 Жители острова Русский во Владивостоке остаются без света | Новости из Германии о России | DW | 27.11.2020

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Россия

Жители острова Русский во Владивостоке остаются без света

В Приморье, после мощного циклона, без электричества остаются более 6 тысяч человек в пяти муниципалитетах. Наиболее тяжелая ситуация - на острове Русский во Владивостоке.

Полевая кухня во Владивостоке

Полевая кухня во Владивостоке

В Приморье, после мощного циклона, обрушившегося на регион в ночь на 19 ноября, без света все еще остаются более шести тысяч человек в пяти муниципалитетах, из них почти 4,2 тысячи - во Владивостоке. Наиболее сложная ситуация - на острове Русский во Владивостоке, где электроэнергии практически нет, сообщила в пятницу, 27 ноября, пресс-служба правительства Приморского края со ссылкой на оперативный штаб.

"Наиболее сложная пока обстановка во Владивостоке, где без электроснабжения остаются около 4,2 тысячи человек. В Артеме нет света у 1,47 тысячи человек, в Михайловском районе - у 180 человек, в Черниговском районе - у 80 человек и в Яковлевском районе - у 199 человек", - уточнила пресс-служба.

В то же время теплоснабжение восстановлено в полном объеме, жителям края выдано около 5,2 тысячи газовых плит, более 36 тысяч баллонов к ним и почти 37 тысяч литров питьевой воды.

Чиновницу, отвечающую за остров Русский, накажут

На фоне продолжающихся усилий по ликвидации последствий стихийного бедствия губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил привлечь к ответственности руководителя административно-территориального управления острова Русский Ирину Пан. "Со своими обязанностями она не справилась, работы мы там никакой не увидели. В течение недели неоднократно посещали Русский остров, ни разу не видели ее, не слышали от населения ни одного слова благодарности за оказанную работу. Убедитесь, что она будет привлечена к ответственности", - поручил Кожемяко мэру Владивостока Олегу Гуменюку.

Остров Русский наиболее сильно пострадал от последствий циклона 19 ноября. Восстановительные работы осложняет то, что из-за обледенения закрыт мост, связывающий остров с материковой частью Владивостока. Выехать с Русского можно только паромом, который курсирует девять раз в день. К парому выстраиваются многочасовые очереди из автомобилей. Предположительно мост вновь откроют 30 ноября.

Мост, связывающий Владивосток с островом Русский, 2012 год

Мост, связывающий Владивосток с островом Русский, 2012 год

Высокий вантовый мост

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков указал на огромные трудности в очистке моста от наледи. "Такой высокий вантовый мост никогда так еще в мире ни разу не обледеневал - это высота Эйфелевой башни. Вот считайте вручную надо парочку Эйфелевых башен за несколько дней очистить, ребята работают", - сказал Чекунков.

Мост, связывающий остров Русский с материковой частью Владивостока, вручную очищает от обледенения бригада альпинистов. Он был введен в эксплуатацию в августе 2012 года. Высота пилонов - 324 м. Общая длина - 1885,53 м, ширина проезжей части - 21 м.

Из-за прошедшего 19 ноября ледяного шторма мост обледенел, его закрыли 21 ноября. По словам специалистов, на пилонах остается 26 тысяч погонных метров льда.

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    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


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