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Владивосток

Город и порт на Дальнем Востоке России.

Административный центр Приморского края и Владивостокского городского округа. Расположен на полуострове Муравьева-Амурского и островах в заливе Петра Великого в Японском море.

FILE-In this file photo taken on Tuesday, April 23, 2019, Kazakhstan's interim President Kassym-Jomart Tokayev attends the Nur Otan party congress in Nur-Sultan, the capital city of Kazakhstan. For the first time in nearly three decades of independence, Kazakhstan is holding a presidential election without Nursultan Nazarbayev on the ballot, but the longtime leader of the oil-rich Central Asian country casts a long shadow on the vote. (AP Photo, File) |

Власти Казахстана допускают строительство АЭС в республике 03.09.2021

"Казахстану нужна атомная станция", - заявил президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Восточного экономического форума. Президент РФ Владимир Путин в 2019 году предлагал соседям возвести АЭС по российским технологиям.
Russian President Vladimir Putin poses upon his arrival at the EU council headquarters for a European Union-Russia summit in Brussels January 28, 2014. European Union and Russian leaders will trade recriminations over Ukraine at a summit on Tuesday, as the former Soviet republic reels from violent unrest after spurning the EU's embrace and lurching back towards Moscow. REUTERS/Francois Lenoir (BELGIUM - Tags: POLITICS)

Немецкие лоббисты бизнеса с Россией требуют возобновить саммиты ЕС - РФ 25.08.2021

Восточный комитет немецкой экономики призвал будущее правительство ФРГ не препятствовать "Северному потоку - 2" и содействовать единому пространству между Лиссабоном и Владивостоком.
2501737 10/01/2014 A view of the Zolotoi Rog Bay and the city of Vladivostok as seen from a pylon of the cable-stayed bridge. Vitaliy Ankov/RIA Novosti |

Последствия ковида для Дальнего Востока РФ: проблемы рыбаков и турбизнеса 09.02.2021

Пандемия коронавируса сильно изменила жизнь россиян по всей стране. Но у самых восточных российских регионов - своя специфика. В чем она состоит - в репортаже DW.
31.03.2018, Russland, St. Petersburg: Ein Arbeiter nimmt die US-Fahne die am Balkon am US-Konsulat in St. Petersburg angebracht ist ab. Russland hat im Streit mit dem Westen um den vergifteten Ex-Agenten Skripal zahlreiche Diplomaten ausgewiesen und verfügte die Schließung des Konsulats in St. Peterburg. Foto: Dmitri Lovetsky/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

США оставят в России только одно диппредставительство 19.12.2020

Госдепартамент США закроет генконсульство во Владивостоке и приостановит работу генконсульства в Екатеринбурге. Единственным диппредставительством США в РФ останется посольство в Москве.
©Kyodo/MAXPPP - 02/08/2012 ; VLADIVOSTOK, Russia - Vehicles cross the world's largest cable-stayed bridge, linking mainland Vladivostok and Russky Island, on Aug. 1, 2012. A ceremony was held the same day to mark the opening of the 3.1-kilometer bridge. (Kyodo)

Вантовый мост на остров Русский откроют не раньше, чем через неделю 30.11.2020

Ванты моста на остров Русский почти очистили ото льда - альпинисты делают это вручную. Сейчас связь с материком поддерживается только с помощью парома.
23.11.2020, Russland, Wladiwostok: 6394809 23.11.2020 The photo shows the work of a field kitchen in Vladivostok, Primorsky Krai, Russia. Regional authorities have introduced a state of emergency in the region due to a snow cyclone. Residents of the city who are left without electricity, water and heating can get everything they need in the deployed points. Citizens come for hot food and tea throughout the day. Tatyana Meel / Sputnik Foto: Tatyana Meel/Sputnik/dpa |

Жители острова Русский во Владивостоке остаются без света 27.11.2020

В Приморье, после мощного циклона, без электричества остаются более 6 тысяч человек в пяти муниципалитетах. Наиболее тяжелая ситуация - на острове Русский во Владивостоке.
24.11.2020, Russland, Wladiwostok: 6395645 24.11.2020 Residents stand in line near the field kitchen to get a hot lunch in Vladivostok, Primorsky Krai region, Russia. Regional authorities have introduced a state of emergency in the region due to a snow cyclone. Residents of the city who are left without electricity, water and heating can get everything they need in the deployed points. Citizens come for hot food and tea throughout the day. Ilya Averyanov / Sputnik Foto: Ilya Averyanov/Sputnik/dpa |

