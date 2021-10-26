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Виноделие

Euromaxx 28.06.2017 Champagnerbier

Франция добилась отсрочки исполнения нового закона РФ о шампанском 26.10.2021

В конфликте Франции и России о новом законе, обязывающем виноделов Шампани называть шампанское "игристым вином", достигнуто решение о тайм-ауте до конца текущего года.
Flutwein Bilder aus Marienthal, das auch vom Hochwasser der Ahr überschwemmt wurde.

"Грязное вино" по благотворительным ценам: кто продает и зачем покупают? 05.08.2021

Все, кто хочет подержать виноделов из Арской долины, могут купить вино в бутылках из затопленных погребов - "Flutwein" со следами от катастрофы.
In der Eifel haben heftige Regenf‰lle und Dauerregen f¸r ‹berschwemmungen und ‹berflutungen gesorgt. Im Ahrtal trat der Fluss vielerorts ¸ber die Ufer und ¸berschwemmte nicht nur Keller sondern ganze Ortschaften. Im Bild der Ort Dernau Landkreis Ahrweiler, der beinahe komplett von den Wassermassen geflutet wurde. Viele Menschen verloren alles. Dernau, 15.07.2021 *** In the Eifel heavy rains and continuous rain have caused floods and inundations In the Ahr valley the river overflowed its banks in many places and flooded not only cellars but also whole villages In the picture the village Dernau district Ahrweiler , which was almost completely flooded by the water masses Many people lost everything Dernau, 15 07 2021 Foto:xC.xHardtx/xFuturexImage

Что ждет виноделов в Арской долине после катастрофы? 02.08.2021

Наводнение в Германии разрушило целые винодельческие производства. В долине Ара стихия унесла человеческие жизни, уничтожила оборудование и винные погреба.
Echter Wein, Weinrebe (Vitis vinifera), Weinberg mit Dorf, Deutschland, Rheinland-Pfalz, Pfalz, Birkweiler | grape-vine, vine (Vitis vinifera), vineyard with village, Germany, Rhineland-Palatinate, Palatinate, Birkweiler | Verwendung weltweit

Германский винный путь 08.07.2021

Этот популярный туристический маршрут проходит по Пфальцу - одному из важнейших и старейших винодельческих регионов Германии.
Die Südliche Weinstraße im Herbst | Verwendung weltweit

Самый хмельной туристический маршрут Германии 08.07.2021

Германский винный путь в Пфальце - популярный маршрут, проложенный по одному из важнейших и старейших винодельческих регионов Германии.
16.12.2019, Berlin: Champagner-Flaschen stehen beim Discounter Lidl in einem Regal. Rechtzeitig zum Weihnachtsfest schmücken auch Deutschlands Discounter ihre Filialen mit einem Hauch von Luxus. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

Виноделы Шампани возмущены новым российским законом 05.07.2021

Комитет вин Шампани призывает власти Франции и ЕС добиваться изменения российского закона, обязывающего называть в России шампанское вино игристым. Объединение виноделов считает эту нормы неприемлемой.
Champagner im Kühler mit Eis | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: Закон о шампанском как апофеоз российского импортозамещения 05.07.2021

Идеология протекционизма все больше определяет действия властей России. Она проявляется и в отношении к игристым винам, и к софту, и к лекарствам и вакцинам, считает Андрей Гурков.
14.04.21 *** Kleine Feuer zum wärmen der Reben brennen in einem Weinberg bei Waiblingen. Der Kälteeinbruch der vergangenen Tage hat Frostschäden im Weinbau verursacht. (zu dpa: Winzer melden Frostschäden - banger Blick auf die Eisheiligen) +++ dpa-Bildfunk +++

"Пылающие" виноградники в Германии. Свечи против заморозков (фото) 16.04.2021

Что делать, если виноградные почки уже набухли и готовы распуститься, но ранняя весна прервана заморозками?
Master confectioner Torsten Roth presents his so called 'Corona Antibody Pralines' in the Roth Backery in Erfurt, central Germany, Tuesday, March 17, 2020. The praline consists of nougat and marzipan and is produced in different colors. The idea of designing the praline came to him during a regional trade fair when the visitors failed to appear to his stand because of the coronavirus crisis. He wants to answer with humor. For most people, the new coronavirus causes only mild or moderate symptoms, such as fever and cough. For some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness, including pneumonia. (AP Photo/Jens Meyer) |

Любек - город сладостей из марципана 31.12.2020

Ганзейский город Любек в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн - неофициальная марципановая столица мира.
In der Rotkäppchen-Mumm-Sektkellerei in Freyburg (Sachsen-Anhalt) gießen die beiden Mitarbeiterinnen Stefanie Heine (r) und Stefanie Dymale Sekt in Gläser, aufgenommen am 10.12. 2008. Foto: Waltraud Grubitzsch +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

Вино, глинтвейн, игристое? Что немцы будут пить на праздники в локдауне 23.12.2020

Рождество и Новый год 2020 жителям Германии из-за карантина предстоит праздновать в узком семейном кругу. Какие алкогольные напитку окажутся на праздничном столе?
2409430 04/07/2014 Wine barrels of the top main wine cellar at the Massandra wine-making factory. Mihail Mokrushin/RIA Novosti |

"Дочка" банка друга Путина купила производителя вин из Крыма по минимальной цене 14.12.2020

Дочерняя фирма банка "Россия" приобрела винодельческое предприятие "Массандра" в Крыму за 5,327 млрд рублей. Вторым претендентом на покупку была московская фирма с уставным капиталом в 10 тысяч.
28.09.2020, Rheinland-Pfalz, Bremm: Weinstöcke stehen oberhalb der Moselschleife am Bremmer Calmont. Mit einem Gefälle von bis zu 65 Grad zählen die Steillagen im Bremmer Calmont an der Mosel zu den steilsten Weinlagen Europas. (Zu dpa Knochenarbeit mit Herz im steilen Weinberg vom 02.10.2020) Foto: Boris Roessler/dpa | Verwendung weltweit

Гора Кальмонт на Мозеле - самый крутой виноградник в мире (фото) 06.10.2020

На Мозеле сейчас полным ходом идет сбор нынешнего урожая винограда. Такой вид на реку открывается со склона, крутизна которого достигает 68 градусов.

dpatopbilder - 27.10.2019, Bayern, Bullenheim: In herbstlichen Farben leuchten die Weinberge am Bullenheimer Berg. Die Region ist auch als das Weinparadies bekannt. (Luftaufnahme mit einer Drohne) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa | Verwendung weltweit

Немецкие виноградники. 50 оттенков осени (фотогалерея) 25.09.2020

Предлагаем отправиться в небольшое путешествие по осенним виноградникам в Германии - на Мозеле, Рейне, Аре и в других живописных местах.
BdT Farbenprächtig präsentieren sich am 09.11.2015 die Weinberge rund um dem Kappelberg bei Fellbach und Stuttgart (Baden-Württemberg). Trotz des meist bewölkten Himmels sind auch heute die Temperaturen im Raum Stuttgart sehr mild. Foto: picture-alliance/dpa/C. Schmidt

Осенние виноградники в Германии 25.09.2020

Предлагаем отправиться в небольшое путешествие по осенним виноградникам в Германии - на Мозеле, Рейне, Аре и в других живописных местах.
***Bild des Tages mit Deutschlandbezug*** Teilweise herbstlich verfärbt sind am 09.10.2014 die Weinberge bei Nordheim (Bayern). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Где делают мозельское, рейнское и другие немецкие вина 09.09.2020

Осень - горячая пора для виноградарей и виноделов. В Германии насчитывается в общей сложности тринадцать винных областей. В чем их особенности?

Что такое виртуальная дегустация и как она помогает немецким виноделам (28.04.2020) 28.04.2020

Немецкие виноделы пытаются противостоять трудностям, обрушившимся на них во времена коронавируса. Оживить спрос на знаменитые мозельские вина призвана так называемая "виртуальная дегустация".
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