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Верховный комиссар ООН по правам человека

Belarusian police block a street during an opposition rally to protest the official presidential election results in Minsk, Belarus, Sunday, Oct. 25, 2020. The demonstrations were triggered by official results giving President Alexander Lukashenko 80% of the vote in an Aug. 9 election that the opposition insists was rigged. Lukashenko, who has ruled Belarus with an iron fist since 1994, has accused the United States and its allies of fomenting unrest in the ex-Soviet country. (AP Photo)

В ООН фиксируют ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси 25.09.2021

Поведение белорусских властей позволяет предположить, что ограничения прав человека и свобод в стране нацелены на подавление критики, заявила комиссар ООН Мишель Бачелет.
27.8.2013 - U.S. military forces are ready to strike Syria if President Barack Obama gives the order, Defense Secretary Chuck Hagel said Tuesday. 'We are ready to go,' Hagel said. The announcement comes following Secretary of State John Kerry's statement Tuesday that President Bashar al-Assad and his forces had deployed chemical weapons in an attack that killed hundreds last week. PICTURED: Aug. 21, 2013 - Ghouta, Syria - Corpses are buried in mass graves after 1,300 people were killed by nerve gas in the Damascus suburb of Ghouta, in August 21, 2013 |

ООН: В ходе войны в Сирии погибли свыше 350 000 человек 24.09.2021

По данным комиссара ООН, в результате войны в Сирии, начавшейся более десяти лет назад, погибли минимум 350 209 человек. "Несправедливость каждой из этих смертей должна заставить нас действовать", - уверена Бачелет.
U.N. High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet speaks during a special session of the Human Rights Council on the situation in Afghanistan, at the European headquarters of the United Nations in Geneva, Switzerland, August 24, 2021. REUTERS/Denis Balibouse

На спецсессии Совета ООН обсудили ситуацию с правами женщин в Афганистане 24.08.2021

Любые нарушения прав женщин в Афганистане станут для мирового сообщества "красной чертой", предупредила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
ARCHIV - 09.12.2020, Schweiz, Genf: Michelle Bachelet, UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, spricht einen Tag vor dem «Tag der Menschenrechte» bei einer Pressekonferenz. Polizei und Ämter, Verordnungen und Einstellungen benachteiligen Menschen afrikanischer Herkunft systematisch, heißt es in einem Bericht des UN-Menschenrechtsbüros.(zu dpa UN: Schwarze sind vielerorts Opfer von strukturellem Rassismus) Foto: Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Верховный комиссар ООН осудила новые репрессии в Беларуси 16.07.2021

Обыски в правозащитных организациях и задержания правозащитников свидетельствуют о пренебрежении белорусскими властями их обязательствами в сфере прав человека, заявила Мишель Бачелет.

November 8, 2020*** Unidentified people, who are presumably Belarusian law enforcement officers, restrain a man during a rally to reject the presidential election results in Minsk, Belarus November 8, 2020. REUTERS/Stringer

ООН осудила давление на протестующих и журналистов в Беларуси 26.02.2021

В Беларуси усилился беспрецедентный кризис в области прав человека, заявила комиссар ООН Мишель Бачелет. Почти 250 человек лишены свободы по политическим мотивам, отметила она.
Civilians gather in a bomb shelter during a military conflict over the breakaway region of Nagorno-Karabakh, in Stepanakert, October 27, 2020. Picture taken October 27, 2020. Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

ООН предостерегает от военных преступлений в Нагорном Карабахе 03.11.2020

Обе стороны конфликта обязаны предотвращать или хотя бы минимизировать гибель мирных граждан и разрушение гражданской инфраструктуры, заявила комиссар ООН по правам человека.
24.08.2020 BERLIN, GERMANY - AUGUST 24: Police walk outside Charite hospital where Russian opposition politician Alexei Navalny is being treated on August 24, 2020 in Berlin, Germany. A private foundation brought Navalny to Berlin on August 22 from the Russian city of Omsk following Navalny's collapse on an inner Russian flight. Navalny's supporters suspect Navalny was poisoned. Charite hospital authorities report his condition is serious but stable. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

В ООН призвали РФ к сотрудничеству в расследовании отравления Навального 08.09.2020

Число случаев целенаправленных убийств россиян как в самой РФ, так и за ее пределами на протяжении двух последних десятилетий вызывает глубокую тревогу, заявила Мишель Бачелет.
A woman fights with a police officer as the other police officer detains an opposition supporter protesting the election results as protesters encounter aggressive police tactics in the capital of Minsk, Belarus, Tuesday, Aug. 11, 2020. Heavy police cordons blocking Minsk's central squares and avenues didn't discourage the demonstrators who again took to the streets chanting Shame! and Long live Belarus! Police moved quickly Tuesday to separate and disperse scattered groups of protesters in the capital, but new pockets of resistance kept mushrooming across downtown Minsk. (AP Photo)

