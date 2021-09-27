Тысячи людей в Будапеште и Берлине выступили за права ЛГБТ

В Будапеште тысячи человек выразили протест против закона о запрете "гей-пропаганды", в Берлине участники прайда призвали обратить внимание на дискриминацию ЛГБТ на рабочем месте и в учебных материалах.