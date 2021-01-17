 Светлана Тихановская осудила задержание Навального | Новости из Германии о России | DW | 17.01.2021

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Россия

Светлана Тихановская осудила задержание Навального

По мнению Светланы Тихановской, задержание оппозиционера Алексея Навального лишает россиян альтернатив в политике.

Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального в аэропорту Внуково, 17 января 2021 года

Сторонники Алексея Навального в аэропорту Внуково

Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская в воскресенье, 17 января, резко осудила задержание российского политика Алексея Навального, проведенное в аэропорту Шереметьево вскоре после приземления самолета, доставившего его из Германии на родину.

По мнению Тихановской, которая в прошлом году была вынуждена покинуть Беларусь из-за давления власти в ходе демократических протестов, задержание Навального является "опасным шагом в сторону лишения россиян альтернативы в политике". "Беларусь уже увидела результаты подобного обращения с политическими оппонентами", - написала Тихановская на английском языке на своей странице в соцсети Twitter. "Это не служит интересам российского народа и самой страны", - добавила она.

Задержание Навального в Шереметьево

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный вместе с супругой Юлией в воскресенье, 17 января, вернулся из Берлина в Москву рейсом авиакомпании "Победа". Этот лайнер должен был приземлиться в аэропорту Внуково, однако в последний момент его перенаправили в Шереметьево. При прохождении паспортного контроля Навальный был задержан. Его местонахождение на момент публикации материала DW продолжало оставаться неизвестным.

О намерении вернуться в Россию политик объявил 13 января. С конца августа 2020 года он проходил в Германии лечение от последствий отравления боевым веществом семейства "Новичок".

Хроника событий вокруг возвращения Алексея Навального из Берлина в Москву

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    В 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней.

    Автор: Марина Барановская


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