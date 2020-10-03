На Камчатке загрязнены нефтепродуктами участки Авачинского залива

В Камчатском крае разрастается экологическая катастрофа, вызванная загрязнением Авачинского залива нефтепродуктами. Превышение уровня нефтепродуктов и фенолов выявлено в субботу, 3 октября, еще на трех участках залива, сообщила пресс-служба Минприроды Камчатского края.

"Мы обратились в управление гидрометслужбы по Камчатскому краю, чтобы они провели отбор проб в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья. Там были зафиксированы факты гибели морских животных. Предварительно уже можно говорить, что там есть превышения по нефтепродуктам, фенолам и амонийной группе", - цитируются в сообщении слова временно исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексея Кумарькова.

Результаты проверки проб станут известны и будут обнародованы уже 4 октября. Власти намерены выяснять причины загрязнения вместе с надзорными органами. По словам Кумарькова, предварительной причиной загрязнения можно назвать "сброс льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов". Врио министра также сообщил, что в прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа предельно допустимая норма фенолов превышена в 2,5 раза, по нефтепродуктам - в 3,6 раза.

Массовый выброс мертвых морских животных

Между тем вице-премьер России - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил правительству Камчатского края разобраться в причинах массового выброса мертвых морских животных в регионе.

"Необходимо принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения, сделать все возможное, чтобы впредь такая ситуация не смогла повториться. Виновные должны быть выявлены и наказаны", - цитирует слова Трутнева пресс-служба полпредства президента РФ в ДФО.

Загрязнение Халактырского пляжа

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Они жаловались на то, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также появлялось раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал жителей воздержаться от посещения Халактырского пляжа. Природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории на Камчатке.

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