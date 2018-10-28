Вестфальские скалы Экстернштайне - немецкий "Стоунхендж"?

Экстернштайне - немецкий "Стоунхендж"?

Скалы все стерпят

Один из таких деятелей и автор обширного труда со всякого рода домыслами о значении Экстернштайне в германской истории приложил массу усилий, чтобы обратить внимание верхушки "третьего рейха" на это место и на себя. Осмотревший скалы Генрих Гиммлер одобрил их использование в качестве одного из "священных мест" CC и выделил средства для исследований, которые, однако, никаких сенсаций не принесли.