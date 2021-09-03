Владивосток

Во Владивостоке произошла новая энергоавария в крупном жилом районе

Без света на несколько часов остались жители Первомайского района Владивостока, где проживает около 60 тысяч человек. Автомобильное сообщение с островом Русский не работает из-за последствий циклона уже шестой день.