Во Владивостоке произошла новая энергоавария в крупном жилом районе 26.11.2020

Без света на несколько часов остались жители Первомайского района Владивостока, где проживает около 60 тысяч человек. Автомобильное сообщение с островом Русский не работает из-за последствий циклона уже шестой день.
2501737 10/01/2014 A view of the Zolotoi Rog Bay and the city of Vladivostok as seen from a pylon of the cable-stayed bridge. Vitaliy Ankov/RIA Novosti |

Во Владивостоке докеры закидали касками нового директора порта 05.10.2020

На появившемся в Сети видео с места происшествия руководители владивостокского порта пытаются прикрыть головы от летящих в них касок и спешно отступают от группы протестующих.
Массовое шествие одной из центральных улиц Хабаровска в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск 01.08.2020

Акции в поддержку Сергея Фургала не стихают в Хабаровске с 11 июля. О том, как эти протесты перешагнули границы региона, - в фотогалерее DW.
KHABAROVSK, RUSSIA - JULY 21, 2020: People hold up banners during a mass rally against newly-appointed Khabarovsk Territory Acting Governor Mikhail Degtyarev, supporting Khabarovsk Territory Governor Sergei Furgal, who was detained on 9 July 2020 and charged with masterminding murders of two local businessmen and a murder attempt on another back in 2004-2005. Dmitry Morgulis/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0E0BBB

В Хабаровске и других городах России вновь прошли митинги в поддержку Фургала 25.07.2020

Акция в Хабаровске собрала десятки тысяч человек. Несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала продолжаются две недели.
18.07.2020, Russland, Khabarovsk: KHABAROVSK, RUSSIA - JULY 18, 2020: Citizens hold placards reading I Am/We Are Sergei Furgal during a rally in support of Khabarovsk Territory Governor Furgal recently taken into police custody over allegations of involvement in murders. Dmitry Morgulis/TASS Foto: Dmitry Morgulis/TASS/dpa |

На Дальнем Востоке прошли немногочисленные митинги в поддержку Фургала 19.07.2020

Акции в Хабаровске и Владивостоке собрали несколько десятков человек. Несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала продолжаются больше недели.
18.07.2020, Russland, Wladiwostok: VLADIVOSTOK, RUSSIA - JULY 18, 2020: Citizens gather at the monument to the Fighters for Soviet Power in support of Khabarovsk Territory Governor Furgal recently taken into police custody over allegations of involvement in murders. Yuri Smityuk/TASS Foto: Yuri Smityuk/TASS/dpa |

Владивосток примкнул к акциям против ареста губернатора Фургала 18.07.2020

Несколько сотен человек в административном центре Приморского края выступили в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств.

Юный танцор из Биробиджана дебютирует во Владивостоке в балете "Щелкунчик" (03.01.2020) 03.01.2020

Одна из новогодних традиций - это "Щелкунчик" Чайковского. Мечта юного танцора из российской провинции исполнилась, и он станцевал партию в этом балете. Но путь на вершину славы долог и труден.
Potsdamer Begegnungen, das unsere Korrespondentin in Moskau Ewlaliya Samedowa heute gemacht hat. Auf dem Bild sind Teilnehmer der Veranstaltung. Schlüsselworter: Russland, Moskau, Potsdamer Begegnungen, Ewlaliya Samedowa

"Потсдамские встречи": Россия вернула корабли Украине и дрейфует к Китаю? 18.11.2019

Европа и РФ находятся между двумя центрами силы - США и КНР. О том, как Брюсселю и Москве наладить общение, чтобы встроиться в новую парадигму, спорили участники "Потсдамских встреч" в Москве.
23/09/2019 Schamane Alexandr Gabyschew mit Menschenrechtler Alexey Pryanishnikov

Независимое обследование шамана Габышева начнется 7 октября 06.10.2019

Независимые специалисты в области психологии и психиатрии из Владивостока и Москвы приступят к обследованию шамана Габышева 7 октября. Об этом сообщил DW правозащитник Алексей Прянишников.
05.09.2019, Russland, Wladiwostok: VLADIVOSTOK, RUSSIA - SEPTEMBER 5, 2019: India's Prime Minister Narendra Modi makes remarks at a plenary session as part of the 2019 Eastern Economic Forum (EEF) at the Far Eastern Federal University on Russky Island. Mikhail Metzel/TASS Host Photo Agency Foto: Mikhail Metzel/TASS/dpa |

Индия даст России кредит в 1 млрд долларов на развитие Дальнего Востока 05.09.2019

Нью-Дели и Москва заключили на Восточном экономическом форуме десятки соглашений на 5 млрд долларов, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
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