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Поведение белорусских властей позволяет предположить, что ограничения прав человека и свобод в стране нацелены на подавление критики, заявила комиссар ООН Мишель Бачелет.
По данным комиссара ООН, в результате войны в Сирии, начавшейся более десяти лет назад, погибли минимум 350 209 человек. "Несправедливость каждой из этих смертей должна заставить нас действовать", - уверена Бачелет.
Любые нарушения прав женщин в Афганистане станут для мирового сообщества "красной чертой", предупредила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
Обыски в правозащитных организациях и задержания правозащитников свидетельствуют о пренебрежении белорусскими властями их обязательствами в сфере прав человека, заявила Мишель Бачелет.
В Беларуси усилился беспрецедентный кризис в области прав человека, заявила комиссар ООН Мишель Бачелет. Почти 250 человек лишены свободы по политическим мотивам, отметила она.
Обе стороны конфликта обязаны предотвращать или хотя бы минимизировать гибель мирных граждан и разрушение гражданской инфраструктуры, заявила комиссар ООН по правам человека.
Число случаев целенаправленных убийств россиян как в самой РФ, так и за ее пределами на протяжении двух последних десятилетий вызывает глубокую тревогу, заявила Мишель Бачелет.
Верховный комиссар ООН по правам человека напомнила белорусским властям об абсолютном запрете пыток и призвала незамедлительно освободить всех задержанных на мирных протестах.
По всему миру зарегистрированы десятки случаев подавления прав человека властями разных стран в связи с якобы нарушением санитарных норм. Спецслужбы задерживают и даже убивают людей.
Спецотряд полиции Венесуэлы причастен к гибели почти 7000 человек при спецоперациях, утверждает комиссар ООН Мишель Бачелет. Она призвала к независимому расследованию и освобождению политзаключенных.
В столице Судана при разгоне обитателей лагеря гражданской оппозиции более 30 человек погибли, десятки получили ранения. Верховный комиссар ООН осудила действия военных властей Судана.
Если ЕС выступает за соблюдение прав человека в других странах, то он не должен забывать о собственных обязательствах, подчеркнул Верховный комиссар ООН по правам человека Саид Раад аль-Хусейн.
Зейд Раад аль-Хуссейн обеспокоен попытками праворадикальных группировок разжечь насилие. ООН слишком часто оказывается в одиночестве при критике растущего национализма в Европе, считает он.
Генсек ООН намерен назначить первую женщину-президента в истории Чили Мишель Бачелет новым верховным комиссаром ООН по правам человека. Ее кандидатуру должна одобрить Генассамблея.
Правительство Израиля назвало Совет ООН по правам человека "органом с антиизраильским большинством". Ранее Совет призвал создать комиссию по расследованию событий в секторе Газа.
За создание международной комиссии высказались 29 участников Совета ООН по правам человека. Ранее в результате столкновений в секторе Газа погибли около 60 палестинцев.
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