 Вестфальские скалы Экстернштайне - немецкий ″Стоунхендж″? | Фоторепортажи о Германии | DW | 29.10.2018

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Фоторепортажи

Вестфальские скалы Экстернштайне - немецкий "Стоунхендж"?

В отличие от мегалитов в Стоунхендже, эти каменные исполины появились здесь в Вестфалии вполне естественным образом - поднялись ввысь под воздействием тектонических сил.

  • Экстернштайне

    Экстернштайне - немецкий "Стоунхендж"?

    Камни, умеющие говорить

    Некоторые археологические находки, сделанные в этом месте, датируются 10 тысячелетием до нашей эры. Возможно, что у этих скал на свои культовые церемонии собирались кельты или древние германцы. Факты, легенды, гипотезы… В истории Экстернштайне есть немало белых пятен, а также - несколько черных страниц. В "третьем рейхе" здесь принимали в ряды СС, а также искали следы "арийских предков".

  • Экстернштайне. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Экстернштайне - немецкий "Стоунхендж"?

    Песчаные великаны

    Возраст скал в Тевтобургском лесу под Детмольдом оценивается в 70 миллионов лет. Они состоят из песчаника, образовавшегося на морском дне в Нижний меловой период. Позже под влиянием тектонических сил эти горизонтальные отложения встали на дыбы, да простят геологи столь ненаучную лексику. Над формированием их неповторимого облика трудились ветер, дождь, солнечный зной, холод…

  • Экстернштайне. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Экстернштайне - немецкий "Стоунхендж"?

    При ближайшем рассмотрении

    Самая высокая скала возносится над уровнем соседнего озера почти на полсотни метров. Пять скал из доброй дюжины приветствуют гостей, так сказать, в полный рост. Остальные, пониже, прижимаются к хребту, прикрываются деревьями, образуя своего рода естественную крепостную стену. Повсюду - лица, головы, фигуры, созданные природой, законченные по ее эскизам или высеченные человеком.

  • Экстернштайне. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Экстернштайне - немецкий "Стоунхендж"?

    Битва в Тевтобургском лесу

    Тевтобургский лес - место в немецкой истории особое. В девятом году нашей эры где-то здесь состоялась легендарная битва между германскими племенами под предводительством вождя херусков Арминия и римлянами, потерявшими в битве три легиона, то есть около 15 тысяч человек. Германские племена отстояли свою независимость, а Рейн после этой битвы стал границей Римской империи на северо-западе.

  • Экстернштайне, 1663 год

    Экстернштайне - немецкий "Стоунхендж"?

    Германские язычники и христианизация

    В XVIII веке Экстернштайне начали привлекать особое внимание историков и прочих искателей корней германской нации. Очень многие считали, что в этом месте Тевтобургского леса находился Ирминсуль - святыня саксов-язычников, символ Мирового дерева. Предполагается, что в 722 году этот деревянный столб был разрушен по приказанию Карла Великого в ходе христианизации германских племен.

  • Экстернштайне

    Экстернштайне - немецкий "Стоунхендж"?

    Отшельники

    Языческих жрецов сменили христианские монахи. Под свои кельи они расширили естественные гроты, разводя внутри большие костры: от высокой температуры скальная порода трескалась… После изучения следов, оставленных кострами, ученые отнесли их к десятому веку, когда в германском королевстве правили представители Саксонской династии - Оттониды. Но как самую раннюю дату называют 735 год.

  • Экстернштайне. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Экстернштайне - немецкий "Стоунхендж"?

    Модель Иерусалима

    Трудно поверить, но этот барельеф со сценой снятия Христа с распятия датируется приблизительно 1150 годом и является одним из важнейших скульптурных изображений романской эпохи в Германии. Рядом с ним находится фигура Святого Петра. Современные историки придерживаются мнения, что в этом месте в период Высокого Средневековья и первых крестовых походов была создана своего рода модель Иерусалима…

  • Экстернштайне. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Экстернштайне - немецкий "Стоунхендж"?

    Монахи

    В большом каменном монолите высечена эта гробница. По мнению историков, она символизирует Гроб Господень. Рядом в скалах расположены кельи. В X-XIII веках в этом месте находилось хозяйственное подворье бенедиктинского монастыря Верден, созданного Карлом Великим для миссионерской деятельности в Саксонии. Аббат монастыря часто останавливался здесь на отдых во время своих поездок.

  • Экстернштайне. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Экстернштайне - немецкий "Стоунхендж"?

