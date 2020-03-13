Власти Германии обещают неограниченные кредиты компаниям

Власти Германии намерены помочь компаниям, которые пострадали от последствий распространения коронавируса SARS-CoV-2. Немецкий банк развития KfW может предоставить для этого полмиллиарда евро, заявил министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в пятницу, 13 марта. По его словам, "верхней границы кредита не существует".

Власти "используют все средства, имеющиеся в распоряжении" и "не остановятся на полумерах", заверил министр. По его словам, в числе прочих мер ожидаются налоговые послабления для компаний.

Трехступенчатый план финансовой поддержки от министра экономики

В свою очередь, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) ранее представил трехступенчатый план мер финансовой помощи. Первый этап предусматривает существующие инструменты в виде поручительств и займов банка KfW для борьбы с проблемами с ликвидностью в краткосрочном плане. Кроме того, бундестаг и бундесрат 13 марта в срочном порядке приняли специальный закон, облегчающий введение оплаты труда за неполный рабочий день.

При более серьезных экономических последствиях власти перейдут ко второму этапу. Он означает более гибкие процедуры выдачи займов и их увеличение. А третий этап предусматривает масштабные программы в зависимости от экономической конъюнктуры, если предприятиям будет угрожать прекращение производства из-за нарушения цепочек поставок.

Ранее Альтмайер не исключил временной национализации стратегически важных компаний страны. По его словам, Берлин "не допустит банкротств экономически здоровых предприятий".

Коронавирус в Германии: начали закрывать школы

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С тех пор в мире выявлено почти 140 000 случаев заражения, свыше 5000 человек скончались, но более 70 000 больных выздоровели.

Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на КНР. В Европе по распространению вируса лидирует Италия. В Германии подтверждены 3117 случаев заражения, 7 человек скончались, 46 поправились. Многие культурные мероприятия отменены, влсти федеральных земель на несколько недель закрывают школы и детские дошкольные учреждения из-за угрозы распространения вируса.

Смотрите также: