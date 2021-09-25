Верховный комиссар ООН по правам человека

ООН: В ходе войны в Сирии погибли свыше 350 000 человек

По данным комиссара ООН, в результате войны в Сирии, начавшейся более десяти лет назад, погибли минимум 350 209 человек. "Несправедливость каждой из этих смертей должна заставить нас действовать", - уверена Бачелет.