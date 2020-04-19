Во Франции скончался водитель автобуса, избитый пассажирами без масок

Во Франции водитель автобуса, которого избили пассажиры без масок, скончался в пятницу, 10 июля, сообщает агентство AFP со ссылкой на родственников умершего. Филипп Монгийо стал жертвой "крайне жестокого нападения", которое привело к смерти головного мозга, заявил представитель городской прокуратуры.

Инцидент произошел 5 июля в городе Байонне на юго-западе Франции. Монгийо попросил троих мужчин, собиравшихся сесть в автобус, надеть защитные маски, а также попытался проверить билет у еще одного. Маски являются обязательными для пассажиров общественного транспорта в свете борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Нарушители правил избили водителя, а затем сбежали с места происшествия и укрылись в квартире одного из нападавших. Монгийо в бессознательном состоянии был доставлен в больницу.

Двое нападавших - молодые люди в возрасте 22 и 23 лет - уже попадали в поле зрения полиции. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство. Еще двоим предъявлено обвинение в неоказании помощи человеку, находящемуся в опасности. Все фигуранты взяты под стражу.

Марш памяти в Байонне и акции солидарности в городах Франции

В Байонне 8 июля состоялся марш памяти, организованный родственниками погибшего. В акции участвовали около 6 тысяч человек. По словам очевидцев, тем же вечером водители в ряде городов, включая Париж, Бордо и Страсбург, почтили память своего коллеги, остановив автобусы на одну минуту.

Трагедия привела к временным перебоям в автобусном сообщении в регионе, поскольку некоторые водители отказались выходить на работу. Транспортные компании отмечают, что в автобусах будут усилены меры безопасности. Ожидается, что глава МВД Франции Жеральд Дарманен посетит город 11 июля и, среди прочего, встретится с водителями общественного транспорта.

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