В ООН осудили насилие властей против протестующих в Беларуси 13.08.2020

Верховный комиссар ООН по правам человека напомнила белорусским властям об абсолютном запрете пыток и призвала незамедлительно освободить всех задержанных на мирных протестах.
27.04.2020 (200427) -- LONDON, April 27, 2020 () -- A couple walk hand in hand past a mural of a masked NHS (National Health Service) worker painted on a wall in London, Britain, on April 26, 2020. The number of confirmed COVID-19 cases in Britain hit 152,840 as of Sunday morning, marking a daily increase of 4,463, the Department of Health and Social Care said Sunday. As of Saturday afternoon, another 413 people who tested positive for the disease have died in hospitals, bringing the total number of coronavirus-related deaths in the country to 20,732, said the department. (/Han Yan) |

ООН предостерегает от катастрофы в области прав человека из-за коронавируса 27.04.2020

По всему миру зарегистрированы десятки случаев подавления прав человека властями разных стран в связи с якобы нарушением санитарных норм. Спецслужбы задерживают и даже убивают людей.
A detained anti-government protester is driven away on a motorcycle driven by a National Police during clashes between protesters and security forces, in Caracas, Venezuela, Wednesday, May 1, 2019. Opposition leader Juan Guaidó called for Venezuelans to fill streets around the country Wednesday to demand President Nicolás Maduro's ouster. Maduro is also calling for his supporters to rally. (AP Photo/Fernando Llano) |

ООН обвиняет власти Венесуэлы в тысячах внесудебных расправ 05.07.2019

Спецотряд полиции Венесуэлы причастен к гибели почти 7000 человек при спецоперациях, утверждает комиссар ООН Мишель Бачелет. Она призвала к независимому расследованию и освобождению политзаключенных.
Sudanese protesters play guitar in a street of Khartoum on June 2, 2019. - The military ousted president Omar al-Bashir in April after months of protests against his authoritarian rule. Protesters have remained camped out in front of Khartoum's army headquarters to pressure the generals to yield power. Negotiations between protest leaders and the ruling military council have broken down, as the two sides have failed to agree on whether a planned transitional body would be headed by a civilian or a military figure. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP) (Photo credit should read ASHRAF SHAZLY/AFP/Getty Images)

Военные Судана разгоняют палаточный лагерь оппозиции в Хартуме 03.06.2019

В столице Судана при разгоне обитателей лагеря гражданской оппозиции более 30 человек погибли, десятки получили ранения. Верховный комиссар ООН осудила действия военных властей Судана.
TRIPOLI, LIBYA - OCTOBER 21: African origin migrant who tried to go to European countries illegally are seen after being caught in Tripoli, Libya on October 21, 2015. 130 illegal migrants were brought to a shelter in Tripoli. +++ (C) picture-alliance/AA/H. Turkia

ООН предостерегла ЕС от двойной морали в отношении мигрантов 29.08.2018

Если ЕС выступает за соблюдение прав человека в других странах, то он не должен забывать о собственных обязательствах, подчеркнул Верховный комиссар ООН по правам человека Саид Раад аль-Хусейн.

Zeid Ra'ad al-Hussein outgoing United Nations High Commissioner for Human Rights attends the Human Rights Council one day after the U.S. announced their withdraw at the United Nations in Geneva, Switzerland June 20, 2018. REUTERS/Denis Balibouse

Верховный комиссар ООН по правам человека шокирован событиями в Хемнице 29.08.2018

Зейд Раад аль-Хуссейн обеспокоен попытками праворадикальных группировок разжечь насилие. ООН слишком часто оказывается в одиночестве при критике растущего национализма в Европе, считает он.
ARCHIV - Chiles Präsidentin Michelle Bachelet spricht am 29.03.2017 in Genf (Schweiz) vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen. (Zu dpa Chiles Staatschefin will Homo-Ehe legalisieren vom 28.08.2017) Foto: Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Экс-президент Чили номинирована на пост комиссара ООН по правам человека 09.08.2018

Генсек ООН намерен назначить первую женщину-президента в истории Чили Мишель Бачелет новым верховным комиссаром ООН по правам человека. Ее кандидатуру должна одобрить Генассамблея.
15.05.2018+++ Palestinian protestors are seen next to the border fence between Israel, on the Gaza side of the border May 15, 2018. REUTERS/Amir Cohen

Израиль отверг решение ООН о расследовании событий в Газе 19.05.2018

Правительство Израиля назвало Совет ООН по правам человека "органом с антиизраильским большинством". Ранее Совет призвал создать комиссию по расследованию событий в секторе Газа.
13.09.2016+++ United Nations High Commissioner for Human Rights Zeid Ra'ad Al Hussein attends the 33rd session of the Human Rights Council at the U.N. European headquarters in Geneva, Switzerland, September 13, 2016. +++ (C) Reuters/D. Balibouse

Столкновения в Газе расследует независимая комиссия ООН 18.05.2018

За создание международной комиссии высказались 29 участников Совета ООН по правам человека. Ранее в результате столкновений в секторе Газа погибли около 60 палестинцев.
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