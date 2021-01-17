Возвращение Навального в Россию: оппозиционер задержан в Шереметьево

Оппозиционер Алексей Навальный, более четырех месяцев лечившийся в Германии от последствий отравления боевым веществом семейства "Новичок", в воскресенье, 17 января, возвращается в Москву рейсом авиакомпании "Победа". DW следит за развитием событий в Берлине и Москве (время мск).

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Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская также резко осудила задержание Навального.

По мнению Тихановской, задержание оппозиционера является "опасным шагом в сторону лишения россиян альтернативы в политике". "Беларусь уже увидела результаты подобного обращения с политическими оппонентами", - написала Тихановская на английском языке на своей странице в соцсети Twitter. "Это не служит интересам российского народа и самой страны", - добавила она.

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Латвия, Литва и Эстония в совместном заявлении осудили задержание Алексея Навального. Правительства балтийских стран призвали ЕС задуматься о введении санкций против Москвы, если политик не будет освобожден в ближайшее время.

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Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш написала в Twitter, что местонахождение оппозиционного политика продолжает оставаться неизвестным. По ее словам, задержание Навального проводила именно полиция, однако теперь ее сотрудники утверждают, что "то, что происходит на границе, якобы не в их компетенции".

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Общаясь с журналистами за несколько минут до своего задержания, Навальный сказал: "Я не боюсь. Я с абсолютно нормальным чувством иду на погранконтроль, потому что я знаю, что я прав, знаю, что все уголовные дела против меня сфабрикованы", - заявил Навальный. При этом оппозиционер напомнил, что его собираются посадить по делу, по которому Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ранее вынес решение в его пользу.

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Юлия Навальная уехала из аэропорта, адвокат Ольга Михайлова остаются в Шереметьево, собщает корреспондент DW.

Юлия Навальная призвала не бояться властей

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"Я очень благодарна вам всем, что вы приехали. Они настолько боятся Алексея, что закрыли, парализовали практически все полеты сегодня вечером в Москве, подвели столько людей просто из-за человека, который прилетел на свою родину. И самое главное, что Алексей сегодня сказал, что он не боится. И я тоже не боюсь. И вас всех призываю не бояться. Спасибо вам всем большое за поддержку", - заявила Юлия Навальная в коротком выступлении перед собравшимися в Шереметьево людьми.

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Правозащитная организация Amnesty International признала Алексея Навального узником совести.

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Юлия Навальная и Кира Ярмыш покинули аэропорт. Их встретил Олег Навальный. Собравшиеся люди скандируют "Юля!"

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Юлия Навальная, пресс-секретарь Алексея Кира Ярмыш и адвокат Ольга Михайлова остаются в Шереметьево. Они прошли паспортный контроль.

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Адвокату Алексея Навального Ольге Михайловой не разрешили сопровождать политика, задержанного сразу после прибытия из Берлина в аэропорт Шереметьево.

ФСИН сообщила о задержании Навального

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ФСИН сообщила о задержании Навального: "17 января в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А. А. определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей".

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По данным онлайн-издания "ОВД-Инфо", в связи с возвращением Алексея Навального в Россию в Москве задержали в общей сложности 58 человек.

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Алексей Навальный в Шереметьево

Алексей Навальный вышел из самолета и отправился в здание аэропорта в автобусе. Там он должен будет пройти паспортный контроль.

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В аэропорт Внуково начали пускать посетителей в обычном режиме, сообщает корреспондент DW.

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Пассажиры рейса "Победы" начали аплодировать, как только командир корабля объявил, что самолет сядет в Шереметьево, сообщает корреспондент DW. Причины изменения места посадки объяснять никому было не надо.

Аэропорт Внуково заработал в нормальном режиме

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Как только лайнер с Навальным сел в Шереметьево, аэропорт "Внуково" открылся для приема других самолетов.

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Самолет с Навальным сел в Шереметьево, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

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Самолет с Алексеем Навальным на борту был перенаправлен в аэропорт Шереметьево, сообщает корреспондент DW. Telegram-канал Baza написал, что причиной изменений стала поломка снегоуборочной техники во Внуково, из-за которой якобы закрыли посадочную полосу.

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Среди встречающих Алексея Навального во Внуково - политик Евгений Ройзман, журналист и издатель Сергей Пархоменко, а также писатель и публицист Дмитрий Быков.