    Молельня и обсерватория?

    Молельня? Загадочное место - площадка с куполообразной нишей на самой высокой скале, похожей на средневековую башню. Попасть туда можно по горбатому железному мостику. Ученые предполагают, что когда-то здесь находилось деревянное сооружение. Обсерватория? В одной стене проделано окошко, направленное на точку летнего солнцестояния, отверстие в другой пробито к точке захода Солнца в этот же день.

  • Экстернштайне

    Экстернштайне - немецкий "Стоунхендж"?

    Не по назначению

    Попытки интерпретировать знаки, оставленные далекими предками, начали предприниматься еще в XVI веке. Многие участники дискуссий руководствовались больше интуицией и фантазией, что привело к выдвижению теорий, не имеющих под собой научной основы. Свой вклад внесла эпоха романтизма. После Первой мировой войны к делу активно присоединились сторонники националистического Народного движения.

  • Солдаты вермахта, 1939 год

    Экстернштайне - немецкий "Стоунхендж"?

    Скалы все стерпят

    Один из таких деятелей и автор обширного труда со всякого рода домыслами о значении Экстернштайне в германской истории приложил массу усилий, чтобы обратить внимание верхушки "третьего рейха" на это место и на себя. Осмотревший скалы Генрих Гиммлер одобрил их использование в качестве одного из "священных мест" CC и выделил средства для исследований, которые, однако, никаких сенсаций не принесли.

  • Экстернштайне. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Экстернштайне - немецкий "Стоунхендж"?

    Отметились

    Сегодня к этому памятнику природы, древних эпох и христианской культуры ежедневно приезжают сотни туристов. Говорят, что магическая энергия этого места положительно влияет на развитие романтических отношений. Правда, заниматься вандализмом для этого не обязательно, а такой многословный след, оставленный на каменном лике вечности, является здесь все-таки исключением, а не правилом.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Экстернштайне

    Экстернштайне - немецкий "Стоунхендж"?

    Камни, умеющие говорить

    Некоторые археологические находки, сделанные в этом месте, датируются 10 тысячелетием до нашей эры. Возможно, что у этих скал на свои культовые церемонии собирались кельты или древние германцы. Факты, легенды, гипотезы… В истории Экстернштайне есть немало белых пятен, а также - несколько черных страниц. В "третьем рейхе" здесь принимали в ряды СС, а также искали следы "арийских предков".

  • Экстернштайне. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Экстернштайне - немецкий "Стоунхендж"?

    Песчаные великаны

    Возраст скал в Тевтобургском лесу под Детмольдом оценивается в 70 миллионов лет. Они состоят из песчаника, образовавшегося на морском дне в Нижний меловой период. Позже под влиянием тектонических сил эти горизонтальные отложения встали на дыбы, да простят геологи столь ненаучную лексику. Над формированием их неповторимого облика трудились ветер, дождь, солнечный зной, холод…

  • Экстернштайне. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Экстернштайне - немецкий "Стоунхендж"?

    При ближайшем рассмотрении

    Самая высокая скала возносится над уровнем соседнего озера почти на полсотни метров. Пять скал из доброй дюжины приветствуют гостей, так сказать, в полный рост. Остальные, пониже, прижимаются к хребту, прикрываются деревьями, образуя своего рода естественную крепостную стену. Повсюду - лица, головы, фигуры, созданные природой, законченные по ее эскизам или высеченные человеком.

  • Экстернштайне. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Экстернштайне - немецкий "Стоунхендж"?

    Битва в Тевтобургском лесу

    Тевтобургский лес - место в немецкой истории особое. В девятом году нашей эры где-то здесь состоялась легендарная битва между германскими племенами под предводительством вождя херусков Арминия и римлянами, потерявшими в битве три легиона, то есть около 15 тысяч человек. Германские племена отстояли свою независимость, а Рейн после этой битвы стал границей Римской империи на северо-западе.

  • Экстернштайне, 1663 год

    Экстернштайне - немецкий "Стоунхендж"?

    Германские язычники и христианизация

    В XVIII веке Экстернштайне начали привлекать особое внимание историков и прочих искателей корней германской нации. Очень многие считали, что в этом месте Тевтобургского леса находился Ирминсуль - святыня саксов-язычников, символ Мирового дерева. Предполагается, что в 722 году этот деревянный столб был разрушен по приказанию Карла Великого в ходе христианизации германских племен.

  • Экстернштайне

    Экстернштайне - немецкий "Стоунхендж"?

