 Greenpeace нашел погибших морских животных в Петропавловске-Камчатском | Новости из Германии о России | DW | 08.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Greenpeace нашел погибших морских животных в Петропавловске-Камчатском

Участники экспедиции Greenpeace нашли мертвых морских ежей и звезд на центральной набережной Петропавловска-Камчатского. Ученые ранее сообщили о гибели почти всех организмов на дне Авачинской бухты.

Мертвые морские животные у берегов бухты Безымянная на Камчатке

Мертвые морские животные на Камчатке (фото из архива)

Погибшие морские ежи, звезды и другие животные обнаружены на центральной набережной Петропавловска-Камчатского. Об этом российское отделение международной природоохранной организации Greenpeace сообщает в четверг, 8 октября. Кроме того, участники экспедиции Greenpeace продолжают находить мертвых морских животных на Халактырском пляже на берегу Авачинского залива Тихого океана.

В конце сентября местные жители Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже, который находится в нескольких десятках километров от Петропавловска, а также о выброшенных на берег мертвых морских животных. Серферы жаловались на временное ухудшение зрения и появление раздражения на коже после заплывов. 3 октября Минприроды Камчатского края заявило о превышении уровня нефтепродуктов и фенолов на нескольких участках залива.

СК России возбудил уголовное дело по факту загрязнения вод на Камчатке

Следственный комитет (СК) России 7 октября возбудил уголовное дело по факту загрязнения вод на Камчатке и гибели морских животных. Следствие намерено проверить все возможные источники загрязнения акватории. Проведенные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному нефтесодержащему веществу, заявила представитель ведомства.

По сведениям научного сотрудника Тихоокеанского института географии Ивана Усатова, загрязнение уже привело к гибели в Авачинской бухте 95 процентов организмов, обитающих на дне.

Смотрите также:

  • Озера, возникшие из-за таяния вечной мерзлоты

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Раньше здесь было пастбище

    Научный сотрудник Института географии Лейпцигского университета Матиас Ульрих (Mathias Ulrich) уже многие годы изучает в Якутии деградацию (таяние) вечной мерзлоты. Он предоставил DW свои фотографии, на которых запечатлел последствия этого процесса. Так, этих двух озер всего несколько десятилетий назад просто не было. В советское время, до 1960-х годов, здесь еще занимались сельским хозяйством.

  • Подборка аэрокосмических и фотоснимков об увеличении озер

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Озера растут с большой скоростью

    Скорость, с которой эти два озера примерно в 50 километрах восточнее Якутска увеличивались за последние четверть века, наглядно видна на фотографиях в нижнем ряду. Но ученые внимательно изучают и аэрокосмические снимки. Эта подборка вошла в статью, которую Матиас Ульрих вместе с международной группой авторов опубликовал в 2017 году в специализированном научном журнале Water Resources Research.

  • Строительство домов на тающей почве в Якутии

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Строительство домов на тающей почве

    Вечная мерзлота оказалась не вечной и под селом Чурапча в Центральной Якутии. Из-за таяния грунта стала непригодной взлетно-посадочная полоса местного аэродрома, действовавшего в советское время. Однако местные жители, вопреки советам экспертов, продолжают строить дома на этой влажной и все более зыбкой почве.

  • Таяние вечного льда в дельте Лены

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Этого слоя льда скоро не будет

    Деградация вечной мерзлоты быстро идет даже на Крайнем Севере. Этот слой льда толщиной примерно в 10-20 метров на берегу одной из проток в дельте Лены за считанные годы растает, предупреждает Матиас Ульрих, и тогда…

  • Проседание почвы из-за вытаивания подземного льда

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Проседание почвы стало обычным делом

    ...почва просядет, возможно, сразу на несколько метров, как на этом снимке. Ученые обозначают проседание почвы из-за вытаивания подземного льда термином термокарст. Этот процесс, сильно меняющий рельеф местности, становится все более серьезной проблемой для любой инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты - транспортной, жилой, индустриальной.

  • Жилой дом на сваях в Тикси

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    А если сваи забили недостаточно глубоко?

    Вблизи дельты Лены находится арктический порт Тикси. Построенные в советское время дома стоят здесь, как и повсюду в зоне вечной мерзлоты, на сваях. Но если их забили недостаточно, по нынешним меркам, глубоко и некогда вечномерзлый грунт в условиях глобального потепления начнет подтаивать, то стабильность отдельных зданий и даже целых городов может оказаться под угрозой.

  • Деформированные из-за таяния почвы дома в Якутске

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Деформированные дома

    По этим деревянным домам в Якутске и особенно по их крышам наглядно видно, как таяние почвы деформирует постройки, не поставленные на сваи. В худшем случае дело доходит до обрушения зданий.

  • Термосифоны в Якутске

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Термосифоны специально охлаждают грунт

    Чтобы обеспечить стабильность грунта под больницей в Якутске, рядом с ней установили термосифоны для искусственного охлаждения и замораживания почвы. "Дальнейшая деградация вечной мерзлоты потребует серьезных дополнительных финансовых и человеческих усилий, чтобы поддерживать функционирование любой имеющейся инфраструктуры", - предупреждает немецкий ученый Матиас Ульрих.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:40

Экологическая катастрофа на Камчатке - какими могут быть последствия?

Контекст

Комментарий: Леса Байкала вырубят ради недолгого экспорта угля в Азию

Госдума РФ разрешила строить железную дорогу для перевозки товара, от которого все больше стран будут отказываться во имя защиты глобального климата, считает Андрей Гурков.  

Масляное пятно из Норильска движется к Арктике. Что предлагают норвежцы

В результате ЧП под Норильском в реки и почву попали тысячи тонн дизтоплива. Масляное пятно находится в движении. Норвежский специалист о том, что можно сделать для уменьшения вреда.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Экологическая катастрофа в Сибири: кто ответит за разлив топлива под Норильском?  

Ввоз радиоактивных отходов из ФРГ в РФ: экологи бьют тревогу  

Также по теме

Russland | Umweltverschmutzung Strand von Kamtschatka

Центральный аппарат СКР изучит массовую гибель животных на Камчатке 05.10.2020

Участки Авачинского залива на Камчатке загрязнены нефтепродуктами. Эксперты СК России на Камчатке взяли пробы морской воды, воздуха и песка для лабораторных исследований.

Satellitenbild Kamtschatka-Halbinsel Russland

На Камчатке загрязнены нефтепродуктами участки Авачинского залива 03.10.2020

Загрязнение фенолами и нефтепродуктами выявлены 3 октября еще на трех участках залива. Постпред президента РФ на Дальнем Востоке Трутнев поручил разобраться в причинах массовой гибели морских животных в регионе.

Kamtschatka | Verschmutzung am Khalaktyr Strand

СК России возбудил уголовное дело по факту загрязнения вод на Камчатке 07.10.2020

Следствие проверит все возможные источники загрязнения акватории Авачинского залива, в том числе с мест захоронений ядохимикатов, заявила представитель СК РФ.

Реклама

Самые читаемые

Дебаты в Европарламенте о Карабахе: "порка" Эрдогана и роль России  

Навальный и газета Bild: последствия одного интервью  

Экс-президент Киргизии Атамбаев переведен под домашний арест  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно