 ВОЗ сообщила о первой смерти пациента от коронавируса за пределами Китая | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.02.2020

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Мир

ВОЗ сообщила о первой смерти пациента от коронавируса за пределами Китая

Первый пациент, скончавшийся от коронавируса за пределами Китая, - 44-летний гражданин КНР, приехавший из Уханя на Филиппины.

Жители Филиппин раскупают респираторные маски в надежде таким образом защититься от коронавируса

Из-за коронавируса на Филиппинах раскупают респираторные маски

Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье, 2 февраля, о смерти первого зараженного коронавирусом 2019-nCoV пациента за пределами Китая. Жертвой инфекции стал 44-летний китаец из города Ухань, ставшего эпицентром распространения нового коронавируса. Он скончался на Филиппинах.

Контекст

Lufthansa отменяет все полеты в Китай, немецкая туриндустрия теряет китайских клиентов, фирмы из ФРГ останавливают производство в КНР. Из-за эпидемии бизнес начинает нести потери. (29.01.2020)

Китайские власти, хотя сначала и замалчивали факты о коронавирусе, принимают более эффективные меры, чем в 2003 году. Но КНР еще предстоит до конца пройти это испытание, считает немецкий журналист Франк Зирен. (01.02.2020)

По всей видимости, пациент заразился опасным вирусом еще до прибытия на Филиппины, отмечает агентство AFP. Подтвердив первый летальный исход за пределами КНР в связи с коронавирусом, представитель ВОЗ на Филиппинах Рабиндра Абеясинге подчеркнула, что речь идет не о локальной вспышке инфекции, а о человеке, прибывшем из эпицентра распространения вируса.

Сообщается, что инфицированный коронавирусом китаец приехал на Филиппины в сопровождении женщины, у которой недавно также были обнаружены признаки заражения. В настоящий момент она находится в больнице и идет на поправку, указал министр здравоохранения Филиппин Франсиско Дуке. Ранее Филиппины заявили о намерении запретить въезд в страну иностранцам с территории Китая.

Тем временем в КНР, по данным властей, в ночь на 2 февраля число пациентов, скончавшихся от легочной болезни, вызываемой коронавирусом, достигло 304 человек. Всего в Китае на данный момент признаки заражения выявлены у 14 300 пациентов.

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  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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    Строительство больниц идет молниеносными темпами. Некоторые государственные СМИ сообщили о том, что первое здание было построено спустя 16 часов. В качестве доказательства они использовали снимок дома в Циндао - города более чем в 800 км от Уханя. Но это оказалось типичным примером фейковых новостей. В действительности еще 30 января стройка выглядела так, как на фото сверху.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


Смотреть видео 03:07

Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом?

Контекст

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

В борьбе с коронавирусом Китай принимает срочные меры. В Ухане скоро появятся два огромных больничных комплекса. Их строят в ускоренном темпе. Галерея DW о том, как это происходит.  

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