Власти ФРГ утвердили изменения налогов для защиты климата

Правительство Германии в среду, 16 октября, утвердило налоговые изменения в рамках мер, призванных уменьшить эмиссию парниковых газов, которые вызывают глобальное потепление на планете. Нововведения, предложенные министерством финансов, предполагают, что поездки на поездах должны стать дешевле, а полеты на самолетах - дороже.

Так, НДС на железнодорожные билеты с 2020 года снизится с 19 до 7 процентов. При этом налог на воздушное сообщение расстоянием до 2500 километров с апреля вырастет до 13,03 евро. На рейсах протяженностью до 6000 километров он увеличится до 33,01 евро, а на более дальних полетах - до 59,43 евро. Ожидается, что эти меры принесут в бюджет дополнительные 740 млн евро, существенно перекрыв недополученные 500 млн от предполагаемого удешевления поездок на поездах.

Налоговый вычет за энергетическую эффективность зданий

Предложения министерства финансов касаются и строительной сферы. В частности, с 2020 года можно будет возместить 20 процентов затрат на переоборудование зданий с целью повышения их энергоэффективности. Этот налоговый вычет будет распределен на три года, а затраты не должны превышать 200 тысяч евро.

Кроме того, с 2021 года власти намерены установить налог в 10 евро на тонну выбросов углекислого газа в транспортной и строительной сферах. До 2025 года сумма вырастет до 35 евро. Основные пункты согласованного властями климатического пакета включают также создание национальной системы торговли эмиссионными квотами в этих сферах.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Австралия: противогаз вместо занятий Десятки тысяч жителей Австралии вышли на улицы страны с требованием более активных действий властей в защиту климата. На фото - участница акции на Колледж-Стрит в Сиднее.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Берлин: "Наша планета - наша ответственность" Юные участники движения Fridays For Future ("Пятницы ради будущего") на акции в защиту климата в Берлине. Немецкие экологические активисты требуют от правительства и компаний сократить выбросы в атмосферу CO2 и активнее бороться с глобальным потеплением. Митинги прошли более чем в 150 городах Германии.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Мюнхен: льда становится все меньше Активисты движения Ice on the rope стоят на кусках льда под импровизированной виселицей в Мюнхене во время всемирной акции протеста в защиту климата.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Париж: "Климат - это я" Во Франции на демонстрации и митинги вышли около 115 тысяч человек, среди них 50 тысяч - в Париже. К глобальной экологической забастовке присоединились около 100 школ по всей стране.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Лондон: "Планеты Б - нет" Акции в защиту климата проходят по всей Великобритании. В одном лишь Лондоне в них участвовали более 100 тысяч человек, в том числе студенты и школьники. "Планеты Б - нет", - написано на одном из плакатов.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Киев: "Планета в опасности" Участники митинга в Киеве собрались перед зданием правительства. К акции присоединились жители других городов Украины. Активисты требуют от властей повышения энергоэффективности и перехода на возобновляемые источники энергии.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Гдыня: "Даже интроверты здесь" Надпись на плакате этой участницы акции в защиту климата в польском городе Гдыня гласит: "Дела так плохи, что даже интроверты здесь".

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Индонезия: "Грустный белый мишка" Юная участница экологической акции с индонезийского острова Ява нарисовала на плакате белого медведя с грустным взглядом, сидящего на тающей льдине в Арктике.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Филиппины: последствия ощущаются уже сейчас По данным гуманитарных организаций, последствия изменения климата уже ощущаются на Филиппинах. Сообщения о наводнениях в прибрежных районах и разрушительных тайфунах появляются все чаще. На фото - активистка движения в защиту климата в Кесон-Сити, пригороде филиппинской столицы Манилы.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Таиланд: "Это наше будущее!" Таиландские школьники и студенты в рамках глобальной экологической забастовки проводят акцию у здания министерства природных ресурсов и экологии в Бангкоке.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Бангладеш: протесты в голубом Школьники и студенты вышли на акцию протеста в Дакке, столице Бангладеша. Эта густонаселенная страна со 165 млн жителей находится на одном из первых мест в списке государств, которым угрожает опасность, связанная с повышением уровня моря, - следствия глобального потепления.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Кения: протесты на экваторе "Отрицание - это не политика!" В Найроби, столице Кении, активисты требуют от политиков решительных действий, направленных на борьбу с изменением климата.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Турция: разноцветные картинки В столице Турции Анкаре на демонстрацию против глобального потепления вышли не только студенты и школьники, но и дети дошкольного возраста.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Кипр: у климата нет границ Школьники и студенты вместе с родителями участвуют в демонстрации в Никосии, столице Республики Кипр. Озабоченность в связи с надвигающимся глобальным потеплением не знает границ - ее испытывают и жители Северного Кипра по другую сторону демаркационной линии. Автор: Марина Барановская

