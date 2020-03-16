Вакцина от коронавируса: в Германии готовятся к первым испытаниям

Немецкая биотехнологическая фирма Curevac интенсивно работает над созданием вакцины от вируса SARS-CoV-2 и, по собственным данным, уже в начале лета сможет приступить к клиническим испытаниям этого препарата. Когда появится вакцина от коронавируса и какие методы используются для ее разработки? Эти и другие вопросы DW задала Фридриху фон Болену (Friedrich von Bohlen) - управляющему акционеру компании dievini и члену наблюдательного совета акционерного общества Curevac.

Deutsche Welle: Ученые по всему миру соревнуются за право стать создателями вакцины от коронавируса, и ваша компания в этом плане - среди лидеров гонки. Расскажите, как продвигается работа над препаратом?

Фридрих фон Болен: Для начала стоит разобраться, что вообще происходит в этой области. Вакцина - это единственный способ защиты человека от инфекционных болезней. Кроме того, можно разработать лечебные препараты для людей, которые уже заразились вирусом. В этой области в настоящий момент также ведется много исследований. Сегодня уже понятно, что вирус SARS-CoV-2 в агрессивной форме может привести к развитию тяжелого воспаления легких COVID-19. Поэтому разрабатываются также медикаменты, которые помогают в лечении этого заболевания и находящихся в критическом состоянии пациентов.

Фридрих фон Болен - член наблюдательного совета акционерного общества Curevac

Однако создание вакцины против коронавируса стало бы лучшим из возможных достижений. К работе над ней сейчас существует несколько подходов. Мы идем по пути использования так называемого mRNA (messenger RNA, или перенос фрагмента РНК - генетического кода вируса. - Ред.), и уже скоро сможем перейти к этапу клинических испытаний. Я полагаю, что это очень хорошая субстанция, которая поможет создать эффективную вакцину.

- Что означает слово "скоро"? Не могли бы вы выразиться более точно. Ведь многие задаются вопросом о том, как долго еще продлится режим карантинной изоляции. Вы придерживаетесь какого-то временного плана в работе по созданию вакцины?

- Я не являюсь производителем вакцины. Когда именно она будет доступна, зависит от множества факторов, о которых я не достаточно информирован. Что касается медикаментов, то они, вероятно, появятся через несколько месяцев. Столько же времени придется ждать и появления вакцины. Что касается использования ее на людях, то можно говорить о годовом сроке.

- Какие объемы вакцины способно создать ваше предприятие?

- Сегодня никто не знает, какой уровень иммунной защиты необходим человеку, чтобы эффективно предотвратить заражение какой-либо инфекцией. Этот фактор вносит неопределенность в планы по созданию вакцины. Такие вещи нельзя сказать наобум или выяснить путем бесконтрольных тестов на человеке. Именно поэтому шаги, которые ведут к определению этого параметра, предписываются различными регуляторами. Это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность добровольцев, готовых поучаствовать в испытаниях вакцины.

Коронавирус под микроскопом

Получение соответствующих знаний занимает определенное время. Ускорить этот процесс можно лишь ограниченно. В плане доступности вакцины метод использования mRNA имеет большие преимущества. По опыту создания вакцины от бешенства в компании Curevac мы знаем, что для полноценной защиты человека бывает достаточно микрограмм субстанции. А это означает, что, используя всего один грамм mRNA, я могу привить миллион человек.

Для сравнения: в обычных медикаментах, как правило, бывает необходимо около 500 миллиграмм субстанции, из одного грамма можно произвести всего две порции препарата. mRNA обладает большим потенциалом. Используя малое количество этого материала, можно добиться большой степени защиты. Это означает, что сам материал может быть доступен в ближайшее время. Думаю, что у нас будет достаточно материала уже во втором полугодии 2020 года. Но я не знаю, будет ли он к тому моменту уже разрешен к использованию.

- Область биотехнологий в Германии не слишком развита, если не считать вашей компании и еще двух-трех фирм. Считаете ли вы, что кризис, подобный тому, что мы переживаем сегодня, мог бы дать толчок к развитию? Кроме прочего, я имею в виду область исследований и их стимулирование.

Разработка вакцины от коронавируса ведется и в других лабораториях Германии, например, в берлинской клинике "Шарите"

- Стимулирование базовых исследований находится в Германии на превосходном уровне. Однако у многих в ФРГ недостает смелости для превращения полученных научных наработок в коммерческий продукт для предприятий. Этому есть много причин, малый объем рискового капитала - лишь одна из них.

В обществе не хватает признания подобных инициатив. Думаю, действовать нужно именно в этом направлении. Современная медицина во многом отличается от классической. И то, что происходит в настоящий момент, - это трансформация медицины, при которой высокоточные знания о болезни, полученные на молекулярно-биологическом уровне, используются для постановки диагноза и проведении лечения.

Эта область связана с большим объемом инноваций, ее можно сравнить с разработкой программного обеспечения. Германия может оказаться в этом плане далеко позади, если мы не поймем, что предприятия, которые создают новые технологии и рабочие места будущего, должны работать именно здесь, в этой стране.

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