. Шесть миллионов евреев будут убиты национал-социалистами. Вторая мировая война была и остается в глазах британского историка Энтони Бивора - и, конечно, не только его - "величайшей катастрофой в истории человечества".

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Места памяти в Германии Мемориалы и памятники 27 января 1945 года советские войска освободили концлагерь Освенцим. В этот день сейчас отмечается Международный день памяти жертв Холокоста - шести миллионов убитых евреев, а в Германии также - День памяти всех жертв национал-социализма, погибших в концентрационных и трудовых лагерях, тюрьмах, на невольных работах и в центрах умерщвления.

Места памяти в Германии Берлин Центральный мемориал памяти евреев Европы, убитых во времена национал-социализма, находится в Берлине недалеко от Рейхстага и Бранденбургских ворот. Он был открыт в 2005 году. В его подземной части расположен документационный центр. Некоторые из документов его экспозиции на русском языке - материалы, собранные после войны во время расследований преступлений, совершенных в "третьем рейхе".

Места памяти в Германии "Хрустальная ночь" Во время еврейских погромов в так называемую "хрустальную ночь" 9-10 ноября 1938 года на территории нацистcкой Германии и в некоторых частях Австрии было разрушено более 1400 синагог и молельных домов. Одна из синагог находилась на улице Казерненштрассе в Дюссельдорфе. После войны здесь и во многих других таких местах были установлены памятники или мемориальные доски.

Места памяти в Германии Дахау В концентрационном лагере Дахау погибли 41500 человек. Он был создан в 1933 году под Мюнхеном для политических заключенных. Позже в Дахау стали отправлять евреев, гомосексуалов, Свидетелей Иеговы и представителей других групп, преследовавшихся нацистами. Все остальные концентрационные лагеря "третьего рейха" были организованы по его образцу.

Места памяти в Германии Бухенвальд Один из крупнейших лагерей находился в Тюрингии близ Веймара. С 1937 по 1945 годы в Бухенвальде было заключено около 250 тысяч человек. 56 тысяч узников погибло. Среди них было также несколько сотен дезертиров и отказавшихся служить в вермахте. После войны их еще долго продолжали считать в Германии "предателями" и "трусами", а первый памятный камень установили в Бухенвальде лишь в 2001 году.

Места памяти в Германии Геноцид цыган Этот памятник, установленный в Бухенвальде в 1995 году на территории бывшего блока № 14, посвящен погибшим здесь цыганам - европейским рома и синти. На камнях выбиты названия всех лагерей "третьего рейха", в которые их отправляли. Общее число жертв геноцида цыган в Европе до сих пор неизвестно. Согласно разным данным, оно может составлять от 150 тысяч до 500 тысяч человек.

Места памяти в Германии Лагерь смерти Лангенштайн-Цвиберге У Бухенвальда было более 60 так называемых внешних лагерей. Один из них - "Малахит" в Лангенштайн-Цвиберге под Хальберштадтом. Его узники строили подземный завод для "Юнкерса". Две тысячи заключенных погибли от болезней и истощения, стали жертвами пыток и казней. Еще 2500 скончались или были убиты во время марша смерти, когда лагерь эвакуировали из-за приближения фронта.

Места памяти в Германии Дора-Миттельбау Еще один внешний лагерь Бухенвальда был образован в 1943 году близ города Нордхаузен в Тюрингии для организация производства на подземном заводе ''Миттельверк'', где собрались ракеты V-2 и другое вооружение. За полтора года через лагерь Дора-Миттельбау прошло 60 тысяч человек. Большую часть составили узники из Советского Союза, Польши и Франции. Каждый третий из них погиб.

Места памяти в Германии Берген-Бельзен Мемориал на территории бывшего концентрационного лагеря Берген-Бельзен в Нижней Саксонии. Всего в этом лагере погибло около 50 тысяч человек, среди них 20 тысяч военнопленных. В апреле 1945 года здесь умерла 15-летняя Анна Франк - автор знаменитого дневника, обличающего нацизм и переведенного на многие языки мира.

Места памяти в Германии Заксенхаузен "Работа делает свободным" - эта вывеска на немецком языке над воротами концлагеря Заксенхаузен в Бранденбурге стала нарицательной. Всего в этом лагере было убито или погибло свыше 100 тысяч человек, в том числе от 13 до 18 тысяч советских военнопленных. Среди них - старший сын Сталина Яков Джугашвили. Национальный мемориал, учрежденный правительством ГДР, был открыт здесь в 1961 году.

Места памяти в Германии Флоссенбюрг "Я слышал о Дахау и Освенциме, но никогда еще о Флоссенбюрге" - такая цитата встречает посетителей в бывшем концлагере на территории Баварии. В этом лагере скончалось 30 тысяч человек. Его узником был известный немецкий пастор, теолог и участник заговора против Гитлера Дитрих Бонхёффер, а среди советских военнопленных - отец бывшего президента Украины Виктора Ющенко Андрей.

Места памяти в Германии Барак № 13 В берлинском районе Шёневайде находился один из многочисленных лагерей для подневольных рабочих, угнанных из других стран на принудительный труд в Германию. Общее их число за годы "третьего рейха" составило несколько миллионов человек. Судьбам подневольных рабочих посвящена экспозиция документационного центра в одном из сохранившихся бараков этого лагеря.

