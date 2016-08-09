77 лет бомбардировки Нагасаки: мэр города предостерегает от ядерного кризиса

Ядерное оружие стало "ощутимой и настоящей" угрозой после вторжения России в Украину, заявил мэр Нагасаки Томихиса Тауэ во вторник, 9 августа, выступая на траурной церемония по случаю 77-й годовщины со дня атомной бомбардировки этого южного города Японии.

"В январе этого года пять ядерных держав - США, Россия, Великобритания, Франция и Китай - выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули, что "в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - напомнил Тауэ. "Однако уже в следующем месяце Россия вторглась в Украину. Были озвучены угрозы применения ядерного оружия, шокировавшие весь мир", - сказал он.

"Применение ядерного оружия - это не "беспочвенный страх", а "ощутимый и настоящий кризис", - добавил мэр, предупредив, что оно может быть применено в результате ошибочных суждений, сбоев в работе или в результате террористических атак. По словам Тауэ, вместо того чтобы вести войну, человечество должно укреплять "культуру мира, которая распространяет доверие, уважает других и стремится к урегулированию посредством диалога".

Выжившие, международные и местные гости во вторник собрались в Парке Мира в центральной части города, чтобы почтить память погибших и пострадавших. В 11.02 по местному времени, когда на Нагасаки военные самолеты США сбросили бомбу, прошла минута молчания.

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки

6 августа 1945 года США впервые в истории человечества применили боевое ядерное оружие: чтобы склонить Японию к капитуляции во Второй мировой войне, Вашингтон сбросил на Хиросиму атомную бомбу "Малыш". В результате ударной волны погибли около 70 000 мирных жителей, еще 200 000 человек умерли от последствий ядерного облучения.

Спустя три дня, 9 августа, еще одна американская атомная бомба была сброшена на город Нагасаки, что повлекло за собой гибель еще около 74 000 человек. 15 августа 1945 года капитуляция Японии положила конец Второй мировой войне. До сегодняшнего дня тысячи людей в обоих японских городах страдают от последствий радиоактивного облучения.

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