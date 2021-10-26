Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
В конфликте Франции и России о новом законе, обязывающем виноделов Шампани называть шампанское "игристым вином", достигнуто решение о тайм-ауте до конца текущего года.
Все, кто хочет подержать виноделов из Арской долины, могут купить вино в бутылках из затопленных погребов - "Flutwein" со следами от катастрофы.
Наводнение в Германии разрушило целые винодельческие производства. В долине Ара стихия унесла человеческие жизни, уничтожила оборудование и винные погреба.
Этот популярный туристический маршрут проходит по Пфальцу - одному из важнейших и старейших винодельческих регионов Германии.
Германский винный путь в Пфальце - популярный маршрут, проложенный по одному из важнейших и старейших винодельческих регионов Германии.
Комитет вин Шампани призывает власти Франции и ЕС добиваться изменения российского закона, обязывающего называть в России шампанское вино игристым. Объединение виноделов считает эту нормы неприемлемой.
Идеология протекционизма все больше определяет действия властей России. Она проявляется и в отношении к игристым винам, и к софту, и к лекарствам и вакцинам, считает Андрей Гурков.
Что делать, если виноградные почки уже набухли и готовы распуститься, но ранняя весна прервана заморозками?
Ганзейский город Любек в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн - неофициальная марципановая столица мира.
Рождество и Новый год 2020 жителям Германии из-за карантина предстоит праздновать в узком семейном кругу. Какие алкогольные напитку окажутся на праздничном столе?
Дочерняя фирма банка "Россия" приобрела винодельческое предприятие "Массандра" в Крыму за 5,327 млрд рублей. Вторым претендентом на покупку была московская фирма с уставным капиталом в 10 тысяч.
На Мозеле сейчас полным ходом идет сбор нынешнего урожая винограда. Такой вид на реку открывается со склона, крутизна которого достигает 68 градусов.
Предлагаем отправиться в небольшое путешествие по осенним виноградникам в Германии - на Мозеле, Рейне, Аре и в других живописных местах.
Осень - горячая пора для виноградарей и виноделов. В Германии насчитывается в общей сложности тринадцать винных областей. В чем их особенности?
Немецкие виноделы пытаются противостоять трудностям, обрушившимся на них во времена коронавируса. Оживить спрос на знаменитые мозельские вина призвана так называемая "виртуальная дегустация".
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact