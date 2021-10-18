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Война в Ираке

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Война в Ираке".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

NEW YORK - DECEMBER 5: Former U.S. Secretary of State General Colin Powell holds a news conference at the City College of New York on December 5, 2006 in New York City. The New York Life Foundation donated $10 million to assist in paying for an expansion to the Colin Powell Center for Policy Studies at the college. (Photo by Thos Robinson/Getty Images for New York Life)

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от последствий COVID-19 18.10.2021

Отставной генерал, занимавший пост госсекретаря США во время президентства Джорджа Буша-младшего, умер в возрасте 84 лет от осложнений после перенесенного коронавируса.
Afghanistan, Kunduz+++Sherinagha Azizi lost his drug store in recent confilcts between Taliban and Afghan security forces in Khanabad district.

Афганистан, Ирак, Ливия. Какие ошибки совершил Запад? 11.07.2021

Афганистан - пример того, как Запад не добился своих целей и после интервенции. Среди других примеров - Ливия и Ирак. Но почему так произошло?

This June 10, 2017 photo released by Operation Resolute Support shows an AH-64 Apache attack helicopter provides security from above while CH-47 Chinooks drop off supplies to U.S. Soldiers with Task Force Iron at Bost Airfield, Afghanistan. Sixteen years into its longest war, the United States is sending another 4,000 troops to Afghanistan in an attempt to turn around a conflict characterized by some of the worst violence since the Taliban were ousted in 2001. They are also facing the emergence of an Islamic State group affiliate and an emboldened Taliban, who by Washington’s own watchdog’s assessment now control nearly half of Afghanistan. (U.S. Marine Corps photo by Sgt. Justin T. Updegraff, Operation Resolute Support via AP) |

Комментарий: Вывод войск из Афганистана и Ирака - безответственное решение Трампа 18.11.2020

План Трампа оставить в Афганистане и Ираке к середине января только по 2500 американских военных - плевок в лицо союзникам по НАТО и решение, окрыляющее экстремистов, считает Инес Поль.
File photo illustration shows a reflection of a yearly chart of U.S. dollars and Russian roubles on rouble notes in Warsaw, Poland, November 7, 2014. The Russian rouble weakened to a new record low against the dollar on January 20, 2016, as the mood on global markets was torrid and oil prices slumped. REUTERS/Kacper Pempel/Files Reuters/K. Pempel

Андрей Илларионов: Санкции на российскую экономику наложил Владимир Путин 30.12.2019

Бывший советник президента РФ по экономике в интервью DW подводит экономические итоги 20-летнего правления Путина и объясняет, почему Россия так и не превратилась в страну с передовой экономикой.
TOPSHOT - Iraqi girls walk holding their national flag towards a ceremony for the re-opening of the Bab al-Saray market in the old city of Mosul on January 11, 2018. / AFP PHOTO / Ahmad MUWAFAQ (Photo credit should read AHMAD MUWAFAQ/AFP/Getty Images)

Восстановление Ирака обойдется не менее чем в 88 млрд долларов 12.02.2018

По мнению иракского министерства, на восстановление страны требуется 88 млрд долларов. Из них 22 миллиарда нужны немедленно.
US-Außenminister Rex Tillerson (l) und der saudische König Salman (r) treffen sich am 22.10.2017 in Riad (Saudi-Arabien) zu Gesprächen. Foto: Alex Brandon/AP Pool/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Тиллерсон призвал Иран вывести военных из Ирака 23.10.2017

После захвата боевиками ИГ около трети территории Ирака в 2014 году Иран активно участвовал в подготовке и финансировании иракских полувоенных формирований.

Навальный выиграл у Кремля в Страсбурге, но на выборы не попадает - DW Новости (17.10.2017) 17.10.2017

Европейский суд по правам человека постановил, что дело против братьев Навальных по жалобе "Ив Роше" было рассмотрено с нарушением на справедливый процесс.
A photograph showing former White House intern Monica Lewinsky meeting President Bill Clinton at a White House function submitted as evidence in documents by the Starr investigation and released by the House Judicary committee September 21, 1998. +++ (C) Getty Images/Hulton Archive

Самые громкие фейки с начала XX века 12.01.2017

"Протоколы сионских мудрецов", план "Подкова", отсутствие российских военных в Крыму - некоторые из выдуманных фактов не только вошли в историю, но и напрямую повлияли на нее.

Война в Ираке: "преувеличение" Тони Блэра и его последствия - DW Новости (06.07.2016) 06.07.2016

Британский экс-премьер Тони Блэр оказался в центре внимания СМИ. Его обвиняют в том, что в свое время он осознанно преувеличил опасность, исходившую от режима Саддама Хусейна, и втянул Великобританию в войну в Ираке. Об этом говорится в докладе спецкомиссии под руководством Джона Чилкота.
Symbolbild Deutsche Presseschau magenta

Süddeutsche Zeitung: Ирак вряд ли сможет обойтись без американцев 01.07.2011

Пребывание американских войск в Ираке после 2011 года было бы выгодно Багдаду: у него появился бы политический щит в противостоянии с Ираном и арабскими соседями, указывает газета Süddeutsche Zeitung.
A worker opens a pipeline at the oil refinery in the waters of the Northern Arabian Gulf close to the port town of Umm Quasar, Basra, Iraq on 22 September 2007. It is reported on 16 June 2008 that the price of crude oil has hit a new high of close to 140 US dollars a barrel in New York trade, despite Saudi Arabia agreeing to increase output in July. EPA/HAIDER AL-ASSADEE +++(c) dpa - Bildfunk+++

Кто контролирует нефть в Ираке 24.03.2011

Силовую акцию в Ливии, также как и ранее американское вторжение в Ирак, некоторые объясняют нефтяными интересами Запада. Война в Ираке закончилась. Но, вопреки расхожим теориям, США не контролируют запасы иракской нефти.
Construction workers take a break in their work as seen through a fence surrounding ground zero in Lower Manhattan, Thursday, Sept. 20, 2007, in New York. New York City Police Commissioner Ray Kelly said a proposed visit to ground zero by Iranian President Mahmoud Ahmadinejad during next week's United Nations General Assembly is a dead issue and it would not happen. The Iranian President has made a request to place a memorial wreath at the site, which is still considered hallowed ground to many, in spite of the construction crews at work there. (AP Photo/Kathy Willens)

Теракты 11 сентября изменили жизнь американцев 10.09.2009

Последствиями терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне стали и разгром режима талибов, и ввод войск в Ирак и Афганистан, и ужесточение мер обеспечения безопасности авиапассажиров. А что испытывают сами американцы спустя 8 лет?
Titelseiten diverser Tageszeitungen Zeitungen im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, aufgenommen am 26.06.2005. Foto: Christian Slutterheim +++(c) dpa - Report+++

Neue Osnabrücker Zeitung: Американцы должны отправить узников Гуантанамо на родину 27.02.2009

Газета Neue Osnabrücker Zeitung комментирует дискуссию о дальнейшей судьбе узников Гуантанамо.
Symbolbild Presseschau Deutschland

Германия не участвовала в иракской операции на 95 процентов 19.12.2008

Печать комментирует показания главы МИД Германии Штайнмайера о действиях немецкой разведслужбы BND перед войной в Ираке.
Symbolbild zum Thema: SPD-Kanzlerkandidat vor BND-Untersuchungsausschuss. Montage / DW

Война в Ираке: Германия отвергает обвинения в двойной морали 18.12.2008

Немецкие агенты получили четкие указания не участвовать в военных операциях США в Ираке, заявил 18 декабря глава МИД ФРГ в комиссии бундестага по расследованию деятельности Федеральной разведывательной службы Германии.
President Bush speaks during a joint news conference with Tanzania's President Jakaya Mrisho Kikwete, not pictured, at the State House in Dar es Salaam, Tanzania, Sunday, Feb. 17, 2008. (AP Photo/Charles Dharapak)

Немецкие политики сходятся в оценке итогов правления Джорджа Буша 09.06.2008

Накануне последнего визита Джорджа Буша в Европу представители основных политических партий Германии критически оценили его деятельность на посту президента США.
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