Владивосток

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Город и порт на Дальнем Востоке России.
Административный центр Приморского края и Владивостокского городского округа. Расположен на полуострове Муравьева-Амурского и островах в заливе Петра Великого в Японском море.
"Казахстану нужна атомная станция", - заявил президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Восточного экономического форума. Президент РФ Владимир Путин в 2019 году предлагал соседям возвести АЭС по российским технологиям.
Восточный комитет немецкой экономики призвал будущее правительство ФРГ не препятствовать "Северному потоку - 2" и содействовать единому пространству между Лиссабоном и Владивостоком.
Пандемия коронавируса сильно изменила жизнь россиян по всей стране. Но у самых восточных российских регионов - своя специфика. В чем она состоит - в репортаже DW.
Госдепартамент США закроет генконсульство во Владивостоке и приостановит работу генконсульства в Екатеринбурге. Единственным диппредставительством США в РФ останется посольство в Москве.
Ванты моста на остров Русский почти очистили ото льда - альпинисты делают это вручную. Сейчас связь с материком поддерживается только с помощью парома.
В Приморье, после мощного циклона, без электричества остаются более 6 тысяч человек в пяти муниципалитетах. Наиболее тяжелая ситуация - на острове Русский во Владивостоке.
Без света на несколько часов остались жители Первомайского района Владивостока, где проживает около 60 тысяч человек. Автомобильное сообщение с островом Русский не работает из-за последствий циклона уже шестой день.
На появившемся в Сети видео с места происшествия руководители владивостокского порта пытаются прикрыть головы от летящих в них касок и спешно отступают от группы протестующих.
Акции в поддержку Сергея Фургала не стихают в Хабаровске с 11 июля. О том, как эти протесты перешагнули границы региона, - в фотогалерее DW.
Акция в Хабаровске собрала десятки тысяч человек. Несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала продолжаются две недели.
Акции в Хабаровске и Владивостоке собрали несколько десятков человек. Несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала продолжаются больше недели.
Несколько сотен человек в административном центре Приморского края выступили в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств.
Одна из новогодних традиций - это "Щелкунчик" Чайковского. Мечта юного танцора из российской провинции исполнилась, и он станцевал партию в этом балете. Но путь на вершину славы долог и труден.
Европа и РФ находятся между двумя центрами силы - США и КНР. О том, как Брюсселю и Москве наладить общение, чтобы встроиться в новую парадигму, спорили участники "Потсдамских встреч" в Москве.
Независимые специалисты в области психологии и психиатрии из Владивостока и Москвы приступят к обследованию шамана Габышева 7 октября. Об этом сообщил DW правозащитник Алексей Прянишников.
Нью-Дели и Москва заключили на Восточном экономическом форуме десятки соглашений на 5 млрд долларов, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact