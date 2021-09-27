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Договор о поставках газа до конца 2036 года подписали в Будапеште. В течение 15 лет Венгрия будет ежегодно получать от "Газпрома" миллиарды кубометров газа.
В Будапеште тысячи человек выразили протест против закона о запрете "гей-пропаганды", в Берлине участники прайда призвали обратить внимание на дискриминацию ЛГБТ на рабочем месте и в учебных материалах.
Говоря о замораживании средств ЕС для Будапешта и Варшавы, замглавы Европарламента Катарина Барлей, однако, подчеркнула, что этот шаг должен коснуться правительств, а не населения.
Председатель Центрального совета немецких синти и рома заявил, что стыдится носить врученный премьером Венгрии орден Заслуг после принятия Будапештом закона о запрете "рекламы" гомосексуальности.
Если Венгрия не соблюдает ценности ЕС, то не имеет права получать деньги на проекты, заявила комиссар ЕС в день принятия парламентом в Будапеште закона о гей-пропаганде.
Власти Венгрии готовятся принять закон, аналогичный российскому закону о гей-пропаганде среди несовершеннолетних. В Будапеште прошли массовые протесты.
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Киев обвиняет Будапешт в попытке подрыва государственного суверенитета Украины, венгерские власти говорят об угрозах в адрес нацменьшинств в Закарпатье и грозят пожаловаться в НАТО. Что же произошло?
Будапешт не должен получать одобрение от Европейского агентства лекарственных средств на использование вакцины, если запустит "чрезвычайную процедуру", указали в Брюсселе.
Страны ЕС летом договорились, что при выделении помощи будут оценивать стандарты правового государства в пострадавших от пандемии странах. Будапешт и Варшава сообща требуют пересмотра этого принципа.
Одновременно с выборами в местные органы власти в Украине по инициативе Владимира Зеленского был проведен так называемый "опрос президента".
Тысячи человек требовали от правительства прекратить вмешиваться в сферу высшего образования. Протестующие выступают за возвращение университетской автономии.
России и США следует продлить действия Договора СНВ-3 и начать вместе с Китаем переговоры о новом соглашении по ограничению ядерного оружия, говорится в резолюции Европарламента.
Украинским избирателям предложат высказаться о конфликте в Донбассе и Будапештском меморандуме, а также о возможности легализации каннабиса в медицинских целях.
Митингующие выступали против посягательств властей Венгрии на автономию университетов. Живая цепь растянулась от театральной академии на восточном берегу Дуная до здания парламента.
Будапешт намерен кардинально модифицировать систему ПВО, купив американские ракеты на 850 млн евро.
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