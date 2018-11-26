 Волшебный реквизит Гарри Поттера (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.11.2018

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Культура и стиль жизни

Волшебный реквизит Гарри Поттера (фото)

В Потсдам привезли костюмы, волшебные палочки и другой реквизит со съемок фильмов о Гарри Поттере. Здесь проходит крупнейшая выставка о фантастическом мире Джоан Роулинг.

  • Выставка о Гарри Поттере

    Самая большая выставка о Гарри Поттере

    "Harry Potter: The Exhibition" - передвижная выставка, которая путешествует по миру с 2009 года. Этой осенью ее открыли в кинопарке Бабельберг в Потсдаме. Экспонаты устанавливали в течение трех недель, общая площадь выставки - 1600 квадратных метров. Кто видел хотя бы один фильм о Гарри Поттере, обязательно найдет здесь знакомые предметы: мантии, волшебные палочки и другие личные вещи героев.

  • Выставка о Гарри Поттере

    Самая большая выставка о Гарри Поттере

    Посмотреть выставку в Потсдаме можно до 10 марта 2019 года. На входе в кинопарк посетителей встречает распределяющая шляпа, которая отправляет первокурсников на факультеты Хогвартса. Именно она в самом начале поттерианы предрекла судьбу главных героев: Гарри, Рона и Гермиону шляпа определила в Гриффиндор, а Драко Малфоя - в Слизерин.

  • Выставка о Гарри Поттере

    Самая большая выставка о Гарри Поттере

    Даже если вы используете особое заклинание или одеты в мантию-невидимку, карта мародеров покажет владельцу, где вы находитесь. Настоящее сокровище в руках волшебника.

  • Выставка о Гарри Поттере

    Самая большая выставка о Гарри Поттере

    Посетители могут сами попробовать сыграть в квиддич. Правда, без использования летающей метлы.

  • Выставка о Гарри Поттере

    Самая большая выставка о Гарри Поттере

    А вот и сами костюмы игроков в квиддич. Без такой экипировки садиться на метлу и гоняться за золотым снитчем опасно.

  • Выставка о Гарри Поттере

    Самая большая выставка о Гарри Поттере

    На выставке можно зайти и в хижину Хагрида, домик лесничего на территории школы Хогвартс. Съемки снаружи хижины проходили в шотландских долинах, а внутри - именно в этих декорациях.

  • Выставка о Гарри Поттере

    Самая большая выставка о Гарри Поттере

    Личные вещи Златопуста Локонса, самолюбивого преподавателя защиты от темных искусств.

  • Выставка о Гарри Поттере

    Самая большая выставка о Гарри Поттере

    На открытие выставки в Потсдаме приехали Джеймс и Оливер Фелпс, исполнители ролей братьев-близнецов Фреда и Джорджа Уизли. Сейчас британским актерам 32 года.

    Автор: Ксения Сафронова


  • Выставка о Гарри Поттере

    Самая большая выставка о Гарри Поттере

    "Harry Potter: The Exhibition" - передвижная выставка, которая путешествует по миру с 2009 года. Этой осенью ее открыли в кинопарке Бабельберг в Потсдаме. Экспонаты устанавливали в течение трех недель, общая площадь выставки - 1600 квадратных метров. Кто видел хотя бы один фильм о Гарри Поттере, обязательно найдет здесь знакомые предметы: мантии, волшебные палочки и другие личные вещи героев.

  • Выставка о Гарри Поттере

    Самая большая выставка о Гарри Поттере

    Посмотреть выставку в Потсдаме можно до 10 марта 2019 года. На входе в кинопарк посетителей встречает распределяющая шляпа, которая отправляет первокурсников на факультеты Хогвартса. Именно она в самом начале поттерианы предрекла судьбу главных героев: Гарри, Рона и Гермиону шляпа определила в Гриффиндор, а Драко Малфоя - в Слизерин.

  • Выставка о Гарри Поттере

    Самая большая выставка о Гарри Поттере

    Даже если вы используете особое заклинание или одеты в мантию-невидимку, карта мародеров покажет владельцу, где вы находитесь. Настоящее сокровище в руках волшебника.

  • Выставка о Гарри Поттере

    Самая большая выставка о Гарри Поттере

    Посетители могут сами попробовать сыграть в квиддич. Правда, без использования летающей метлы.

  • Выставка о Гарри Поттере

    Самая большая выставка о Гарри Поттере

    А вот и сами костюмы игроков в квиддич. Без такой экипировки садиться на метлу и гоняться за золотым снитчем опасно.

  • Выставка о Гарри Поттере

    Самая большая выставка о Гарри Поттере

    На выставке можно зайти и в хижину Хагрида, домик лесничего на территории школы Хогвартс. Съемки снаружи хижины проходили в шотландских долинах, а внутри - именно в этих декорациях.

