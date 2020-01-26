 Врач из Уханя: Думаю, зараженных коронавирусом гораздо больше | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 04.02.2020

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Мир

Врач из Уханя: Думаю, зараженных коронавирусом гораздо больше

На данный момент в Китае более 17 000 заразившихся коронавирусом. Более 420 больных умерли. Сотрудник одной из клиник Уханя, рассказал DW о настоящих масштабах эпидемии.

Больного везут в один из клиник Уханя

Больного везут в одну из клиник Уханя

В Китае продолжает стремительно распространяться коронавирус нового типа 2019-nCoV. По официальным данным, в стране уже более 17 000 зараженных и свыше 420 погибших от пневмонии и других легочных заболеваний, вызванных этим вирусом. DW по телефону поговорила о том, насколько правдива эта статистика, а также о ситуации в китайском Ухане, где изначально возникла вспышка коронавируса, с сотрудником больницы из этого города. В целях безопасности его имя изменено.

DW: Насколько велик сейчас риск заражения коронавирусом в Ухане?

Джиези Луо: Пациенты с симптомами (коронавируса. - Ред.) зачастую вынуждены ждать обследования часами. Врачи выписывают им лекарства и отправляют этих людей по домам с предписанием держаться подальше от окружающих. Комнаты ожидания полны кашляющими людьми. Проведя много времени в такой обстановке, даже у здорового человека повышается риск заразиться.

Ближайшая больница нередко находится не близко. Если у человека нет собственной машины, то доехать можно только на такси, а на каждое поселение отведены лишь по два автомобиля такси. Разве что еще есть несколько добровольцев, которые тоже возят больных. Номер экстренной помощи "120" фактически не работает из-за наплыва желающих дозвониться. Кому не повезло, те вынуждены идти пешком. Говорят, что некоторые, в итоге, так и не доходят до больницы.

- А что со снабжением продовольствием и защитой от заражения?

Контекст

Число заразившихся коронавирусом за последние сутки увеличилось в Китае на 2103 человека и составило, по данным на утро 3 февраля, 17205 пациентов. Число летальных исходов в КНР возросло до 361. (03.02.2020)

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- Защитные маски и средства дезинфекции распроданы. В клиниках их тоже очень мало. Между тем до Уханя дошли многие пожертвования. Но предписание для врачей менять защитные маски каждые четыре часа и защитную одежду каждый шесть часов, все равно невозможно выполнять.

- У вас есть сомнения в официально озвучиваемых цифрах количества зараженных и погибших?

- Думаю, число зараженных и умерших значительно выше, чем становится публично известно. Даже когда с помощью обычной компьютерной томографии обнаруживается легочное заболевание, не всегда проводятся необходимые меры по установлению его возбудителя. Почему? Потому что слишком длинная очередь из ожидающих. Но тот, кто не обследовался и умер, не попадает в статистику летальных случаев от коронавируса.

- Скоро должны открыть две новые больницы. Это ведь хорошая новость.

- Однако 2000 коек в возводимых госпиталях недостаточно. Медицинского персонала не хватает. Врачи и санитары перегружены, распределение смен не работает. Чтобы вылечить легочное заболевание, необходимо длительное стационарное лечение. Сейчас власти мобилизуют мощности в мелких клиниках.

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  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Две больницы за две недели

    Две недели назад здесь была голая земля. Сейчас одна из двух новых больниц, в целом рассчитанных на более 2500 койко-мест, готова к приему пациентов, другая будет достроена в ближайшие дни. В новых комплексах, возведенных менее чем за две недели, будут лечить только пациентов с коронавирусом. Другие клиники в изолированном от остального мира мегаполисе переполнены.

  • Разноцветные экскаваторы на стройке

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Балет разноцветных экскаваторов

    Все началось 23 января со строительных работ в Ухане. Хитом в интернете стали прямые трансляции со стройплощадки. Хотя на видео можно было увидеть статичную картинку, да еще и снятую с большого расстояния, оно собрало миллионы просмотров, сообщают китайские СМИ. Пользователи даже придумали имена для некоторых экскаваторов - в зависимости от их цвета.

  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Больницы из сборных модулей

    Строительство ведется из сборных модулей, что позволяет завершить его в максимально сжатые сроки. Тем не менее поражает то, сколько рабочих, оборудования и необходимых материалов доставили в Ухань за такое короткое время.

  • Рабочий спит, лежа на трубе

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Работа до изнеможения

    Лишь на одной из двух строительных площадок заняты более 3000 рабочих. Как сообщает китайская телекомпания CGTN, в первые дни строители были вынуждены работать по 12 часов в день - не хватало персонала. Сейчас работы ведутся в три смены.

  • Рабочие размешивают бетон

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Резиновые сапоги и защитные маски

    Строительство не останавливается даже ночью и в дождь. Рабочие в обязательном порядке должны носить защитные маски. Периодически всем строителям измеряют температуру. По состоянию на 2 февраля в Китае от коронавируса умерли 304 человека, подтвержденных случаев заражения в этой стране - более 14,3 тысячи.

  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Плечом к плечу

    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    В рекордно короткие сроки

    Строительство больниц идет молниеносными темпами. Некоторые государственные СМИ сообщили о том, что первое здание было построено спустя 16 часов. В качестве доказательства они использовали снимок дома в Циндао - города более чем в 800 км от Уханя. Но это оказалось типичным примером фейковых новостей. В действительности еще 30 января стройка выглядела так, как на фото сверху.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Строительство завершается

    В воскресенье, 2 февраля, власти объявили, что первый из двух экспресс-госпиталей готов. Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов 6 февраля.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Внутри больницы - спартанская обстановка

    Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


Смотреть видео 03:07

Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом?

 

Контекст

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

В борьбе с коронавирусом Китай принимает срочные меры. В Ухане уже появился один огромный больничный комплекс, скоро будет готов еще один. Строительство ведется в ускоренном темпе. Галерея DW о том, как это происходит. (31.01.2020)  

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