 Восточный комитет немецкой экономики жалуется на санкции США | Новости из Германии о Германии | DW | 28.06.2018

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Германия

Восточный комитет немецкой экономики жалуется на санкции США

Михаэль Хармс раскритиковал политику Вашингтона и посетовал, что из-за нее растет неуверенность российского бизнеса и снижаются деловые прогнозы.

Михаэль Хармс

Михаэль Хармс

Восточный комитет немецкой экономики в свете новых санкций США против Ирана и России призывает защитить европейские предприятия. "Заявленное применение санкционного права США в отношении европейских компаний противоречит нормам ВТО и международному праву", - указал исполнительный директор комитета Михаэль Хармс (Michael Harms) на собрании организации в четверг, 28 июня, в Берлине.

Контекст

Многие немецкие компании имеют тесные связи с Россией и работают на ее рынке. DW - о возможных последствиях для экономики Германии новых американских санкций против РФ. (19.04.2018)

Биржевые потери олигархов и падение рубля из-за новых санкций США предвещают третью за десять лет рецессию в российской экономике, считает Андрей Гурков. (11.04.2018)

По его словам, Вашингтон не может решать, с какими торговыми партнерами немецким компаниям следует работать, а с какими нет.

Нынешняя политика США означает рост неуверенности для российского бизнеса и снижает деловые прогнозы, уверены в Восточном комитете. По данным, который привел Михаэль Хармс, в первой трети текущего года немецко-российская торговля выросла "всего лишь весьма относительно".

Кроме того, прогноз роста ВВП России на этот год был ухудшен до уровня ниже 2 процентов. "Хотя перед чемпионатом мира по футболу были позитивные эффекты частично за счет модернизации инфраструктуры, однако они локально ограничены", - считает Хармс.

Восточный комитет немецкой экономики объединяет фирмы, ведущие бизнес в России и других странах бывшего СССР и Восточной Европы.

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    Автор: Елена Барышева


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