 В Управлении ООН призвали Турцию отказаться от решения выйти из Стамбульской конвенции | Новости из Германии о Европе | DW | 23.03.2021

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Европа

В Управлении ООН призвали Турцию отказаться от решения выйти из Стамбульской конвенции

Пресс-секретарь верховного комиссара ООН по правам человека рекомендовала Анкаре провести консультации с гражданским обществом на фоне решения Турции выйти из конвенции, защищающей права женщин.

Протесты в Анкаре после выхода из Стамбульской конвенции

Протесты в Анкаре после выхода из Стамбульской конвенции

Ведущая структура ООН в области прав человека призывает Турцию отказаться от решения выйти из Конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известной также как Стамбульская конвенция. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Лиз Тросселл во вторник, 23 марта, на брифинге в Женеве.

"Мы призываем Турцию отменить свой выход из Стамбульской конвенции, провести консультации с гражданским обществом и женскими группами и приложить ощутимые усилия для поощрения и защиты безопасности и прав всех женщин и девочек в Турции", - отметила Тросселл.

Давление на оппозицию и выход из Стамбульской конвенции

Заявления пресс-секретаря УВКПЧ последовали на фоне задержания в Турции одного из прокурдских депутатов парламента страны. "Туманно сформулированные обвинения, связанные с терроризмом, продолжают оглашаться и заставляют замолчать предполагаемых критиков", - отметила в этой связи Лиз Тросселл.

Ранее, 20 марта, в официальном издании Resmi Gazete был опубликован указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с объявлением о выходе из Стамбульской конвенции. Анкара утверждает, что соглашение использовалось для "нормализации гомосексуализма". При этом власти заявили, что женщин в стране защитит национальное законодательство, а не внешние механизмы.

Стандарты предотвращения насилия над женщинами

Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была одобрена в Стамбуле всеми 47 государствами - участниками СЕ 11 мая 2011 года. Документ стал первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. В конвенции сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования.

Конвенцию ратифицировали и подписали 34 страны, еще 11 подписали, но не ратифицировали. Турция первой ратифицировала соглашение весной 2012-го.

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    Автор: Илья Коваль


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