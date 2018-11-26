Волшебный реквизит Гарри Поттера (фото)

Кинозвезды, которые прославились в детстве

Дэниел Рэдклифф

Этот британский актер известен не только ролью волшебника в круглых очках. Свою карьеру Дэниел Рэдклифф начал вовсе не с "Гарри Поттера и филосовского камня", а с мини-сериала "Дэвид Копперфилд", появившегося на экранах в 1999 году. Сегодня Рэдклифф играет не только в кино, но и в театрах Лондона и Нью-Йорка.