Задержания во Внуково

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Во Внуково полиция задержала еще одного мужчину. Он имел при себе плакат и выкрикивал лозунги против президента России Владимира Путина, сообщает корреспондент DW.

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Около 20 омоновцев стоят возле перегородки, возведенной между залом прилета и основным холлом.

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Вместе с Любовью Соболь и Русланом Шаведдиновым был задержан и брат Алексея Навального Олег, сообщает штаб Навального в Тюмени в Twitter.

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В аэропорту Внуково собралось также несколько десятков людей, называющих себя фанатами певицы Ольги Бузовой, ожидающими ее прибытия. Как сообщает онлайн-издание Znak.com, среди задержанных перед аэропортом были, в том числе, люди из этой группы.

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Во Внуково продолжаются задержания. Так, полиция задержала мужчину с российским флагом, пытавшегося зайти в здание аэропорта. Тем временем задержанный Константин Котов расказал журналистам: "Выкрутили руки и повели в автозак - вот и все объяснение. Мы стоим около входа в аэропорт, буквально 500 метров нас проволокли. Пытались отобрать телефоны сотрудники полиции, у меня он пока сохранился".

ОМОН вытесняет людей из здания аэропорта

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Корреспондент DW в Москве сообщает, что на первом этаже зала прилета аэропорта Внуково появилась группа ОМОНа. Его сотрудники начали вытеснять на улицу людей, собравшихся у рамок на входе в аэропорт.

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Любовь Соболь задержана в аэропорту, сообщает корреспондент DW в Москве. Депутат совета депутатов Новосибирска Сергей Бойко, также приехавший в Москву, чтобы встретить Навального, рассказал DW, что задержаны были также сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов, помощник Навального Илья Пахомов, активисты Константин Котов и Анастасия Кадетова.

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Очередь перед зданием аэропорта

Во Внуково, в том числе, и к месту встречи прилетающих пассажиров теперь можно попасть только, имея авиабилет. Человек 50, включая журналистов, стоят внутри аэропорта перед зоной досмотра. Тех, кто успел войти раньше, не пригоняют.

Рейс "Победы" задержали на полчаса

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Как сообщает корреспондент DW, находящийся во Внуково, встречать Алексея Навального в аэропорту приехали, кроме прочих, его брат Олег, соратница Навального по работе в ФБК Любовь Соболь, а также недавно освобожденный из тюрьмы гражданский активист Константин Котов. Отвечая на вопрос DW о том, почему он приехал встречать Навального, Котов сказал следующее: "Потому что я считаю, что Навальный - это настоящий политик и, возможно, будущий президент России".

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Самолет с Навальным на борту с опозданием на полчаса вылетел из Берлина.



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Навальный опубликовал на странице в Instagram свое фото на борту самолета. Как сообщает корреспондент DW, находящийся в салоне самолета, политик сидит в 13 ряду. "Меня арестуют по прилету? Это невозможно!" - заявил он журналистам незадолго перед тем, как занять свое место.

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Как сообщает корреспондент DW, на борту самолета один из пассажиров начал вести себя агрессивно и ругаться матом. Его сняли с рейса.

Сотни полицейских во Внуково

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В аэропорту Внуково, где должен приземлиться самолет с Алексеем Навальным на борту, по информации Telegram-канала Baza, находятся уже около сотни полицейских. Их начали стягивать к зданию аэропорта еще вчера. По информации корреспондента DW, на подъеде к зоне вылета на втором этаже ни одного автозака нет, однако журналистов в зону прилета не пускают.

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Посадка в самолет

Алексей Навальный зашел на борт самолета всего за несколько минут до его вылета из аэропорта Берлина, сообщает корреспондент DW. Журналистам он заявил, что чувствует себя "гражданином России, который имеет полное право вернуться домой".

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Зона прилета международных рейсов в московском аэропорту Внуково, где около 19.20 мск должен приземлиться лайнер авиакомпании "Победа", на борту которого оппозиционный политик Алексей Навальный собирается вернуться из Берлина в Москву, огорожена. В 14.20 были установлены заграждения со стороны выхода к внутренним рейсам и основной части аэропорта. Через 20 минут после этого закрыли на "ремонт" единственный в зоне эскалатор, а еще через час - огородили от выхода кафе.

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В аэропорту Внуково произошло первое задержание. По информации портала "ОВД-Инфо", был задержан активист Дмитрий Бескоровайный: его остановили на территории аэропорта и повели в неизвестном направлении. О причинах задержания пока ничего не известно.

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