Места памяти в Германии Равенсбрюк Скульптура матери с ребенком на берегу озера в Равенсбрюке - крупнейшем женском концентрационном лагере "третьего рейха". Он был создан в 1939 году в 90 километрах к северу от Берлина. Количество заключенных за время его существования составило более 130 тысяч человек - около 40 национальностей. 28 тысяч узников погибло. В лагере также проводились медицинские эксперименты.

Места памяти в Германии "Бараки Сименса" в Равенсбрюке Заключенные Равенсбрюка и многочисленных его подлагерей использовались на принудительных работах. В 1940 году здесь было создано текстильное производство, а в 1942 году электротехнический концерн Siemens & Halske AG построил 20 промышленных бараков. По свидетельствам выживших узников, в конце 1944 года на эту фирму здесь ежедневно работало до 3000 женщин и детей.

Места памяти в Германии Печи для Освенцима Бывшая фабрика Topf & Söhne в Эрфурте. Здесь по заказу национал-социалистов производились печи, в которых сжигали людей, погибших в Освенциме и других концентрационных лагерях. В Международный день памяти жертв Холокоста 27 января 2011 года в бывшем здании фабрики открыт документационный центр.

Места памяти в Германии ''Камни преткновения'' Такие металлические таблички, вмонтированные в тротуары, можно увидеть во многих городах Германии. ''Камни преткновения'' - Stolpersteine. Первый из них немецкий художник Гунтер Демниг установил в Кельне в 1995 году. Камни напоминают о жертвах национал-социализма около домов, в которых они жили. Их насчитывается уже более 45 тысяч в 800 немецких населенных пунктах и 200 - за пределами Германии.

Места памяти в Германии Гестапо Изучением преступлений нацизма в Германии также занимаются многочисленные документационные центры. В Кельне такой центр и музей расположены в бывшем здании гестапо - EL-DE-Haus. В его подвале находились камеры для заключенных, на стенах которых сохранились надписи, в том числе, на русском языке.

Места памяти в Германии Гомосексуалы С 1935 года нацисты начали также преследовать гомосексуалов. Всего в "третьем рейхе" их было осуждено более 50 тысяч. Около 7 тысяч погибли в концлагерях. В 1995 году на набережной в Кельне был установлен памятник - Розовый треугольник. Мемориал, изображенный на фото, открыли в 2008 году в берлинском парке Большой Тиргартен. Еще один находится во Франкфурте - Франкфуртский ангел (1994).

Места памяти в Германии Противники режима Музей тюрьмы Плётцензее в Берлине. В 1933-1945 годах национал-социалисты казнили здесь более 3000 противников режима, многих - на гильотине. Среди жертв - участники неудавшегося покушения на Гитлера 20 июля 1944 года и те, кто знал о его подготовке.

Места памяти в Германии Серые автобусы "Серый автобус" - монумент, созданный в 2006 году в память о более чем 70 тысячах жертв евгенической программы "Т-4" - людей с психическими расстройствами, умственно отсталых, наследственно отягощенных больных и инвалидов. Такие автобусы забирали их в центры умерщвления. Памятник перевозят, временно устанавливая в местах, связанных с программой. Копия постоянно находится в Кельне.

Места памяти в Германии Замок Графенек Один из шести центров, в которых осуществлялись убийства людей в рамках программы эвтаназии "Т-4", находился в замке Графенек в Баден-Вюртемберге. С января по декабрь 1940 года здесь в камерах с угарным газом погибли 10654 человека. В 2005 году здесь открыли документационный центр, в котором ежегодно бывает до 20 тысяч посетителей.

Места памяти в Германии Зонненштайн Еще один центр смерти располагался в саксонском городе Пирна в замке Зонненштайн. В 1940-1941 годах в его газовой камере было убито 13720 человек, страдавших психическими заболеваниями, и умственно отсталых людей, а также более тысячи узников концлагерей. Пепел из крематория сбрасывали в Эльбу. Родственникам высылалось фальсифицированное свидетельство о смерти в результате болезни.

Места памяти в Германии Преступники Эта фотография была сделана в 1946 году во время процесса по делу врачей и других сотрудников еще одного нацистского центра умерщвления, находившегося в гессенском городе Хадамар. В газовых камерах, с помощью инъекций и преднамеренного прекращения необходимых терапий они убили около 14500 пациентов. Постоянная экспозиция, рассказывающая об этих преступлениях, работает в Хадамаре с 1991 года.

Места памяти в Германии Логистика Холокоста В заключение - о передвижной выставке немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn "Спецпоезда смерти" ("Sonderzüge in den Tod"). С 2008 года в разных местах Германии, в которых она демонстрировалось, на ней побывало более 350 тысяч посетителей. Этой теме также посвящен специальный раздел постоянной экспозиции музея Немецких железных дорог в Нюрнберге. Автор: Максим Нелюбин



Смотреть видео 03:20 Поделиться Где найти сведения о советских военнопленных? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2cd79 Где найти в Германии сведения о советских военнопленных и узниках концлагерей (08.05.2017)

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