    Отшельники

    Языческих жрецов сменили христианские монахи. Под свои кельи они расширили естественные гроты, разводя внутри большие костры: от высокой температуры скальная порода трескалась… После изучения следов, оставленных кострами, ученые отнесли их к десятому веку, когда в германском королевстве правили представители Саксонской династии - Оттониды. Но как самую раннюю дату называют 735 год.

  • Экстернштайне. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Экстернштайне - немецкий "Стоунхендж"?

    Модель Иерусалима

    Трудно поверить, но этот барельеф со сценой снятия Христа с распятия датируется приблизительно 1150 годом и является одним из важнейших скульптурных изображений романской эпохи в Германии. Рядом с ним находится фигура Святого Петра. Современные историки придерживаются мнения, что в этом месте в период Высокого Средневековья и первых крестовых походов была создана своего рода модель Иерусалима…

  • Экстернштайне. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Экстернштайне - немецкий "Стоунхендж"?

    Монахи

    В большом каменном монолите высечена эта гробница. По мнению историков, она символизирует Гроб Господень. Рядом в скалах расположены кельи. В X-XIII веках в этом месте находилось хозяйственное подворье бенедиктинского монастыря Верден, созданного Карлом Великим для миссионерской деятельности в Саксонии. Аббат монастыря часто останавливался здесь на отдых во время своих поездок.

  • Экстернштайне. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Экстернштайне - немецкий "Стоунхендж"?

    Молельня и обсерватория?

    Молельня? Загадочное место - площадка с куполообразной нишей на самой высокой скале, похожей на средневековую башню. Попасть туда можно по горбатому железному мостику. Ученые предполагают, что когда-то здесь находилось деревянное сооружение. Обсерватория? В одной стене проделано окошко, направленное на точку летнего солнцестояния, отверстие в другой пробито к точке захода Солнца в этот же день.

  • Экстернштайне

    Экстернштайне - немецкий "Стоунхендж"?

    Не по назначению

    Попытки интерпретировать знаки, оставленные далекими предками, начали предприниматься еще в XVI веке. Многие участники дискуссий руководствовались больше интуицией и фантазией, что привело к выдвижению теорий, не имеющих под собой научной основы. Свой вклад внесла эпоха романтизма. После Первой мировой войны к делу активно присоединились сторонники националистического Народного движения.

  • Солдаты вермахта, 1939 год

    Экстернштайне - немецкий "Стоунхендж"?

    Скалы все стерпят

    Один из таких деятелей и автор обширного труда со всякого рода домыслами о значении Экстернштайне в германской истории приложил массу усилий, чтобы обратить внимание верхушки "третьего рейха" на это место и на себя. Осмотревший скалы Генрих Гиммлер одобрил их использование в качестве одного из "священных мест" CC и выделил средства для исследований, которые, однако, никаких сенсаций не принесли.

  • Экстернштайне. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Экстернштайне - немецкий "Стоунхендж"?

    Отметились

    Сегодня к этому памятнику природы, древних эпох и христианской культуры ежедневно приезжают сотни туристов. Говорят, что магическая энергия этого места положительно влияет на развитие романтических отношений. Правда, заниматься вандализмом для этого не обязательно, а такой многословный след, оставленный на каменном лике вечности, является здесь все-таки исключением, а не правилом.

    Автор: Максим Нелюбин


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  • Река Ильзе

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    Гарц

    В немецком регионе Гарц находится сразу три природных парка и один национальный парк. Один из них - Природный парк Гарц / Саксония-Анхальт (Naturpark Harz/Sachsen-Anhalt). Год создания: 2003. Площадь: 1660 квадратных километров. Эта фотография сделана в долине реки Ильзе.

  • Гессенский Рён

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    Гессенский Рён

    Природный парк Гессенский Рён (Naturpark Hessische Rhön). Федеральная земля Гессен. Год создания: 1963. Площадь: 700 квадратных километров. Так здесь выглядит звездное небо, снятое на фотокамеру с многочасовой выдержкой.

  • Осторов Узедом

    Природные парки в Германии

    Осторов Узедом

    Природный парк на острове Узедом (Naturpark Insel Usedom). Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. Год создания: 1999. Площадь: 632 квадратных километра.На фотографии: молодая косуля, вышедшая из леса на скошенное поле.

  • Кифхойзер

    Природные парки в Германии

    Кифхойзер

    Природный парк Кифхойзер, он же - Кюфхёйзер (Naturpark Kyffhäuser). Федеральная земля Тюрингия. Год создания: 2008. Площадь: 305 квадратных километров.

