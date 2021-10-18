Война в Ираке

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Британский экс-премьер Тони Блэр оказался в центре внимания СМИ. Его обвиняют в том, что в свое время он осознанно преувеличил опасность, исходившую от режима Саддама Хусейна, и втянул Великобританию в войну в Ираке. Об этом говорится в докладе спецкомиссии под руководством Джона Чилкота.