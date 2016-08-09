 77 лет бомбардировки Нагасаки: мэр города предостерегает от ядерного кризиса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.08.2022

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Мир

77 лет бомбардировки Нагасаки: мэр города предостерегает от ядерного кризиса

В Нагасаки прошла церемония в память о погибших при атомной бомбардировке города. Мэр Томихиса Тауэ заявил о возросших рисках применения ядерного оружия, призвав развивать "культуру мира".

Статуя мира в одноименном парке в Нагасаки

Статуя мира в одноименном парке в Нагасаки

Ядерное оружие стало "ощутимой и настоящей" угрозой после вторжения России в Украину, заявил мэр Нагасаки Томихиса Тауэ во вторник, 9 августа, выступая на траурной церемония по случаю 77-й годовщины со дня атомной бомбардировки этого южного города Японии.

"В январе этого года пять ядерных держав - США, Россия, Великобритания, Франция и Китай - выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули, что "в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - напомнил Тауэ. "Однако уже в следующем месяце Россия вторглась в Украину. Были озвучены угрозы применения ядерного оружия, шокировавшие весь мир", - сказал он.

"Применение ядерного оружия - это не "беспочвенный страх", а "ощутимый и настоящий кризис", - добавил мэр, предупредив, что оно может быть применено в результате ошибочных суждений, сбоев в работе или в результате террористических атак. По словам Тауэ, вместо того чтобы вести войну, человечество должно укреплять "культуру мира, которая распространяет доверие, уважает других и стремится к урегулированию посредством диалога".

Выжившие, международные и местные гости во вторник собрались в Парке Мира в центральной части города, чтобы почтить память погибших и пострадавших. В 11.02 по местному времени, когда на Нагасаки военные самолеты США сбросили бомбу, прошла минута молчания.

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки

6 августа 1945 года США впервые в истории человечества применили боевое ядерное оружие: чтобы склонить Японию к капитуляции во Второй мировой войне, Вашингтон сбросил на Хиросиму атомную бомбу "Малыш". В результате ударной волны погибли около 70 000 мирных жителей, еще 200 000 человек умерли от последствий ядерного облучения.

Спустя три дня, 9 августа, еще одна американская атомная бомба была сброшена на город Нагасаки, что повлекло за собой гибель еще около 74 000 человек. 15 августа 1945 года капитуляция Японии положила конец Второй мировой войне. До сегодняшнего дня тысячи людей в обоих японских городах страдают от последствий радиоактивного облучения.

Смотрите также:

  • Japan 75 Jahre nach Hiroshima (picture-alliance/dpa/Hiroshima Peace Memorial Museum)

    Хиросима в руинах

    Хиросима, 6 августа 1945 года

  • Полковник Пол Тиббетс был командиром экипажа бомбардировщика, с которого была сброшена бомба на Хиросиму.

    Хиросима в руинах

    Полковник Пол Тиббетс был командиром экипажа бомбардировщика, с которого была сброшена бомба на Хиросиму.

  • Хиросима 7 сентября 1945 года

    Хиросима в руинах

    Хиросима 7 сентября 1945 года

  • Хиросима, август 1945 года

    Хиросима в руинах

    Хиросима в руинах, август 1945 года

  • Несколько мостов и бетонных зданий сохранились после атомной бомбардировки Хиросимы американскими ВВС.

    Хиросима в руинах

    Несколько мостов и бетонных зданий сохранились после атомной бомбардировки Хиросимы американскими ВВС.

  • Йинпе Теравама пережил атомную бомбардировку. Фото 1947 года.

    Хиросима в руинах

    Йинпе Теравама пережил атомную бомбардировку. Фото 1947 года.

  • Сентябрь 1945 года: последствия атомной бомбардировки Хиросимы.

    Хиросима в руинах

    Сентябрь 1945 года: последствия атомной бомбардировки Хиросимы.

  • Макет атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму

    Хиросима в руинах

    Макет атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Такая бомба весом 4 тонны взорвалась на высоте 580 метров над городом и унесла жизни около 140 тысяч человек.

  • В ожидании медицинской помощи в Хиросиме 6 августа 1945 года

    Хиросима в руинах

    В ожидании медицинской помощи в Хиросиме 6 августа 1945 года

  • Вид на Хиросиму из окна госпиталя Красного креста на расстоянии километра от эпицентра взрыва. Снимок сделан в 1945 году.

    Хиросима в руинах

    Вид на Хиросиму из окна госпиталя Красного креста на расстоянии километра от эпицентра взрыва. Снимок сделан в 1945 году.

  • Центр Хиросимы через год после бомбардировки

    Хиросима в руинах

    Центр Хиросимы через год после бомбардировки

  • Хиросима в руинах

    Хиросима

    Руины протестантской церкви в Хиросиме. Фото 1945 года.

  • Хиросима в руинах

    Хиросима. На следующий день после атомной бомбардировки.

  • Взрыв атомной бомбы в Хиросиме 6 августа 1945 года

    Хиросима в руинах

    Взрыв атомной бомбы в Хиросиме 6 августа 1945 года

  • Фотография сделана через несколько недель после атомной бомбардировки Хиросимы

    Хиросима в руинах

    Фотография сделана через несколько недель после атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года.

  • Хиросима. Монумент жертвам 6 августа 1945 года

    Хиросима в руинах

    Хиросима. Монумент жертвам 6 августа 1945 года

  • Хиросима. У монумента жертвам 75 лет спустя

    Хиросима в руинах

    Хиросима. У монумента жертвам 75 лет спустя


Годовщина трагедии в Хиросиме на фоне ядерных угроз КНДР (07.08.2017)

Аудио- и видеофайлы по теме

Атомная бомба в берлинском подвале (13.10.2016)  

71 год атомной бомбежки Нагасаки (09.08.2016)  

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