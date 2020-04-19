 Во Франции скончался водитель автобуса, избитый пассажирами без масок | Новости из Германии о Европе | DW | 10.07.2020

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Европа

Во Франции скончался водитель автобуса, избитый пассажирами без масок

Трое пассажиров избили водителя автобуса в Байонне, после того как он попросил их надеть обязательные защитные маски. Врачи констатировали у него смерть мозга, через несколько дней он скончался. Нападавшие задержаны.

Родственники Филиппа Монгийо на марше памяти в Байонне

Родственники водителя автобуса Филиппа Монгийо на марше памяти в Байонне

Во Франции водитель автобуса, которого избили пассажиры без масок, скончался в пятницу, 10 июля, сообщает агентство AFP со ссылкой на родственников умершего. Филипп Монгийо стал жертвой "крайне жестокого нападения", которое привело к смерти головного мозга, заявил представитель городской прокуратуры.

Инцидент произошел 5 июля в городе Байонне на юго-западе Франции. Монгийо попросил троих мужчин, собиравшихся сесть в автобус, надеть защитные маски, а также попытался проверить билет у еще одного. Маски являются обязательными для пассажиров общественного транспорта в свете борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Нарушители правил избили водителя, а затем сбежали с места происшествия и укрылись в квартире одного из нападавших. Монгийо в бессознательном состоянии был доставлен в больницу.

Двое нападавших - молодые люди в возрасте 22 и 23 лет - уже попадали в поле зрения полиции. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство. Еще двоим предъявлено обвинение в неоказании помощи человеку, находящемуся в опасности. Все фигуранты взяты под стражу.

Марш памяти в Байонне и акции солидарности в городах Франции

В Байонне 8 июля состоялся марш памяти, организованный родственниками погибшего. В акции участвовали около 6 тысяч человек. По словам очевидцев, тем же вечером водители в ряде городов, включая Париж, Бордо и Страсбург, почтили память своего коллеги, остановив автобусы на одну минуту.

Трагедия привела к временным перебоям в автобусном сообщении в регионе, поскольку некоторые водители отказались выходить на работу. Транспортные компании отмечают, что в автобусах будут усилены меры безопасности. Ожидается, что глава МВД Франции Жеральд Дарманен посетит город 11 июля и, среди прочего, встретится с водителями общественного транспорта.

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    В Германии пока нет обязательного предписания носить защитные маски в общественных местах, как, например, в Чехии. Однако жители страны готовятся к этому варианту развития событий, а также налаживают производство простых масок для медицинских учреждений и прочих служб, в них нуждающихся. Такие модели со сменными фильтрами сейчас вяжет художница из Ганновера Манша Фридрих.

  • Берлин

    Где в Германии шьют защитные маски

    На пошив простых масок сейчас переключились реквизиторы некоторых немецких театров. Все представления и репетиции из-за карантинных мер все равно отменили. Театральные закройщики и швеи быстро освоили этот несложный процесс. В Берлине только в одной Центральной сервисной мастерской оперных сцен производят по 700 масок в неделю.

  • Котбус

    Где в Германии шьют защитные маски

    Эта фотография была сделана в Государственном театре бранденбургского города Котбуса. Первые такие защитные маски в конце марта были переданы отсюда местной пожарно-спасательной службе и отделению Красного Креста. В общей сложности двенадцать швей работают здесь в две смены.

  • Хальберштадт

    Где в Германии шьют защитные маски

    Этот снимок сделан в городе Хальберштадте (Саксония-Анхальт) в общей мастерской театров Северного Гарца. Здесь выпускают по 60 масок в день - в частности, для сотрудников сберкасс, городских чиновников и продавцов в супермаркетах.

  • Майнц

    Где в Германии шьют защитные маски

    Такую торжественную церемонию передачи первой партии "театральных" масок медикам здешней университетской клиники устроили в Государственном театре в Майнце (Рейнланд-Пфальц) - прямо на основной сцене.

  • Ганновер

    Где в Германии шьют защитные маски

    В обычные времена Петра Варнеке шьет модную одежду из кожи, которую продает на еженедельных рынках в разных районах Ганновера (Нижняя Саксония). Рынки в Германии, кстати, сейчас продолжают работать, но торговать на них можно лишь продуктами питания. На своем привычном стенде Петра Варнеке предлагает такие маски собственной работы - в обмен на пожертвования.

  • Берлин

    Где в Германии шьют защитные маски

    Дизайнер Пиа Фишер из Берлина сейчас вместо модных аксессуаров и одежды тоже шьет маски. Часть продает прямо через окно своего магазина. Занялась она этим после того, как знакомая из службы по уходу за больными и престарелыми пожаловалась на нехватку масок на работе. Подругу она обеспечила, а теперь помогает и другим.

  • Вюрцбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Эта фотография сделана в баварском городе Вюрцбурге, где такие маски начали выпускать из материалов, предназначенных для производства матрасов. Запасов на складе фирмы Wegerich предостаточно. Модель маски здесь оперативно разработали в сотрудничестве со специалистами из социальной службы.

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Помимо производства защитных текстильных масок в Германии также налаживают выпуск защитных экранов, необходимые детали для которых печатают на 3D-принтерах…

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Так защитные экраны выглядят в готовом виде - собранные из отпечатанных деталей и обычной прозрачной пленки для настольных проекторов. Эта фотография сделана в Университетской клинике Фрайбурга (Баден-Вюртемберг).

    Автор: Максим Нелюбин


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