  • Выставка о Гарри Поттере

    Самая большая выставка о Гарри Поттере

    Личные вещи Златопуста Локонса, самолюбивого преподавателя защиты от темных искусств.

  • Выставка о Гарри Поттере

    Самая большая выставка о Гарри Поттере

    На открытие выставки в Потсдаме приехали Джеймс и Оливер Фелпс, исполнители ролей братьев-близнецов Фреда и Джорджа Уизли. Сейчас британским актерам 32 года.

    Автор: Ксения Сафронова


Дети-актеры, которые прославились на весь мир

  • Дэниел Рэдклифф

    Кинозвезды, которые прославились в детстве

    Дэниел Рэдклифф

    Этот британский актер известен не только ролью волшебника в круглых очках. Свою карьеру Дэниел Рэдклифф начал вовсе не с "Гарри Поттера и филосовского камня", а с мини-сериала "Дэвид Копперфилд", появившегося на экранах в 1999 году. Сегодня Рэдклифф играет не только в кино, но и в театрах Лондона и Нью-Йорка.

  • Эмма Уотсон

    Кинозвезды, которые прославились в детстве

    Эмма Уотсон

    В прошлом отличница Гермиона, сегодня - модель и борец за права женщин во всем мире. Звезда школьного театра Эмма Уотсон прославилась после выхода первого фильма о Гарри Поттере. В 2009 году Уотсон стала самой высокооплачиваемой актрисой десятилетия. После окончания съемок киноэпопеи о волшебниках София Коппола пригласила ее в "Элитное общество". Картина получила награду Каннского кинофестиваля.

  • Натали Портман

    Кинозвезды, которые прославились в детстве

    Натали Портман

    Обладательница "Оскара" Натали Портман исполнила свою первую роль в картине Люка Бессона "Леон". Тогда актрисе было всего 13 лет. После этого Портман получила сразу несколько предложений от известных режиссеров - Вуди Аллена, Тима Бертона, Джорджа Лукаса. Параллельно со съемками в кино она окончила Гарвард, получив диплом по психологии. Портман также активно выступает за защиту окружающей среды.

  • Джоди Фостер

    Кинозвезды, которые прославились в детстве

    Джоди Фостер

    Звезда триллера "Молчание ягнят" с раннего возраста участвовала в съемках рекламы и сериалов. В 1976 году вышла картина "Таксист" Мартина Скорсезе, именно она принесла известность юной Джоди Фостер. Американка попробовала себя и в качестве режиссера - она участвовала в съемках сериалов "Карточный домик" и "Оранжевый - хит сезона".

  • Леонардо Ди Каприо

    Кинозвезды, которые прославились в детстве

    Леонардо Ди Каприо

    "Жизнь этого парня" - первый фильм с участием Леонардо Ди Каприо в главной роли. До 1993 года Лео снимался только в детских телешоу и мини-сериалах. В 2016 году голливудский актер впервые получил "Оскар" за картину "Выживший" Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Ди Каприо пожертвовал три миллиона долларов во Всемирный фонд дикой природы и собирается создать экологически чистый курорт.

  • Кристина Риччи

    Кинозвезды, которые прославились в детстве

    Кристина Риччи

    Мрачная девочка с двумя косичками по имени Уэнздей навсегда запомнилась тем, кто видел хотя бы одну серию "Семейки Аддамс". Сегодня Кристина Риччи успешная актриса, модель и лицо бренда Louis Vuitton.

  • Кирстен Данст

    Кинозвезды, которые прославились в детстве

    Кирстен Данст

    Невинное дитя из "Интервью с вампиром", девочка в "Джуманджи", подружка Человека-паука - все это Кирстен Данст, которая в свои 35 лет исполнила около 70 ролей в сериалах и кино. Один из самых скандальных фильмов с ее участием - "Меланхолия" Ларса фон Триера. В драме датского режиссера она сыграла депрессивную невесту Жюстин.

  • Линдси Лохан

    Кинозвезды, которые прославились в детстве

    Линдси Лохан

    Линдси Лохан работает моделью с трех лет. Когда девочке исполнилось 12 лет, она сыграла сестер-близнецов в фильме "Ловушка для родителей". После этой роли ее заметили другие голливудские режиссеры. В 2004 году Лохан выпустила свой первый музыкальный альбом.

    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

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Самая большая выставка о Гарри Поттере в Германии

В Потсдам привезли костюмы, волшебные палочки и другой реквизит со съемок фильмов о Гарри Поттере. "Harry Potter - The Exhibition" - крупнейшая выставка о мире волшебников Джоан Роулинг. (26.11.2018)  

Кинозвезды, которые прославились в детстве

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Ссылки в интернете

Сайт выставки в Потсдаме

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