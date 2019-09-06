Бундесверу не хватает молодых пилотов

С оглушительным ревом в небо взлетают самолеты: с минутным интервалом три истребителя Eurofighter взмывают вверх со взлетно-посадочной полосы Росток-Лааге. Будничная картина для главной базы германских военно-воздушных сил: в сутки здесь обычно до 20 стартов истребителей. Цель - тренировочные полеты, а также задачи по контролю и защите воздушного пространства над Германией.
Истребители есть - пилотов нет
Росток-Лааге не только главная база ВВС, но и основной учебный центр для немецкой эскадрильи Eurofighter. Замкомандира базы Ян Глоуштайн (Jan Gloystein) не скрывает имеющейся проблемы: "Нам не хватает пилотов"! Сейчас в обучении 23 человека. "А нужно еще 20",- говорит военный.
На других базах немецких ВВС ситуация такая же. В целом, согласно официальной статистике, военная авиация ФРГ укомплектована боевыми пилотами только на две трети. В ответе федерального правительства на запрос одной из политических партий страны - Свободной демократической партии - говорится также о том, что за первую половину 2018 года прошение об увольнении подали 6 боевых пилотов. Для сравнения: за предшествующие 5 лет из армии уволились 11 пилотов.
На территории базы ВВС в Лааге, рядом с Ростоком
Видимо, сказывается более высокий уровень зарплат в коммерческой авиации. Быстрого улучшения ситуации тоже не предвидится: столкновение двух истребителей Eurofighter в июне 2019 года, приведшее к гибели одного из пилотов, не улучшает имидж германских ВВС. Но главной причиной кадровых проблем, похоже, была нехватка в бундесвере все последние годы исправных истребителей, которые позволяли бы пилотам в разумные сроки набирать требуемые нормы налета.
Военная авиация ФРГ выходит из кризиса
В министерстве обороны проблему осознали. Около года назад его представитель, генерал-лейтенант Инго Герхарц (Ingo Gerhartz), назначенный тогда командующим ВВС Германии, открыто признавал: "Военная авиация ФРГ находится в кризисе." Множество военных самолетов не могли подняться в воздух, заводы не поставляли комплектующие, сроки сервисного обслуживания одного истребителя доходили до 1 года и больше.
Решительные слова и действия генерал-лейтенанта оказали нужный эффект. На сегодняшний день, по словам замкомандира базы Росток-Лааге Яна Глоуштайна, 70% имеющихся в его распоряжении 24 самолетов Eurofighter находятся в полной исправности. Нехватка запчастей бывает только у машин более старых моделей, в целом же техобслуживание удалось наладить. И вот теперь - такая абсурдная проблема: с самолетами разобрались, а вот пилотов начинает не хватать.
Авиатренажеры и обучение пилотов
Впрочем, в Росток-Лааге не унывают. Уже сейчас на базе немецких ВВС имеются два авиационных тренажера Full mision. Обе учебные кабины для пилотов полностью идентичны настоящим кабинам в Eurofighter, только установлены они в большом ангаре и позволяют симулировать условия реального воздушного боя в мельчайших деталях. По словам военных на базе, это одна из лучших в мире систем для обучения пилотов. По нормативам НАТО, каждый из них должен иметь не менее 180 часов налета в год, из которых 40 разрешено набрать на авиатренажере.
Пока эти нормы выполняют лишь 58% пилотов немецких ВВС. Чтобы исправить ситуацию, в Росток-Лааге планируют на 2020 год покупку еще двух авиатренажеров. Надежда на улучшения есть - в министерстве обороны обещают выделить на эти цели больше денег.
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Автор: Михаил Бушуев