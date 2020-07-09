Глава МИД ФРГ раскритиковал решение Турции выйти из Стамбульской конвенции

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) подверг турецкие власти резкой критике за решение Анкары выйти из Конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известной также как Стамбульская конвенция. Соответствующее заявление глава МИД ФРГ сделал в понедельник, 22 марта, в Брюсселе перед консультациями Совета ЕС на уровне глав МИД.

По мнению Маса, выход из Конвенции, а также запрос турецкой прокуратуры о роспуске прокурдской Партии демократии народов посылают "абсолютно неправильные сигналы".

В то же время в конфликте с Грецией относительно месторождения газа в Восточном Средиземноморье, по словам Маса, напротив, наметилось движение в сторону урегулирования. В этой связи в отношениях с Турцией, по образному выражению министра, проскальзывают то "свет, то тени". Необходимо поддерживать диалог, чтобы иметь возможность обсуждать также и острые вопросы, указал глава МИД ФРГ.

Главы МИД ЕС обсудят возможные санкции

В свою очередь глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн высказался более жестко. По его словам, министры иностранных дел ЕС хотят 25 марта на полях саммита Евросоюза обсудить возможные санкции в отношении Анкары.

Ранее, 20 марта, в официальном издании Resmi Gazete был опубликован указ Эрдогана с объявлением о выходе из Стамбульской конвенции. Анкара высказала мнение, что соглашение использовалось для "нормализации гомосексуализма".

Стандарты предотвращения насилия над женщинами

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была одобрена в Стамбуле всеми 47 государствами - участниками СЕ 11 мая 2011 года. Документ стал первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. В конвенции сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования.

Конвенцию ратифицировали и подписали 34 страны, еще 11 подписали, но не ратифицировали. Турция первой ратифицировала соглашение весной 2012-го.

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