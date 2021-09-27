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Будапешт

3119596 06/02/2017 Alexei Miller, Chairman of the Management Board, Gazprom, during a documents signing ceremony at the 2017 St. Petersburg International Economic Forum. Mikhail Kireev/Sputnik Foto: Mikhail Kireev/Sputnik/dpa

Венгрия и "Газпром" подписали долгосрочный контракт о поставках газа 27.09.2021

Договор о поставках газа до конца 2036 года подписали в Будапеште. В течение 15 лет Венгрия будет ежегодно получать от "Газпрома" миллиарды кубометров газа.
A participant poses with a rainbow flag during a gay pride parade in Budapest, Hungary, Saturday, July 24, 2021. Rising anger over policies of Hungary's right-wing government filled the streets of the country's capital on Saturday as thousands of LGBT activists and supporters marched in the city's Pride parade. (AP Photo/Anna Szilagyi)

Тысячи людей в Будапеште и Берлине выступили за права ЛГБТ 24.07.2021

В Будапеште тысячи человек выразили протест против закона о запрете "гей-пропаганды", в Берлине участники прайда призвали обратить внимание на дискриминацию ЛГБТ на рабочем месте и в учебных материалах.
ARCHIV - 12.05.2019, Berlin: Katarina Barley, Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl, spricht bei der Kundgebung der Bürgerbewegung Pulse of Europe auf dem Gendarmenmarkt. Barley, beendet am Samstag in Trier ihren Wahlkampf. Foto: Paul Zinken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Зампредседателя ЕП требует скорейшей блокировки средств ЕС для Венгрии и Польши 20.07.2021

Говоря о замораживании средств ЕС для Будапешта и Варшавы, замглавы Европарламента Катарина Барлей, однако, подчеркнула, что этот шаг должен коснуться правительств, а не населения.
ARCHIV - Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats der Sinti und Roma, spricht ein Grußwort am 17.02.2016 im Bundesgerichtshof in Karlsruhe (Baden-Württemberg) bei der Eröffnung des Symposiums zur weiteren Aufarbeitung des an Sinti und Roma begangenen Unrechts. (zu dpa: «Zentralrat der Sinti und Roma fordert Verzicht auf Nellys Abenteuer» vom 12.11.2017) Foto: Christoph Schmidt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit.

Глава совета синти и рома в ФРГ вернет Венгрии орден из-за закона против ЛГБТ 28.06.2021

Председатель Центрального совета немецких синти и рома заявил, что стыдится носить врученный премьером Венгрии орден Заслуг после принятия Будапештом закона о запрете "рекламы" гомосексуальности.
A participant gestures and poses in front of the parliament building in Budapest on June 14, 2021, during a demonstration against the Hungarian government's draft bill seeking to ban the promotion of homosexuality and sex changes, which will be discussed by Hungarian MPs tomorrow. - The Hungarian ruling party of right-wing Prime Minister Viktor Orban on June 10, 2021 introduced legislative amendments seeking to ban the promotion of homosexuality and sex changes. The move was swiftly denounced by Amnesty International, Budapest Pride and three other rights groups who compared the Fidesz party proposals to a similar law in Russia which punished acts of homosexual propaganda aimed at young people. If the Hungarian move becomes law it would effectively ban educational programmes and publicity of LGBT groups, according to the 11-page document seen by AFP. (Photo by GERGELY BESENYEI / AFP)

ЕС грозит Венгрии сокращением выплат из-за нового закона против ЛГБТ 16.06.2021

Если Венгрия не соблюдает ценности ЕС, то не имеет права получать деньги на проекты, заявила комиссар ЕС в день принятия парламентом в Будапеште закона о гей-пропаганде.
Demonstrators protest against Hungarian Prime Minister Viktor Orban and the latest anti-LGBTQ law in Budapest, Hungary, June 14, 2021. REUTERS/Marton Monus

В Будапеште протестовали против закона о гей-пропаганде 15.06.2021

Власти Венгрии готовятся принять закон, аналогичный российскому закону о гей-пропаганде среди несовершеннолетних. В Будапеште прошли массовые протесты.

Как Орбан изменил Будапешт и что происходит с беженцами на границах ЕС. Европа в фокусе (25.02.2021) 25.02.2021

Также в программе: за что рэперы в Испании получают тюремные сроки, как победить антисемитизм, как Виктор Орбан изменил Будапешт, лучшая работа на свежем воздухе в Великобритании.
29.07.2015 ***** epa04865044 A member of the Security Service of Ukraine (SBU) stands next to a screen showing alleged captured Russian officer Vladimir Starkov, during a news conference in Kiev, Ukraine, 29 July 2015. During a joint press conference the Head of the Security Service of Ukraine (SBU) Vasiliy Hrytsak and the Head of the State Border Service of Ukraine Viktor Nazarenko informed the media about recent arrest in eastern Ukraine, as they claim, one Russian army officer. At night on 25 July the Ukrainian border guards captured a truck with ammunition at the Berezove checkpoint in eastern Ukraine with two men in military uniforms. One of this men is Vladimir Starkov who is an officer of Russian army, according to the Head of the Security Service of Ukraine (SBU) Vasiliy Hrytsak. EPA/ROMAN PILIPEY Copyright: picture-alliance/epa/R. Pilipey

Новый конфликт между Украиной и Венгрией. Что искала СБУ в Закарпатье? 06.12.2020

Киев обвиняет Будапешт в попытке подрыва государственного суверенитета Украины, венгерские власти говорят об угрозах в адрес нацменьшинств в Закарпатье и грозят пожаловаться в НАТО. Что же произошло?

Sputnik V wird bei Minus 24 Grad gelagert und kurz vor der Impfung aufgewärmt - Rechte DW via Lisa Stüve

Еврокомиссия разрешила Венгрии использовать вакцину из РФ "Спутник V" 30.11.2020

Будапешт не должен получать одобрение от Европейского агентства лекарственных средств на использование вакцины, если запустит "чрезвычайную процедуру", указали в Брюсселе.

Hungarian Prime Minister Viktor Orban and Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki talk during their meeting in Budapest, Hungary, November 26, 2020. Zoltan Fischer/Hungarian Prime Minister's Press Office/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Польша и Венгрия призывают к пересмотру принципа верховенства права ЕС 26.11.2020

Страны ЕС летом договорились, что при выделении помощи будут оценивать стандарты правового государства в пострадавших от пандемии странах. Будапешт и Варшава сообща требуют пересмотра этого принципа.
Verkhovna Rada building (Ukrainian Parliament Building ) Kiev, Kyiv Kyiv Ukraine

Украинцы высказались за сокращение числа депутатов Рады 26.10.2020

Одновременно с выборами в местные органы власти в Украине по инициативе Владимира Зеленского был проведен так называемый "опрос президента".
23.10.2020, Budapest, Ungarn, University students and their sympathizers march in Budapest downtown on October 23, 2020, during a demonstration of students of the University of Theatre and Motion Picture Arts (SZFE), who are occupying Hungary's top arts university since the beginning of September. - Participants hold a march on the 64th anniversary of Hungary’s 1956 anti-Soviet uprising. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)

В Будапеште прошла акция протеста против Виктора Орбана 24.10.2020

Тысячи человек требовали от правительства прекратить вмешиваться в сферу высшего образования. Протестующие выступают за возвращение университетской автономии.
ARCHIV - 08.07.2020, Belgien, Brüssel: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht im Plenum des Europäischen Parlaments. (zu dpa EU-Haushaltsstreit: Parlament will Nachbesserungen am 27.08.2020) Foto: Olivier Matthys/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Европарламент: РФ и США следует заключить новый договор о ядерном оружии 21.10.2020

России и США следует продлить действия Договора СНВ-3 и начать вместе с Китаем переговоры о новом соглашении по ограничению ядерного оружия, говорится в резолюции Европарламента.
13.03.2020 *** Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy makes his TV address to the nation in Kyiv, Ukraine, Friday, March 13, 2020. Zelenskiy said Ukraine to close its borders for foreign citizens from March 16 within the framework of the anti-coronavirus state program. For most people, the new coronavirus causes only mild or moderate symptoms, such as fever and cough. For some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness, including pneumonia. (Ukrainian Presidential Press Office via AP) |

Владимир Зеленский обнародовал вопросы для всеукраинского опроса 16.10.2020

Украинским избирателям предложат высказаться о конфликте в Донбассе и Будапештском меморандуме, а также о возможности легализации каннабиса в медицинских целях.
Participants build a human chain to hand over their message hand to hand from the headquarters of the University of Theatre and Motion Picture Arts (SZFE) to the Hungarian parliament building in Budapest on Sepetember 6, 2020 during a demonstration to protest the Orban government's education policy. - The leadership of the SZFE quit over fears a government reform would undermine its academic autonomy and students have set up their blockade in their university since a few days. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP) (Photo by ATTILA KISBENEDEK/AFP via Getty Images)

Тысячи венгров выстроились в живую цепь в Будапеште 07.09.2020

Митингующие выступали против посягательств властей Венгрии на автономию университетов. Живая цепь растянулась от театральной академии на восточном берегу Дуная до здания парламента.

06.02.2019, USA, Vandenburg Air Force Base: Ein Lichtstrahl leuchtet am Horizont nach dem Start der unbewaffneten Minuteman III-Interkontinentalrakete. Foto: U.S. Air Force/ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Венгрия заключила крупнейшую в своей истории военную сделку с США 12.08.2020

Будапешт намерен кардинально модифицировать систему ПВО, купив американские ракеты на 850 млн евро.
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