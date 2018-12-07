Вся Германия следит за новорожденным белым мишкой (фото)

Подписчики каналов DW в соцсетях уже несколько дней умиляются фото и видео белого медвежонка из Берлина. Просто невозможно скрывать от вас эту прелесть!
07.12.2018, Берлин • Этот медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде около недели назад и растет под бдительным присмотром медведицы Тони, видеокамеры и немецкой общественности. Особо критическими в жизни новорожденных белых медведей считаются первые 10 дней. В целом их смертность в зоопарках Германии составляет почти 60 процентов. Желаем здоровья маме и малышу.
Смотрите также:
Декабрьские кадры из Германии
Ноябрьские кадры из Германии
Ответ на этот вопрос - на фотографии, сделанной в зоопарке Штутгарта.
В зоопарке Берлина - пополнение. В начале сентября здесь появился на свет этот индийский носорог.
Эта фотография была сделана во Франкфурте-на-Майне во время первого выхода в свет трубкозуба Мемфиса, родившегося в здешнем зоопарке в июле.
Ровно год назад из Китая в Берлин прилетели две большие панды. По этому случаю мы публикуем эту фотографию из столичного зоопарка. Нас приветствует панда Менг Менг.
Эта фотография была сделана в зоопарке Гельзенкирхена во время создания очередного шедевра в вольере здешних выдр. Кисти выдрам не нужны. Вместо них они используют свои лапы.
Эти капибары родились в Штральзундском зоопарке (Zoo Stralsund) в понедельник, 16 октября. Уже через несколько дней они провели свою первую фотосессию для прессы.
Эта фотография была сделана в середине августа во Франкфуртском зоопарке.