Власти Москвы выделили отдельную больницу пациентам с возможным коронавирусом

В Москве выделена отдельная больница для пациентов с симптомами ОРВИ, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Их разместят в новом больничном комплексе в поселке Коммунарка, заявила заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 3 марта.

По ее словам, комплекс "полностью готов к приему таких больных". Комфорту пациентов уделено "особое внимание", подчеркнула Ракова.

Коронавирус SARS-CoV-2 проник уже более чем в 60 стран и территорий с начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. По состоянию на 3 марта в мире выявлено около 91 000 случаев заражения. Свыше 3100 жителей планеты скончались из-за легочного заболевания COVID-19, вызванного вирусом, однако более 48 000 человек выздоровели.

Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на КНР. На втором месте следует Южная Корея. В Европе первое место по распространению вируса нового типа пока занимает Италия.

Шесть выявленных случаев заражения в России

В России заражение подтверждено у 6 человек. Двое поправившихся граждан Китая были выписаны из российских больниц в феврале. Остальные больные - россияне, эвакуированные в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, а также житель Московской области, вернувшийся из отпуска в Италии.

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