  • Исток реки Лан.

    Природные парки в Германии

    Лан-Дилль

    Природный парк Лан-Дилльское нагорье (Naturpark Lahn-Dill-Bergland). Федеральная земля Гессен. Год создания: 2007. Площадь: 874 квадратных километра. На фотографии: исток реки Лан.

  • Озеро Шальзе

    Природные парки в Германии

    Лауэнбургские озера

    Природный парк Лауэнбургские озера (Naturpark Lauenburgische Seen). Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн. Год создания: 1961. Площадь: 474 квадратных километра.

  • Люнебургская пустошь

    Природные парки в Германии

    Люнебургская пустошь

    Природный парк Люнебургская пустошь (Naturpark Lüneburger Heide) - старейший в Германии. Федеральная земля Нижняя Саксония. Год создания: 1921. Площадь: 1130 квадратных километров. На фотографии: овцы здешней люнебургской породы (Lüneburger Heidschnucke), отличающиеся неприхотливостью и выносливостью.

  • Мельница Прицхагенер мюле (Pritzhagener Mühle)

    Природные парки в Германии

    Бранденбургская Швейцария

    Природный парк Бранденбургская Швейцария (Naturpark Märkische Schweiz). Федеральная земля Бранденбург. Год создания: 1990. Площадь: 205 квадратных километров. На фотографии: мельница Прицхагенер мюле (Pritzhagener Mühle).

  • Верхний Дунай

    Природные парки в Германии

    Верхний Дунай

    Природный парк Верхний Дунай (Naturpark Obere Donau). Федеральная земля Баден-Вюртемберг. Год создания: 1980. Площадь: 857 квадратных километров.

  • Пфальцский лес

    Природные парки в Германии

    Пфальцский лес

    Природный парк Пфальцский Лес (Naturpark Pfälzerwald). Федеральная земля Рейнланд-Пфальц. Год создания: 1958. Площадь: 1798 квадратных километров.

  • Петля Саара (Saarschleife) около Метлаха

    Природные парки в Германии

    Саар-Хунсрюк

    Природный парк Саар-Хунсрюк (Naturpark Saar-Hunsrück). Федеральные земли Саар и Рейнланд-Пфальц. Год создания: 1980. Площадь: 1938 квадратных километров. На фотографии: петля реки Саар (Saarschleife) около Метлаха.

  • Бухта Шлей

    Природные парки в Германии

    Бухта Шлей

    Природный парк Шлей (Naturpark Schlei). Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн. Год создания: 2008. Площадь: 498 квадратных километров. Шлей - узкая и длинная бухта Балтийского моря на севере Германии.

  • Замок Драхенбург

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    Зибенгебирге

    Природный парк Зибенгебирге, в переводе - Семигорье (Naturpark Siebengebirge). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1959. Площадь: 112 квадратных километров. На фотографии: замок Драхенбург (Drachenburg), расположенный в этом регионе.

  • Штайгервальд

    Природные парки в Германии

    Штайгервальд

    Природный парк Штайгервальд (Naturpark Steigerwald). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1971. Площадь: 1280 квадратных километров.

  • Таунус

    Природные парки в Германии

    Таунус

    Природный парк Таунус (Naturpark Taunus). Федеральная земля Гессен. Год создания: 1962. Площадь: 1348 квадратных километров. На фотографии: вид из Таунуса на небоскребы Франкфкурта-на-Майне.

  • Скалы Экстернштайне

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    Тевтобургский лес

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  • Тюрингский лес

    Природные парки в Германии

    Тюрингский лес

    Природный парк Тюрингский лес (Naturpark Thüringer Wald). Федеральная земля Тюрингия. Год создания: 1990. Площадь: 2082 квадратных километра.

  • Вулканический Айфель

    Природные парки в Германии

    Вулканический Айфель

    Природный и геологический парк Вулканический Айфель (Natur- und Geopark Vulkaneifel). Федеральная земля Рейнланд-Пфальц. Год создания: 2010. Площадь: 980 квадратных километров. На фотографии: озеро в кратере потухшего вулкана около Дауна (Daun).

  • Река Везер

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    Везерское нагорье

    Природный парк Везерское нагорье Шаумбург-Гамельн (Naturpark Weserbergland Schaumburg-Hamel). Федеральная земля Нижняя Саксония. Год создания: 1975. Площадь: 1116 квадратных километров. На фотографии: река Везер.

    Автор: Максим Нелюбин


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