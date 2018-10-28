Вестфальские скалы Экстернштайне - немецкий "Стоунхендж"?

В отличие от мегалитов в Стоунхендже, эти каменные исполины появились здесь в Вестфалии вполне естественным образом - поднялись ввысь под воздействием тектонических сил.
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Вестфалия, XIX век. 300 тысяч жителей бедствовавшего тогда региона уехали за новой жизнью в Америку. Крестьяне, рабочие, торговцы… Среди них - родители основателя концерна Боинг. Что они оставляли дома, уплывая за океан?
Школа-часовня, кузница времен Наполеона, дом торговца шнапсом с родины основателя концерна Bertelsmann, старая гончарная мастерская... Эти и другие памятники собраны в Музее под открытым небом в Детмольде.
Здесь находится не только самая популярная из достопримечательностей Германии, но и много других памятников.
Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на сессии в Кракове присвоил этот статус пещерам, в которых нашли "Швабскую Венеру", человека-льва и другие произведения первобытных людей.
В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.