ВОЗ сообщила о первой смерти пациента от коронавируса за пределами Китая

Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье, 2 февраля, о смерти первого зараженного коронавирусом 2019-nCoV пациента за пределами Китая. Жертвой инфекции стал 44-летний китаец из города Ухань, ставшего эпицентром распространения нового коронавируса. Он скончался на Филиппинах.

По всей видимости, пациент заразился опасным вирусом еще до прибытия на Филиппины, отмечает агентство AFP. Подтвердив первый летальный исход за пределами КНР в связи с коронавирусом, представитель ВОЗ на Филиппинах Рабиндра Абеясинге подчеркнула, что речь идет не о локальной вспышке инфекции, а о человеке, прибывшем из эпицентра распространения вируса.

Сообщается, что инфицированный коронавирусом китаец приехал на Филиппины в сопровождении женщины, у которой недавно также были обнаружены признаки заражения. В настоящий момент она находится в больнице и идет на поправку, указал министр здравоохранения Филиппин Франсиско Дуке. Ранее Филиппины заявили о намерении запретить въезд в страну иностранцам с территории Китая.

Тем временем в КНР, по данным властей, в ночь на 2 февраля число пациентов, скончавшихся от легочной болезни, вызываемой коронавирусом, достигло 304 человек. Всего в Китае на данный момент признаки заражения выявлены у 14 300 пациентов.

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