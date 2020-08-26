 Экологи сообщают о разливе нефтепродуктов у берегов Сахалина | Новости из Германии о России | DW | 26.08.2020

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Россия

Экологи сообщают о разливе нефтепродуктов у берегов Сахалина

На месте разлива нефтепродуктов в Набильском заливе проложен трубопровод дочерней компании "Роснефти", выяснила "Экологическая вахта Сахалина".

Лодки в селе Озерское на острове Сахалин

Село Озерское на острове Сахалин (фото из архива)

В Набильском заливе на острове Сахалин зафиксирован разлив нефтепродуктов, сообщает некоммерческая общественная организация "Экологическая вахта Сахалина" в среду, 26 августа. Пятно обнаружили местные рыбаки.

По данным экологов, около места происшествия находится береговой нефтепромысел "Набиль", который принадлежит дочерней компании "Роснефти" - ООО "РН-Сахалинморнефтегаз". Проложенный от предприятия подземный нефтепровод пересекает залив именно в месте, где обнаружено нефтяное загрязнение. Береговые нефтепромыслы "Роснефти" на Сахалине уже более месяца не работают, отметили активисты. Они допускают, что нефть расходится по акватории "уже не первый день".

Представители "Сахалинморнефтегаза" в ответ на запрос экологов сообщили, что предприятие не занималось очисткой трубопровода от нефти, оставшейся после остановки промысла. Однако очистка запланирована, подчеркнула "дочка" "Роснефти".

В последние месяцы в нескольких регионах России были выявлены случаи разлива нефтепродуктов. Одним из наиболее резонансных инцидентов стала крупная авария на ТЭЦ-3 в Норильске в конце мая.

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    Автор: Андрей Гурков


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