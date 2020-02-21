 Бундесвер прекратил участие в самых масштабных учениях США в Европе | Новости из Германии о Германии | DW | 13.03.2020

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Германия

Бундесвер прекратил участие в самых масштабных учениях США в Европе

Германские военнослужащие из-за распространения коронавируса не будут задействованы в маневрах Defender Europe 20.

Солдаты бундесвера

Солдаты бундесвера

Бундесвер отказался от участия в маневрах Defender Europe 20 - самых крупномасштабных учениях НАТО по переброске военнослужащих США через Атлантику за минувшие 25 лет. Об этом сообщили в пятницу, 13 марта, в командовании вооруженными силами ФРГ.

Решение принято в связи с "фактической приостановкой" маневра американских войск на фоне роста числа инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии. Речь, в частности, идет о задействовании 250 военнослужащих ФРГ на полигонах Берген-Хон и в Мюнстере (федеральная земля Нижняя Саксония) с 16 по 30 апреля.

Министерство обороны США пока официально не подтвердило приостановку маневров. Разгрузка кораблей с предназначавшимся для учений грузом в Бельгии и Нидерландах, а также дальнейшая переброска американских солдат в воздушные гавани ФРГ продолжены не будут, уточняет агентство AFP.

Пентагон сократил число военных

Ранее в Европейском командовании вооруженных сил США (US European Command, USEUCOM) сообщили, что Пентагон сокращает число задействованных в маневрах военных из-за коронавируса. В НАТО подчеркивали, что учения должны были проходить именно под американским командованием. Структуры Североатлантического альянса должны были играть подчиненную роль, занимаясь логистикой и координацией действий контингентов 17 стран - партнеров США. Всего в маневрах предполагалось задействовать 37 тысяч военных, центром проведения объявлялась Германия, но различные операции в рамках этих учений должны были проходить на территории целого ряда государств НАТО (Бельгии, Нидерландов, Литвы, Латвии, Эстонии, в том числе близ границ РФ с Польшей и странами Балтики.

Учения Defender Europe 20 начались в феврале и должны были продолжаться до июня.

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    Долго и дорого, или Eurofighter

    Истребитель Eurofighter является современным боевым самолетом бундесвера, и одним из самых скандальных. По престижу проекта - в разработке участвовали несколько европейских стран - ударили серьезные проблемы с эксплуатацией. Eurofighter оказался дорог: одноместный 16-метровый истребитель стоит свыше 100 миллионов евро.

  • Bundeswehrmitarbeiter warten Jagdflugzeuge des Typs Tornado (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    "Торнадо", который летает только днем

    Поставки новых истребителей задерживаются. Так что до сих пор летают Tornado, которые давно пора вывести из эксплуатации - первый такой истребитель в бундесвере полетел еще 40 лет назад. Сегодня их осталось 86, но готовы к полетам не более 30. Некоторые из-за проблем с освещением кабины могут летать только днем.

  • Deutschland Transall-Maschinen sollen für Abschiebungen eingesetzt werden (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Сколько еще летать этому старому самолету?

    Одна из острейших проблем не только в бундесвере, но и в большинстве европейских армий - надежные транспортные самолеты. Бундесвер очень долго ждал замены разработанного еще в 1960-х годах грузового C-160 Transall. Осталось их не более 57 экземпляров, из которых в воздух поднимаются не более 25. Ему на смену приходит Airbus A400M, но с ним все не так просто.

  • Airbus A 400 M (imago/PanoramiC)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Главная головная боль

    Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же - и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.

  • Mechaniker arbeiten auf dem Fliegerhorst in Kiel-Holtenau (Schleswig-Holstein) an defekten Marine-Hubschraubern vom Typ Sea King. (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Вертолеты, которые не взлетают

    Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.

  • Ein Bundeswehrsoldat repariert einen Panzer vom Typ Marder (Foto: getty)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Проблемы с бронью

    Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder (на фото), служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.

  • Infografik Flugabwehrraketensystem RUS

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Бундесвер ждет предложений от Meads

    Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.

  • Raketenabwehrsystem MEADS (MEADS International/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Или все-таки Patriot?

    Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин - удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot - Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.

  • Eine Korvette vom Typ K130 liegt vor der Werft Fr. Lürssen in Lemwerder (Foto:dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Корабли, которые редко выходят в море

    Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.

  • Korvette 130 (picture-alliance/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Хотя бы четыре из десяти

    Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 - с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта - 1,5 миллиарда евро.

    Автор: Михаил Бушуев


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Контекст

На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

20 лет бундесвер испытывал нехватку финансирования. Многие образцы военной техники поступают на вооружение с опозданием или не готовы к эксплуатации. DW - о проблемах армии ФРГ. (20.02.2017)  

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