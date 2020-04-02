Во время пандемии число пользователей Facebook растет быстрее обычного

Количество новых пользователей соцсети Facebook в период коронавирусного кризиса растет быстрее обычного, а оборот в первом квартале 2020 года вырос в годовом сравнении на 18 процентов и достиг 17,7 миллиардов долларов (около 16 млрд евро). Прибыль в первом квартале 2020 года составила 4,9 млрд долларов (около 4,5 млрд евро), сообщается в среду, 29 апреля, в квартальном финансовом отчете, опубликованном на корпоративном сайте Facebook Investor Relations.

Как уточняется в сообщении, если ранее прибавлялось примерно по 50 миллионов пользователей соцсети в один квартал, то за первые три месяца 2020 года число активных пользователей выросло на 100 млн и достигло 2,6 млрд человек.

Кроме того, в компании заявляют о признаках стабилизации рекламных доходов в первые недели апреля, несмотря на то, что в марте наблюдалось их уменьшение. В результате на биржевых торгах в этот день акции компании продемонстрировали рост почти на 10%.

Facebook: "Период беспрецедентной неопределенности"

В то же время, в компании опасаются значительных убытков в результате "воздействия пандемии COVID-19". "Мы сталкиваемся с периодом беспрецедентной неопределенности в наших деловых перспективах", - подчеркивается в отчете. В компании не стали делать никаких прогнозов на второй квартал.

Кризис из-за пандемии и его экономические последствия могут оказаться куда более долговременными, чем многие сейчас ожидают, считает руководитель компании Марк Цукерберг. Получение прибыли в первом квартале он связывает с тем, что рекламный бизнес Facebook пострадал от кризиса лишь в конце этого периода. Facebook получает прибыль почти исключительно за счет рекламы.

Ранее, 15 февраля, выступая на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, Цукерберг заявил, что Facebook ежегодно тратит миллиарды долларов на проверку безопасности контента в соцсети. Точные цифры он не назвал, однако отметил, что этот бюджет выше, чем доход Facebook при выходе на биржу в 2012 году.

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