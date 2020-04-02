 Во время пандемии число пользователей Facebook растет быстрее обычного | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.04.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Во время пандемии число пользователей Facebook растет быстрее обычного

Оборот Facebook в первом квартале 2020 года вырос на 18 процентов, а прибыль составила 4,9 млрд долларов. Однако в компании опасаются значительных убытков из-за пандемии COVID-19.

Профиль Марка Цукерберга на фоне логотипа Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг ожидает затяжного экономического кризиса

Количество новых пользователей соцсети Facebook в период коронавирусного кризиса растет быстрее обычного, а оборот в первом квартале 2020 года вырос в годовом сравнении на 18 процентов и достиг 17,7 миллиардов долларов (около 16 млрд евро). Прибыль в первом квартале 2020 года составила 4,9 млрд долларов (около 4,5 млрд евро), сообщается в среду, 29 апреля, в квартальном финансовом отчете, опубликованном на корпоративном сайте Facebook Investor Relations.

Как уточняется в сообщении, если ранее прибавлялось примерно по 50 миллионов пользователей соцсети в один квартал, то за первые три месяца 2020 года число активных пользователей выросло на 100 млн и достигло 2,6 млрд человек.

Кроме того, в компании заявляют о признаках стабилизации рекламных доходов в первые недели апреля, несмотря на то, что в марте наблюдалось их уменьшение. В результате на биржевых торгах в этот день акции компании продемонстрировали рост почти на 10%.

Facebook: "Период беспрецедентной неопределенности"

В то же время, в компании опасаются значительных убытков в результате "воздействия пандемии COVID-19". "Мы сталкиваемся с периодом беспрецедентной неопределенности в наших деловых перспективах", - подчеркивается в отчете. В компании не стали делать никаких прогнозов на второй квартал.

Кризис из-за пандемии и его экономические последствия могут оказаться куда более долговременными, чем многие сейчас ожидают, считает руководитель компании Марк Цукерберг. Получение прибыли в первом квартале он связывает с тем, что рекламный бизнес Facebook пострадал от кризиса лишь в конце этого периода. Facebook получает прибыль почти исключительно за счет рекламы.

Ранее, 15 февраля, выступая на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, Цукерберг заявил, что Facebook ежегодно тратит миллиарды долларов на проверку безопасности контента в соцсети. Точные цифры он не назвал, однако отметил, что этот бюджет выше, чем доход Facebook при выходе на биржу в 2012 году.

Смотрите также:

  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).

  • Президент США Дональд Трамп

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент США Дональд Трамп

    "Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.

  • Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.

  • Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.

  • Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси

    Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.

  • Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.

  • Белый Дом

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Белый дом

    Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

  • Барак Обама

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Вне конкуренции

    Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

  • Ангела Меркель и Дмитрий Медведев

    Мировые лидеры в сети Facebook

    В списках также значатся

    У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

  • Матрешки Дональд Трамп и Владимир Путин

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Дружественное абонирование

    Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 03:22

На грани коллапса: коронавирус убивает туриндустрию Берлина

Контекст

Выживут ли кинотеатры в Германии после пандемии?

Немецкие кинотеатры представили список мер, как защитить зрителей и персонал от COVID-19 - и требуют скорейшего открытия. Но без дополнительной госпомощи они могут не выжить. (29.04.2020)  

Что важно знать сейчас о коронавирусе? Ответы ведущих вирусологов ФРГ

DW собрала новейшие высказывания экспертов по актуальным вопросам: ношение маски, опасность заразиться, дезинфекция поверхностей, ослабление карантина, угроза второй волны пандемии. (25.04.2020)  

Комментарий: Борьба за право информировать миллионы

Никогда еще в истории современной России распространение информации не было столь важным и столь опасным делом, как сейчас, считает Федор Крашенинников. (07.12.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как коронавирус породил фейки и теории заговора  

Коронавирус: мир требует ответов от Китая  

Также по теме

Immobilienboom beschert Baubranche Rekord-Neugeschäft

В Берлине ожидают падения экономики сильнее, чем при финансовом кризисе 02.04.2020

Кризис, вызванный пандемией SARS-CoV-2, приведет к серьезной рецессии в Германии, полагают в Минэкономики ФРГ. Чтобы облегчить выход из нее, в Берлине разрабатывают программу стимулирования экономики.

Coronavirus in Ingolstadt Warnschild

Немцы считают коронавирус наибольшей угрозой в послевоенной истории 26.03.2020

Ни одно событие за прошедшие 70 лет не меняло столь радикально взгляды немцев на ситуацию в стране, как пандемия коронавируса, показывает опрос института Allensbach.

Bundespräsident Steinmeier zur Coronavirus-Pandemie

Президент ФРГ призвал к солидарности в борьбе с коронавирусом 26.03.2020

Во время кризиса, подобного нынешнему, солидарность имеет экзистенциально важное значение, подчеркнул Франк-Вальтер Штайнмайер. Наше будущее не в размежевании, а в сплоченности, указал он.

Реклама

Самые читаемые

Хроника пандемии: В США умерло более 60 тысяч человек  

Немецкие клиники простаивают в ожидании пациентов с COVID-19. Парадокс?  

Что нового узнали о коронавирусе немецкие патологоанатомы  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно