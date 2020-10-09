"Гринпис": На Камчатке произошла экологическая катастрофа

Ситуация на Камчатке, которую многие эксперты называют экологической катастрофой, вызвала большой резонанс в российских и международных СМИ. Экологи и местные жители продолжают находить на побережье трупы морских животных, в том числе - обитателей дна. С 5 октября на месте работает прибывшая из Москвы экспедиция Greenpeace Russia. DW поговорила с представителем организации Еленой Сакирко. Она - член команды, координирующей работу экспедиции - рассказала о первых результатах работы экологов и их предположениях относительно возможных причин аномалий. Коллеги Елены, работающие сейчас на Камчатке, выходили на связь с ней за час до ее беседы с DW.

Deutsche Welle: Елена, пожалуйста, расскажите о последних результатах работы экспедиции "Гринпис" на Камчатке.

Представитель Greenpeace в России Елена Сакирко

Елена Сакирко: Ребята по-прежнему занимаются сбором проб в интересующих нас точках. Сегодня один из коллег ходил в экспедицию вместе с сотрудниками Кроноцкого заповедника на север, по течению реки Налычева, чтобы обследовать дно в этом районе. По предварительным данным, там тоже были найдены мертвые организмы. При этом присутствовали сотрудники Следственного комитета, Росприроднадзора и других госорганов. Мы ожидаем, что результаты этого исследования будут опубликованы в ночь на 10 октября.

- Продолжают ли ваши коллеги находить на местных пляжах трупы морских животных?

- Да, и их очень много. До сих пор это были, в основном, мелкие моллюски, мертвые организмы, которые находятся как будто в полусваренном состоянии. Но сегодня моя коллега обнаружила и мертвого баклана. Кроме того, мы находим множество донных организмов, которые живут на глубине в 10-15 метров. Это говорит о том, что загрязнена вся толща воды, что это не просто пятно, которое разлилось по поверхности, а очень ядовитое вещество.

Трупы всех животных мы замораживаем, чтобы отправить их в лабораторию в Москву. Анализ их желудков и кишечника может дать наиболее точный ответ на вопрос о том, какое вещество вызвало их отравление.

- Означает ли это, что яд продолжает поступать в воду? Или все это последствия одной изначальной аномалии, произошедшей несколько недель назад?

- Пока мы этого не знаем. Там сильное течение. Возможно, мертвые организмы как-то переносит волной и периодически выбрасывает на берег.

- Можно ли уже как-то оценить масштаб бедствия? Согласны ли вы с мнением некоторых экологов о том, что произошедшее на Камчатке - это настоящая экологическая катастрофа?

- Да, согласны. По нашим данным, мертвые донные организмы находят на отрезке, протяженностью в 40-50 км, от мыса Налычева до Авачинской бухты. Плюс то пятно неизвестного происхождения, которое было зафиксировано 5 октября. Оно движется на юг, в сторону объектов всемирного наследия ЮНЕСКО "Вулканы Камчатки". Побережье Вилюченской бухты (где также было зафиксировано пятно загрязнения. - Ред. ) - это уже часть всемирного наследия ЮНЕСКО.

Учитывая, что мы еще не знаем источника отравления и не знаем, продолжается ли выброс отравляющих веществ, пока мы не можем оценить все последствия этого бедствия. Однако нельзя исключить, что от него пострадает еще большая территория.

По данным ученых Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии, в тех точках зоны поражения, куда они погружались, в районе бухты Авачинской, погибло 95 процентов донных морских организмов. Эти организмы обычно живут от трех до двадцати лет. Соответственно, столько времени потребуется на то, чтобы они восстановились, но для этого нужна среда, в которой они могут существовать. С другой стороны, через пищевую цепочку с донными морскими организмами связаны птицы и животные, которые тоже могут пострадать. Последствия отравления ощущают и местные жители, некоторые серфингисты говорят, что до сих пор плохо себя чувствуют.

- Можно ли по результатам работы экспедиции сделать вывод о том, что одна из многочисленных версий о причинах катастрофы подтверждается? Была ли это природная аномалия, утечка ракетного топлива, разлив нефтепродуктов?

- Наиболее вероятной кажется нам антропогенная причина. Чтобы проверить природные версии, мы консультировались с большим количеством ученых, и они считают, что есть много аргументов, которые делают их неправдоподобными. Относительно цветения водорослей морской биолог Дальневосточной РАН Владимир Раков указал, что они обитают ближе к берегам Японии и цветут в другое время года. К тому же они в принципе не могли стать причиной гибели такого количества морских организмов. Что касается "вулканической" версии, то, по мнению ведущих вулканологов, в том числе Алексея Озерова, отравление морских животных не может быть связано с геодезической активностью. Ведь ее в это время замечено не было. Маловероятно и появление какого-то нового подводного вулкана.

В то же время, если бы произошел разлив чистой нефти, она шла бы по поверхности, как мы знаем из практики других разливов. То, что пострадали донные организмы, говорит о том, что это было какое-то другое ядовитое вещество. Если это были нефтепродукты, входящие в состав топлива или чего-то еще, то там могут быть разные варианты.

- Обследовали ли ваши коллеги находящийся неподалеку военный полигон?

- Выше по течению реки Мутнушка, являющейся притоком реки Налычева, находится Козельский полигон пестицидов и ядохимикатов. Он фактически бесхозный, там хранится 108 наименований пестицидов. Там уже случались утечки. Так, было сообщение о том, что в 2014 году на полигоне повредилась защитная мембрана. В начале сентября в этом районе было очень много дождей. На снимках из космоса видно размытый грунт. Так что вполне вероятно, что что-то могло вынести с течением рек. Пока мы не обнаружили каких-то видимых доказательств этой версии, но, чтобы ее проверить, мы взяли пробы воды и донных отложений, образовавшихся в низовьях реки Налычева. Их необходимо проанализировать на наличие пестицидов. Еще там есть военный полигон Радыгино, но пока у нас нет информации по результатам обследования этого объекта. Известно, что после случившегося на Камчатке Минприроды распорядилось проверить безопасность других аналогичных полигонов по всей России.

- Поддерживают ли вашу работу местные власти?

- 7 октября губернатор Камчатского края Владимир Солодов встречался с моим коллегой Василием Яблоковым и заявил, что готов содействовать нашему независимому исследованию. Сам он собирает информацию у граждан, оперативно публикует ее в интернете и говорит, в общем, правильные вещи, однако в его словах фигурируют природные версии, которые кажутся нам маловероятными. Что касается официальных заявлений Минприроды и Росприроднадзора, то среди них были и заявления о том, что ничего (необычного. - Ред.) в пробах найдено не было, и что произошедшее не является серьезной аварией. Нам кажется это несколько безответственным подходом.

Однако ситуация меняется. Вчера Росприроднадзор опубликовал информацию о том, что в пробах было обнаружено превышенное содержание фенола, фосфата и нефтепродуктов. Другое дело, что пока они не отвечают на главные вопросы. Например, до сих пор мы не видели анализов проб воды и морских организмов на пестициды, а это именно то, что могло бы помочь определить, какое отравляющее вещество привело к загрязнению.

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