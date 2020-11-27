 Вантовый мост на остров Русский откроют не раньше, чем через неделю | Новости из Германии о России | DW | 30.11.2020

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Россия

Вантовый мост на остров Русский откроют не раньше, чем через неделю

Ванты моста на остров Русский почти очистили ото льда - альпинисты делают это вручную. Сейчас связь с материком поддерживается только с помощью парома.

Вантовый мост на остров Русский (фото из архива)

Вантовый мост на остров Русский (фото из архива)

Большинство вант моста на остров Русский во Владивостоке очищены ото льда, однако пока неизвестно, когда движение по нему возобновится. Альпинистам осталось освободить от льда 45 вант из 168, сообщает в понедельник, 30 ноября, агентство "Интерфакс".

Бригада альпинистов вручную очищает Русский мост от обледенения. По словам специалистов, всего на пилонах застыло 26 тысяч погонных метров льда. Сообщается, что для полной ликвидации последствий ледяного дождя на мосту потребуется не менее семи дней, если погодные условия будут благоприятными.

Остров Русский сильнее всего пострадал от последствий циклона

На острове Русский проживает несколько тысяч человек, там расположен Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), медцентр ДВФУ, а также Приморский океанариум. Связь с материком в настоящее время поддерживается с помощью парома, к которому выстраиваются многочасовые очереди из автомобилей.

19 ноября на Владивосток обрушился ледяной шторм. В результате несколько тысяч человек остались без электричества и тепла. В Приморском крае был объявлен региональный режим ЧС. Ущерб от ледяного циклона составляет не менее 266 млн рублей.

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    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


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