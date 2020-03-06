Власти Москвы грозят колонией нарушившим режим самоизоляции

Нарушение режима самоизоляции, который нужно соблюдать после возвращения из стран со вспышками COVID-19, может грозить лишением свободы на срок до 5 лет. Такие данные опубликованы на официальном сайте мэра Москвы в воскресенье, 8 марта. Власти российской столицы ссылаются на статью Уголовного кодекса России о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и напоминают, что инфекция, вызываемая вирусом SARS-CoV-2, находится в списке заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Соблюдение режима отслеживают с помощью видеонаблюдения, а нарушивших его разместят в обсервационном центре, говорится на сайте мэра. Однако "в случае крайней необходимости (выбросить мусор, выгулять собаку) можно выходить на улицу в малолюдное время, обязательно в медицинской маске", отмечается в документе. При этом законодательство не предусматривает компенсации за разницу между оплатой больничного и реальной зарплатой, если соблюдавший самоизоляцию человек оказался здоров, объясняют власти.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении в городе режима повышенной готовности. Граждане, приехавшие из стран, где зарегистрированы случаи заражения вирусом нового типа (среди прочего, это Китай, Иран, Южная Корея, Италия, Испания и Германия), обязаны сообщить по телефону "горячей линии" о своем возвращении в РФ, а также месте и датах пребывания за границей и оставить свою контактную информацию, следует из документа. Кроме того, граждане, вернувшиеся из стран "с неблагополучной ситуацией с коронавирусом", обязаны обеспечить 14-дневную самоизоляцию на дому со дня прибытия, говорится в указе.

Коронавирус SARS-CoV-2 распространился более чем в 100 странах и территориях с начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. По состоянию на 8 марта в мире выявлено свыше 107 000 случаев заражения. Более 3600 жителей планеты скончались из-за легочного заболевания, вызванного вирусом, однако около 61 000 человек выздоровели. Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на КНР. На втором месте следует Южная Корея. В России заражение пока подтверждено у 17 человек.

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