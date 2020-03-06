 Власти Москвы грозят колонией нарушившим режим самоизоляции | Новости из Германии о России | DW | 08.03.2020

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Россия

Власти Москвы грозят колонией нарушившим режим самоизоляции

Указ мэра Москвы обязывает россиян, приехавших из стран со вспышками COVID-19, провести 2 недели в самоизоляции на дому. Нарушение режима может грозить лишением свободы на срок до 5 лет.

Автомобиль медиков и врач в защитном костюме в Москве

Нарушение режима самоизоляции, который нужно соблюдать после возвращения из стран со вспышками COVID-19, может грозить лишением свободы на срок до 5 лет. Такие данные опубликованы на официальном сайте мэра Москвы в воскресенье, 8 марта. Власти российской столицы ссылаются на статью Уголовного кодекса России о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и напоминают, что инфекция, вызываемая вирусом SARS-CoV-2, находится в списке заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Соблюдение режима отслеживают с помощью видеонаблюдения, а нарушивших его разместят в обсервационном центре, говорится на сайте мэра. Однако "в случае крайней необходимости (выбросить мусор, выгулять собаку) можно выходить на улицу в малолюдное время, обязательно в медицинской маске", отмечается в документе. При этом законодательство не предусматривает компенсации за разницу между оплатой больничного и реальной зарплатой, если соблюдавший самоизоляцию человек оказался здоров, объясняют власти.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении в городе режима повышенной готовности. Граждане, приехавшие из стран, где зарегистрированы случаи заражения вирусом нового типа (среди прочего, это Китай, Иран, Южная Корея, Италия, Испания и Германия), обязаны сообщить по телефону "горячей линии" о своем возвращении в РФ, а также месте и датах пребывания за границей и оставить свою контактную информацию, следует из документа. Кроме того, граждане, вернувшиеся из стран "с неблагополучной ситуацией с коронавирусом", обязаны обеспечить 14-дневную самоизоляцию на дому со дня прибытия, говорится в указе.

Коронавирус SARS-CoV-2 распространился более чем в 100 странах и территориях с начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. По состоянию на 8 марта в мире выявлено свыше 107 000 случаев заражения. Более 3600 жителей планеты скончались из-за легочного заболевания, вызванного вирусом, однако около 61 000 человек выздоровели. Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на КНР. На втором месте следует Южная Корея. В России заражение пока подтверждено у 17 человек.

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    Около 52 000 человек, проживающих в 11 населенных пунктах на севере Италии, из-за карантина, связанного с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, фактически оказались отрезанными от внешнего мира. Въезд в эти города и выезд из них возможны только по специальному разрешению. Нарушителям грозит "уголовно-правовое преследование".

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  • Около 30 человек выстроились в очередь у входа в супермаркет в городе Казальпустерленго. Многие итальянцы закупают продукты впрок из-за угрозы распространения коронавируса и введенного из-за нее карантина.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Закупка продуктов впрок

    Из-за стремительного роста случаев заражения коронавирусом в регионе многие итальянцы начали закупать впрок продукты питания и предметы первой необходимости. Эти люди ждут своей очереди, чтобы зайти в супермаркет в городе Казальпустерленго. Покупателей запускают туда группами по 40 человек, чтобы избежать давки.

  • Объявление на двери аптеки в Турине с информацией о том, что защитные маски и дезинфицирующий гель для рук распроданы.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Повышенный спрос на защитные маски

    Страх перед коронавирусом растет и в крупных городах на севере Италии. Как следует из объявления на двери, в этой аптеке в Турине респираторные маски и дезинфицирующий гель для рук уже распроданы. Тонкие защитные маски, подобные тем, что используются в операционных, не гарантируют стопроцентной защиты от коронавируса. К тому же, их необходимо регулярно менять.

  • Две девушки в карнавальных и респираторных масках в Венеции

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Двойные маски

    Разочарование этих девушек, спрятавших лица за двойными масками, в буквальном смысле слова видно по глазам. Из-за эпидемии коронавируса в Венеции отменили традиционный карнавал, запланированный на 23 - 25 февраля. По данным на 24 февраля, в Италии зафиксировано 229 случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся от опасной инфекции составляет 7 человек.

  • Трое мужчин в респираторных масках на фоне надписи Armani

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Показ мод несмотря на коронавирус

    Итальянская столица моды Милан находится всего в 60 километрах от города Кодоньо, ставшего очагом распространения коронавируса. 18 февраля в Милане началась знаменитая неделя моды. Однако из-за эпидемии коронавируса модельному дому Джорджио Армани пришлось демонстрировать свою новую коллекцию в пустом зале с трансляцией в интернете. Другие показы мод были отменены.

  • Футбольный болельщик перед закрытым стадионом в Италии.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Отмена футбольных матчей

    Все спортивные мероприятия в провинциях Ломбардия и Венето отменены как минимум до 1 марта. С помощью подобных мер итальянские власти стараются предотвратить или хотя бы замедлить дальнейшее распространение коронавируса. Кроме прочего, на неопределенный срок был перенесен матч чемпионата Италии между миланским "Интером" и командой "Сампдория" из Генуи.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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