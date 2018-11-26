Волшебный реквизит Гарри Поттера (фото)

В Потсдам привезли костюмы, волшебные палочки и другой реквизит со съемок фильмов о Гарри Поттере. Здесь проходит крупнейшая выставка о фантастическом мире Джоан Роулинг.
Дети-актеры, которые прославились на весь мир
14 декабря выходит в прокат фильм "Звездные войны: Последние джедаи". Одно из мест съемок культовой саги - Ирландия. Где еще ландшафты из блокбастеров можно посетить в реальности?
Команда из Бонна - чемпионы Германии по квиддичу 2016 года. Теперь поклонникам игры из бестселлеров о Гарри Поттере предстоит побороться за звание лучших в мире.