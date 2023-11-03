Венгрия и Лукашенко: Почему Будапешт идет не в ногу с ЕС?

Спустя более трех лет после начала политического кризиса в Беларуси и международной изоляции минского режима Александр Лукашенко впервые принял главу МИД одной из страны ЕС. 26 октября Минск посетил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Во время визита венгерский министр также встретился со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником, выступил на конференции "Евразийская безопасность", а Лукашенко через него передал приглашение премьер-министру Венгрии Виктору Орбану посетить Беларусь. Зачем Венгрии, которая исправно голосует за санкции против Беларуси, тесные связи с Лукашенко и что официальный Минск ждет от этого сотрудничества?

Будапешт и Минск идеологически близки

Комментируя встречу Сийярто с Лукашенко, аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Павел Слюнькин напоминает, что "Венгрия была первая после 2020 года, кто приняла верительные грамоты от Лукашенко и назначила своего посла в Минск".

Петер Сийярто Фото: Danil Shamkin/NurPhoto/picture alliance

Сийярто приезжал в Минск еще в апреле, но тогда встречи с Лукашенко не было. "Думаю, Венгрия тогда не была к этому готова, - полагает эксперт. - А сейчас, если Орбан все-таки доедет до Минска к Лукашенко, то это будет полный цикл разморозки отношений".

Между Минском и Будапештом есть идеологическая близость. "Конечно, Венгрию нельзя назвать страной с авторитарным режимом, но ЕС уже давно критикует ее за отклонение от демократии. И чем дольше Орбан при власти, тем ближе Венгрия к авторитарным режимам вроде Беларуси и России, - указывает Слюнькин. - Кроме того, Орбан евроскептик и публично выступает против санкций в отношении Беларуси и России".

Венгрия ставит экономические отношения выше ценностей

Эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Андраш Раш (András Rácz) также считает, что визит хорошо вписывается в современную внешнюю политику Венгрии, которая ставит экономическое сотрудничество выше любых ценностных соображений: "Венгерское правительство рассматривает хорошие отношения с Беларусью как инструмент для завоевания хороших позиций в Москве и выход на российский рынок".

Венгрии нужен выход на мировой аграрный рынок Фото: picture-alliance/dpa/Arco Images GmbH/C. Wermter

Венгрия особенно заинтересована в освоении новых рынков для сбыта своей сельскохозяйственной продукции, а также для ряда строительных компаний, тесно связанных с правящей партией Венгрии. "Между Беларусью и Венгрией уже существует промышленная кооперации: вагоны и поезда Stadler, которыми пользуется Венгрия, частично производились в Минске. Вполне возможно, что на повестке дня стоит и сотрудничество в области совместного производства вагонов", - говорит Раш.

Андраш Раш Фото: Zsófia Pölöske/DGAP

Политические жесты вроде визита Сийярто в Минск Венгрия воспринимает как инструмент для улучшения экономического сотрудничества. "Неотъемлемой частью этого подхода является то, что Венгрия никогда публично не комментирует внутриполитическую ситуацию в Беларуси и не осуждает открыто режим Лукашенко. Но в то же время Будапешт делает необходимый минимум в ЕС - голосует за санкции и декларации против Беларуси", - отмечает эксперт DGAP.

В такой стратегии Павел Слюнькин видит манипулирование правом вето. "Каждый раз, когда Венгрия намеревается блокировать решение, она выставляет ЕС свое условие, и затем, возможно, добивается каких-то уступок для себя по важным вопросам, - поясняет он. - Это, конечно, кардинально не меняет пакет санкций, но иногда смягчает их. И затем эти свои посреднические усилия Венгрия может использовать в отношениях с Минском и Москвой, выбивая для себя выгоды и там".

Минск за счет Венгрии хочет уменьшить свою изоляцию

В целом, встречу Сийярто с Лукашенко аналитик ECFR Слюнькин называет серьезным достижением белорусских властей в работе по легитимизации Лукашенко в европейской пространстве. О такой цели официального Минска говорит и эксперт DGAP Андраш Раш: "Минск надеется уменьшить свою международную изоляцию за счет улучшения связей с Венгрией, а также полагает, что Венгрия поможет ослабить санкции ЕС против Беларуси. Это может быть особенно актуально в свете предстоящего председательства Венгрии в ЕС, которое запланировано на вторую половину 2024 года".

Павел Слюнькин Фото: Privat

Вместе с тем, считает Слюнькин, Венгрия уже выступает в роли своеобразного проводника Лукашенко в ЕС. Он уверен, что из Минска Сийярто возвращается не с пустыми руками, а с конкретным предложением Лукашенко Евросоюзу: "В прошлые разы это срабатывало благодаря тому, что сам Лукашенко шел на уступки, и ЕС реагировал уступками в ответ. Если в Минске сформируются благоприятные условия для восстановления отношений, Венгрия точно будет среди государств-лоббистов". Правда, успех такого подхода зависит совсем не от Венгрии, а скорее от содержания предложений Лукашенко, говорит Слюнькин.

В свою очередь, Андраш Раш говорит, что Будапешт может выступить "адвокатом" Беларуси, если это будет отвечать экономическим интересам Венгрии. "Однако надо понимать, - добавляет он, - что Будапешт не будет открыто нарушать какие-либо санкции ЕС, здесь действуют строгие юридические ограничения".

Несмотря на усилия Венгрии, ждать снятия санкций с Беларуси не стоит

Отвечая на вопрос, можно ли считать связи Лукашенко с Венгрией своеобразным внешнеполитическим провалом демсил Беларуси, Павел Слюнькин указывает, что оппозиция не в состоянии это контролировать: "Президент США Байден называет Путина военным преступником, а Орбан жмет ему руку. Это подвергается жесткой критике со стороны стран ЕС, но могут ли они на это повлиять? Можно ли сказать, что это провал ЕС?" По словам эксперта, раз Евросоюз ничего не может с этим сделать, то что тут говорить о белорусских демсилах.

Вместе с тем, несмотря на усилия Венгрии, в кратко- и среднесрочной перспективе не очень реалистично ждать снятия санкций с Беларуси. "Беларусь по-прежнему является соучастником войны России против Украины, белорусские компании и предприятия активно помогают России обходить санкции Запада. Кроме того, ситуация с правами человека в стране с 2020 года ничуть не улучшилась, а значит, остается катастрофической", - считает Андраш Раш.

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