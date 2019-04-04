Бундестаг рассмотрит вопрос об имплементации Газовой директивы ЕС

Германский бундестаг на своем заседании в четверг, 7 ноября, рассмотрит законопроект федерального правительства об имплементации Газовой директивы ЕС в немецкое законодательство. Газета Bild утверждает, что правящая в ФРГ коалиция стремится смягчить положения этой директивы в интересах "Северного потока -2".

Газовая директива направлена против "Северного потока - 2"

15 апреля 2019 ода Совет ЕС утвердил изменения в Газовой директиве ЕС, являющейся частью Третьего энергопакета ЕС, о распространении европейских норм на газопроводы, идущие в Евросоюз из третьих стран. Они должны будут работать по тем же правилами, что и трубопроводы, находящиеся на территории государств-членов ЕС.

Основных правил четыре. Первое из них предусматривает, что транспортировкой газа не может заниматься та же компания, которая голубое топливо добывает и продает (так называемый анбандлинг или разъединение активов). Второе требование - доступ третьих компаний к газопроводу. Третье - конкурентные тарифы на транспортировку газа будет устанавливать регулятор страны - получателя газа. В-четвертых, газопровод должен будет работать прозрачно, в частности, в вопросе безопасности поставок.

Эти поправки, прежде всего, могут ударить по газопроводу "Северный поток-2", который не соответствует новым требованиям. Действие Газовой директивы распространится как на новые, так и на уже работающие трубопроводы, строительство которых завершено после 23 мая 2019 года. Напомним, что предположительная дата завершения строительства "Северного потока - 2" - это конец 2019 или начало 2020 года.

Bild сообщает об изменениях законопроекта

6 ноября газета Bild сообщила, что правящая коалиция внесла изменения в законопроект, смягчив в соответствующей статье пункт о том, что действие поправок касается газопроводов, построенных после мая 2019 года. Предлагается сделать главным условием для исключений из газовой директивы не сроки завершения проекта, а дату инвестиций в него.

Издание ссылается на имеющийся у него в распоряжении новый текст документа с поправками. Однако в опубликованном на сайте бундестага тексте выносимого на голосование законопроекта по состоянию на вечер 6 ноября, этих поправок нет. Первым условиям для исключений из газовой директивы ЕС там по-прежнему значится дата завершения проекта до 23 мая 2019 года.

Теоретически германский регулятор может сделать исключение для "Северного потока - 2", однако Еврокомиссия сможет это решение заблокировать. Другой путь для беспрепятственного введения в строй нового газопровода - заключение межправительственного договора между Берлином и Москвой, однако и он невозможен без согласия Брюсселя.

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